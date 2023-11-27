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В Чехии пройдет самая крупная забастовка в истории страны - РИА Новости, 27.11.2023
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00:26 27.11.2023
https://ria.ru/20231127/chekhiya-1911999286.html
В Чехии пройдет самая крупная забастовка в истории страны
В Чехии пройдет самая крупная забастовка в истории страны - РИА Новости, 27.11.2023
В Чехии пройдет самая крупная забастовка в истории страны
Намеченная профсоюзами Чехии на понедельник, 27 ноября, забастовка охватит сотни предприятий и фирм примерно с 1 миллионом работников, а также персонал 70%... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T00:26
2023-11-27T00:26
чехия
прага
в мире
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ПРАГА, 27 ноя – РИА Новости. Намеченная профсоюзами Чехии на понедельник, 27 ноября, забастовка охватит сотни предприятий и фирм примерно с 1 миллионом работников, а также персонал 70% школьных учреждений, по словам главы Чешско-Моравской конфедерации профсоюзов (ЧМКП) Йозефа Стршедулы, она станет крупнейшей в истории Чехии. "Судя по имеющейся у нас информации, намеченная на 27 ноября забастовка станет самой крупной акцией протеста, когда-либо проходившей в Чехии. В ней намерены принять участие около 1 миллиона работников предприятий и фирм, а также 70% персонала начальных и средних школ. Цель забастовки - заставить правительство республики задуматься о том, что происходит в обществе. Если они (министры) думают, что от такой акции можно отмахнуться, как бы не заметить ее, то в таком случае настроение в обществе может стать еще хуже", - заявил журналистам накануне забастовки лидер крупнейшего в стране профобъединения. По словам Стршедулы, для всех было бы лучше, если бы в подобных акциях не было необходимости. "Но ситуация такова, что люди возмущены сложившимся положением дел, они считают, что власти их не слышат, поэтому сотни тысяч работников готовы поддержать наш протест", - отметил Стршедула. Главное возмущение профсоюзов вызывает недавно одобренный парламентом и подписанный президентом правительственный пакет мер по оздоровлению госфинансов, который включает в себя снижение госдотаций, отмену ряда налоговых льгот, повышение НДС на некоторые виды товаров и услуг, изменение условий выплаты пенсий и другие жесткие меры. По мнению профсоюзов и оппозиции реформы приведут к повышению инфляции, отрицательно скажутся на росте экономики, снизят уровень жизни граждан. По словам главы ЧМКП, члены кабмина очень неохотно идут на социальный диалог, который должен не только подчеркнуть имеющиеся проблемы, но и выработать компромиссные решения. Как сообщил Стршедула, профсоюзы и работодатели выдвинули девять серьезных предложений по корректировке правительственного пакета мер, но министры согласились говорить лишь "о двух с половиной из них", что Стршедула считает явно недостаточным решением. Согласно плану забастовки, в понедельник многие предприятия намерены прервать производственный процесс как минимум на один час, а там, где режим производства этого не позволяет, рабочие вывесят плакаты с выражением поддержки бастующим. В акции примут участие профсоюзы работников транспорта, железнодорожников, образования, здравоохранения, культуры, пищевой и деревообрабатывающей отраслей и ряд других. Акции также выразили свою поддержку Совет по делам пожилых людей и Совет по делам инвалидов. Митинги и шествия пройдут во всех регионах республики. В Праге протестующие соберутся на Малостранской площади, непосредственно у стен парламента.
https://ria.ru/20231117/zabastovka-1910063281.html
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чехия, прага, в мире
Чехия, Прага, В мире
В Чехии пройдет самая крупная забастовка в истории страны

В Чехии 27 ноября пройдет самая крупная забастовка профсоюзов в истории страны

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПрага
Прага - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ПРАГА, 27 ноя – РИА Новости. Намеченная профсоюзами Чехии на понедельник, 27 ноября, забастовка охватит сотни предприятий и фирм примерно с 1 миллионом работников, а также персонал 70% школьных учреждений, по словам главы Чешско-Моравской конфедерации профсоюзов (ЧМКП) Йозефа Стршедулы, она станет крупнейшей в истории Чехии.
«
"Судя по имеющейся у нас информации, намеченная на 27 ноября забастовка станет самой крупной акцией протеста, когда-либо проходившей в Чехии. В ней намерены принять участие около 1 миллиона работников предприятий и фирм, а также 70% персонала начальных и средних школ. Цель забастовки - заставить правительство республики задуматься о том, что происходит в обществе. Если они (министры) думают, что от такой акции можно отмахнуться, как бы не заметить ее, то в таком случае настроение в обществе может стать еще хуже", - заявил журналистам накануне забастовки лидер крупнейшего в стране профобъединения.
По словам Стршедулы, для всех было бы лучше, если бы в подобных акциях не было необходимости. "Но ситуация такова, что люди возмущены сложившимся положением дел, они считают, что власти их не слышат, поэтому сотни тысяч работников готовы поддержать наш протест", - отметил Стршедула.
Главное возмущение профсоюзов вызывает недавно одобренный парламентом и подписанный президентом правительственный пакет мер по оздоровлению госфинансов, который включает в себя снижение госдотаций, отмену ряда налоговых льгот, повышение НДС на некоторые виды товаров и услуг, изменение условий выплаты пенсий и другие жесткие меры. По мнению профсоюзов и оппозиции реформы приведут к повышению инфляции, отрицательно скажутся на росте экономики, снизят уровень жизни граждан.
По словам главы ЧМКП, члены кабмина очень неохотно идут на социальный диалог, который должен не только подчеркнуть имеющиеся проблемы, но и выработать компромиссные решения. Как сообщил Стршедула, профсоюзы и работодатели выдвинули девять серьезных предложений по корректировке правительственного пакета мер, но министры согласились говорить лишь "о двух с половиной из них", что Стршедула считает явно недостаточным решением.
Согласно плану забастовки, в понедельник многие предприятия намерены прервать производственный процесс как минимум на один час, а там, где режим производства этого не позволяет, рабочие вывесят плакаты с выражением поддержки бастующим. В акции примут участие профсоюзы работников транспорта, железнодорожников, образования, здравоохранения, культуры, пищевой и деревообрабатывающей отраслей и ряд других. Акции также выразили свою поддержку Совет по делам пожилых людей и Совет по делам инвалидов.
Митинги и шествия пройдут во всех регионах республики. В Праге протестующие соберутся на Малостранской площади, непосредственно у стен парламента.
Вид Рима, Италия - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
В Италии началась крупная забастовка профсоюзов
17 ноября, 12:51
 
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