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Чернышенко рассказал, что нужно для технологического суверенитета - РИА Новости, 27.11.2023
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16:30 27.11.2023
https://ria.ru/20231127/chernyshenko-1912172471.html
Чернышенко рассказал, что нужно для технологического суверенитета
Чернышенко рассказал, что нужно для технологического суверенитета - РИА Новости, 27.11.2023
Чернышенко рассказал, что нужно для технологического суверенитета
Для обеспечения технологического суверенитета необходимо обеспечить не только разработку, но и внедрение прорывных технологий, заявил вице-премьер РФ Дмитрий... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T16:30
2023-11-27T16:30
технологии
россия
дмитрий чернышенко
госдума рф
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Для обеспечения технологического суверенитета необходимо обеспечить не только разработку, но и внедрение прорывных технологий, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Одна из стратегических целей, которую ставит перед нами президент, это достижение технологического суверенитета, для этого необходимо прежде всего, обеспечить скорейшее внедрение, а не только разработку прорывных технологий, такую задачу президент поставил на совете по науке и высшему образованию", - сказал Чернышенко в ходе совместного заседания комитетов Госдумы по науке и высшему образованию, контролю и промышленности и торговле.
https://ria.ru/20231004/tekhnologii-1900482934.html
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технологии, россия, дмитрий чернышенко, госдума рф
Технологии, Россия, Дмитрий Чернышенко, Госдума РФ
Чернышенко рассказал, что нужно для технологического суверенитета

Чернышенко: для технологического суверенитета надо внедрять прорывные технологии

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Для обеспечения технологического суверенитета необходимо обеспечить не только разработку, но и внедрение прорывных технологий, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Одна из стратегических целей, которую ставит перед нами президент, это достижение технологического суверенитета, для этого необходимо прежде всего, обеспечить скорейшее внедрение, а не только разработку прорывных технологий, такую задачу президент поставил на совете по науке и высшему образованию", - сказал Чернышенко в ходе совместного заседания комитетов Госдумы по науке и высшему образованию, контролю и промышленности и торговле.
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ТехнологииРоссияДмитрий ЧернышенкоГосдума РФ
 
 
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