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Житель Челябинской области напал с ножом на племянницу и ее подругу
Житель Челябинской области напал с ножом на племянницу и ее подругу - РИА Новости, 27.11.2023
Житель Челябинской области напал с ножом на племянницу и ее подругу
Ранее судимый житель Челябинской области подозревается в попытке убийства 17-летней племянницы и ее подруги, на которых он напал с ножом, его задержали, девушки РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T19:08
2023-11-27T19:08
2023-11-27T19:09
происшествия
челябинская область
россия
кунашакский район
следственный комитет россии (ск рф)
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ЧЕЛЯБИНСК, 27 ноя – РИА Новости. Ранее судимый житель Челябинской области подозревается в попытке убийства 17-летней племянницы и ее подруги, на которых он напал с ножом, его задержали, девушки живы, сообщило в понедельник следственное управление СК по региону. По данным СУСК, вечером 26 ноября подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения в одном из частных домов деревни Голубинка Кунашакского района из-за личных неприязненных отношений ударил ножом племянницу и ее подругу в область грудной клетки. В настоящее время потерпевшим оказывается медицинская помощь. Обеим пострадавшим 17 лет. "Сосновским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении неоднократно судимого 43-летнего местного жителя… Подозреваемый задержан, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения", - говорится в сообщении. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом "а" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, не доведенное до конца по не зависящим от злоумышленника обстоятельствам).
https://ria.ru/20231127/shtraf-1912110791.html
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происшествия, челябинская область, россия, кунашакский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Челябинская область, Россия, Кунашакский район, Следственный комитет России (СК РФ)
Житель Челябинской области напал с ножом на племянницу и ее подругу
Челябинца, напавшего с ножом на 17-летнюю племянницу и ее подругу, задержали