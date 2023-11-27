https://ria.ru/20231127/chalik-1912229700.html

Чалика освободили от должности заместителя министра транспорта

Чалика освободили от должности заместителя министра транспорта - РИА Новости, 27.11.2023

Чалика освободили от должности заместителя министра транспорта

Игорь Чалик освобожден от должности замминистра транспорта РФ в связи с истечением срока действия служебного контракта, соответствующее распоряжение кабмина... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T19:36

2023-11-27T19:36

2023-11-27T20:01

россия

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Игорь Чалик освобожден от должности замминистра транспорта РФ в связи с истечением срока действия служебного контракта, соответствующее распоряжение кабмина опубликовано на официальном портале правовой информации."Освободить Чалика Игоря Петровича от должности заместителя министра транспорта Российской Федерации в связи с истечением срока действия служебного контракта", - говорится в документе.Ранее источники РИА Новости сообщили, что Чалик может покинуть свой пост в декабре.В дальнейшем Чалик планирует перейти на другую позицию - ему будет предложена одна из руководящих должностей в системе организаций Минтранса России, сообщали РИА Новости в министерстве.Чалик родился 3 декабря 1957 года в Орске Оренбургской области. В 1979 году окончил Актюбинское высшее летное училище гражданской авиации по специальности "Эксплуатация воздушного транспорта". В 2015 году окончил ФГБОУ ВПО "Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ)" по специальности "Юриспруденция".Работал вторым пилотом, командиром воздушного судна, пилотом-инструктором.В 2010-2011 годах занимал должность заместителя генерального директора − директор департамента производства полетов ОАО "Аэрофлот". В 2011−2021 годах был заместителем генерального директора — летным директором "Аэрофлота". С 18 января 2021 года занимал должность заместителя министра транспорта РФ.

https://ria.ru/20231127/chebeskov-1912231047.html

https://ria.ru/20231124/titov-1911747557.html

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