https://ria.ru/20231127/delegatsiya-1912120586.html

Делегация Госдумы посетила выставку "Россия" на ВДНХ

Делегация Госдумы посетила выставку "Россия" на ВДНХ - РИА Новости, 27.11.2023

Делегация Госдумы посетила выставку "Россия" на ВДНХ

Делегация Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным в понедельник посетила международную форум-выставку "Россия" на ВДНХ, сообщается на сайте нижней... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T14:08

2023-11-27T14:08

2023-11-27T14:08

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

вячеслав володин

госдума рф

владислав даванков

владимир васильев

геннадий зюганов

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Делегация Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным в понедельник посетила международную форум-выставку "Россия" на ВДНХ, сообщается на сайте нижней палаты. "В понедельник, 27 ноября, члены Совета Государственной Думы во главе с председателем ГД Вячеславом Володиным посетили международную выставку-форум "Россия", которая проходит в Москве в павильонах ВДНХ", - говорится в сообщении. Лидер фракции "Единая Россия" Владимир Васильев в ходе осмотра выставки отметил, что многих эта выставка потрясает. "Я внимательно смотрю новостные выпуски и вижу, как горят глаза у молодежи. Самое главное, они увидели это пространство, они понимают, что это их возможности, новые возможности молодой России", - цитируют Васильева на сайте Госдумы. Глава КПРФ Геннадий Зюганов подчеркнул, что выставка демонстрирует успехи и достижения России за последние годы, по его словам, нет ни одного региона, где не было бы серьезных подвижек к лучшему. "Выставка, которая проходит на легендарной ВДНХ, показывает достижения России за последние годы — достижения, которые, несмотря на беспрецедентный поток санкций и рестрикций, количество которых уже приближается к 20 тысячам, крепнет, движется вперед", - цитируют слова руководителя фракции ЛДПР Леонида Слуцкого на сайте ГД. По словам вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова ("Новые люди"), регионам очень важно встречаться в таком формате. Он отметил, что выставка говорит о том, как широка и необъятна страна и какие в ней живут люди. "Мы порой забываем, как много всего интересного в России - и, главное, не за последний год, а за последнее десятилетие - и как изменилась наша страна", - цитирует Даванкова сайт Госдумы. Глава комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг ("Справедливая Россия - За правду") заявил, что собрать все регионы России в одном месте - это очень хорошая идея. По его словам, уникальность выставки состоит в том, что за короткое время и в одном месте можно посмотреть все достопримечательности России.

https://ria.ru/20231125/vystavka-1911841298.html

https://ria.ru/20231123/vystavka-1911436285.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

выставка-форум "россия", вячеслав володин, госдума рф, владислав даванков, владимир васильев, геннадий зюганов