https://ria.ru/20231127/chernyshenko-1912172471.html

Чернышенко рассказал, что нужно для технологического суверенитета

Чернышенко рассказал, что нужно для технологического суверенитета - РИА Новости, 27.11.2023

Чернышенко рассказал, что нужно для технологического суверенитета

Для обеспечения технологического суверенитета необходимо обеспечить не только разработку, но и внедрение прорывных технологий, заявил вице-премьер РФ Дмитрий... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T16:30

2023-11-27T16:30

2023-11-27T16:30

технологии

россия

дмитрий чернышенко

госдума рф

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Для обеспечения технологического суверенитета необходимо обеспечить не только разработку, но и внедрение прорывных технологий, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Одна из стратегических целей, которую ставит перед нами президент, это достижение технологического суверенитета, для этого необходимо прежде всего, обеспечить скорейшее внедрение, а не только разработку прорывных технологий, такую задачу президент поставил на совете по науке и высшему образованию", - сказал Чернышенко в ходе совместного заседания комитетов Госдумы по науке и высшему образованию, контролю и промышленности и торговле.

https://ria.ru/20231004/tekhnologii-1900482934.html

россия

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Дарья Буймова

технологии, россия, дмитрий чернышенко, госдума рф