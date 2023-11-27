https://ria.ru/20231127/chekhiya-1912003077.html

В Чехии рассказали о компенсациях Киеву из-за нехватки военной помощи

В Чехии рассказали о компенсациях Киеву из-за нехватки военной помощи - РИА Новости, 27.11.2023

В Чехии рассказали о компенсациях Киеву из-за нехватки военной помощи

Армейские склады в Чехии с той техникой и материалами, которые можно было бы отправить на помощь Украине, в значительной мере опустели, но минобороны... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T01:35

2023-11-27T01:35

2023-11-27T01:35

украина

чехия

россия

яна чернохова

сергей лавров

дмитрий песков

нато

вооруженные силы украины

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ПРАГА, 27 ноя – РИА Новости. Армейские склады в Чехии с той техникой и материалами, которые можно было бы отправить на помощь Украине, в значительной мере опустели, но минобороны компенсирует это увеличением числа выданных частным фирмам и предприятиям республики лицензий на экспорт военной продукции, сообщило в воскресенье агентство ЧТК со ссылкой на главу минобороны Яну Чернохову. "Уже не так много осталось чего-то из военных материалов, которые мы могли бы послать на Украину. Но мы будем стремиться компенсировать это выдачей экспортных лицензий (на отправку вооружения для ВСУ) частным фирмам", - цитирует агентство Чернохову. Фирмы таким получают возможность экспортировать военные материалы на десятки миллиардов крон (на сотни миллионов долларов), добавила Чернохова. Кроме того, Чехия активно участвует в совместных проектах помощи Украине с другими странами. Например, по словам Черноховой, на средства Дании через Чехию были направлены на Украину почти 50 БМП, 2,5 тысячи пистолетов, 7 тысяч винтовок, 500 легких пулеметов, 500 снайперских винтовок. Согласно материалам, размещенным на сайте минобороны республики, после 24 февраля 2022 года Чехия передала Украине военную технику остаточной стоимостью около 1,2 миллиарда крон (около 52 миллионов долларов). В числе переданного оборудования - самолеты, десятки танков, боевые машины, ракетные установки, стрелковое оружие и боеприпасы. Речь в данном случае шла о технике, приобретенной минобороны Чехии с конца 1950-х годов до настоящего времени. В свою очередь, Чехия получает компенсацию за переданное в дар Украине военное оборудование. В частности, по данным минобороны, уже получено или будет получено из США 8 вертолетов H1 и 300 миллионов долларов, из Германии - 15 танков Leopard 2A4. Также до 2027 года Чехия получит в общей сложности 78 миллионов евро по линии Европейского фонда мира, который используется для финансирования приоритетов ЕС в области обороны и безопасности. По словам Черноховой, чешские военные инструкторы вели в течение нынешнего года на территории Чехии и Польши обучение украинских военных. Общее число военнослужащих ВСУ, прошедших такую подготовку, составляет более 4 тысяч человек. Подобная практика будет продолжаться, добавила Чернохова. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20231127/chekhiya-1911999286.html

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украина, чехия, россия, яна чернохова, сергей лавров, дмитрий песков, нато, вооруженные силы украины