Делегация Госдумы посетила выставку "Россия" на ВДНХ
Делегация Госдумы во главе с Володиным посетила выставку "Россия" на ВДНХ
© Фото : Пресс-служба Государственной Думы РФВячеслав Володин и делегация Госдумы на международной выставке-форуме "Россия"
© Фото : Пресс-служба Государственной Думы РФ
Вячеслав Володин и делегация Госдумы на международной выставке-форуме "Россия"
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Делегация Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным в понедельник посетила международную форум-выставку "Россия" на ВДНХ, сообщается на сайте нижней палаты.
"В понедельник, 27 ноября, члены Совета Государственной Думы во главе с председателем ГД Вячеславом Володиным посетили международную выставку-форум "Россия", которая проходит в Москве в павильонах ВДНХ", - говорится в сообщении.
Лидер фракции "Единая Россия" Владимир Васильев в ходе осмотра выставки отметил, что многих эта выставка потрясает. "Я внимательно смотрю новостные выпуски и вижу, как горят глаза у молодежи. Самое главное, они увидели это пространство, они понимают, что это их возможности, новые возможности молодой России", - цитируют Васильева на сайте Госдумы.
Глава КПРФ Геннадий Зюганов подчеркнул, что выставка демонстрирует успехи и достижения России за последние годы, по его словам, нет ни одного региона, где не было бы серьезных подвижек к лучшему.
"Выставка, которая проходит на легендарной ВДНХ, показывает достижения России за последние годы — достижения, которые, несмотря на беспрецедентный поток санкций и рестрикций, количество которых уже приближается к 20 тысячам, крепнет, движется вперед", - цитируют слова руководителя фракции ЛДПР Леонида Слуцкого на сайте ГД.
По словам вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова ("Новые люди"), регионам очень важно встречаться в таком формате. Он отметил, что выставка говорит о том, как широка и необъятна страна и какие в ней живут люди. "Мы порой забываем, как много всего интересного в России - и, главное, не за последний год, а за последнее десятилетие - и как изменилась наша страна", - цитирует Даванкова сайт Госдумы.
Глава комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг ("Справедливая Россия - За правду") заявил, что собрать все регионы России в одном месте - это очень хорошая идея. По его словам, уникальность выставки состоит в том, что за короткое время и в одном месте можно посмотреть все достопримечательности России.