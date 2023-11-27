https://ria.ru/20231127/chalik-1912229700.html
Чалика освободили от должности заместителя министра транспорта
Чалика освободили от должности заместителя министра транспорта - РИА Новости, 27.11.2023
Чалика освободили от должности заместителя министра транспорта
Игорь Чалик освобожден от должности замминистра транспорта РФ в связи с истечением срока действия служебного контракта, соответствующее распоряжение кабмина... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T19:36
2023-11-27T19:36
2023-11-27T20:01
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1b/1912230035_0:268:3072:1996_1920x0_80_0_0_ca78ccc0a561533706b0f6a9b1208f36.jpg
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Игорь Чалик освобожден от должности замминистра транспорта РФ в связи с истечением срока действия служебного контракта, соответствующее распоряжение кабмина опубликовано на официальном портале правовой информации."Освободить Чалика Игоря Петровича от должности заместителя министра транспорта Российской Федерации в связи с истечением срока действия служебного контракта", - говорится в документе.Ранее источники РИА Новости сообщили, что Чалик может покинуть свой пост в декабре.В дальнейшем Чалик планирует перейти на другую позицию - ему будет предложена одна из руководящих должностей в системе организаций Минтранса России, сообщали РИА Новости в министерстве.Чалик родился 3 декабря 1957 года в Орске Оренбургской области. В 1979 году окончил Актюбинское высшее летное училище гражданской авиации по специальности "Эксплуатация воздушного транспорта". В 2015 году окончил ФГБОУ ВПО "Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ)" по специальности "Юриспруденция".Работал вторым пилотом, командиром воздушного судна, пилотом-инструктором.В 2010-2011 годах занимал должность заместителя генерального директора − директор департамента производства полетов ОАО "Аэрофлот". В 2011−2021 годах был заместителем генерального директора — летным директором "Аэрофлота". С 18 января 2021 года занимал должность заместителя министра транспорта РФ.
https://ria.ru/20231127/chebeskov-1912231047.html
https://ria.ru/20231124/titov-1911747557.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1b/1912230035_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_b647906a104a0df30f5bd4d2ed219969.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия
Чалика освободили от должности заместителя министра транспорта
Чалика освободили от должности замминистра транспорта из-за истечения контракта
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости.
Игорь Чалик освобожден от должности замминистра транспорта РФ в связи с истечением срока действия служебного контракта, соответствующее распоряжение
кабмина опубликовано на официальном портале правовой информации.
"Освободить Чалика Игоря Петровича от должности заместителя министра транспорта Российской Федерации в связи с истечением срока действия служебного контракта", - говорится в документе.
Чебескова назначили заместителем министра финансов
Ранее источники РИА Новости сообщили, что Чалик может покинуть свой пост в декабре.
В дальнейшем Чалик планирует перейти на другую позицию - ему будет предложена одна из руководящих должностей в системе организаций Минтранса России, сообщали РИА Новости в министерстве.
Чалик родился 3 декабря 1957 года в Орске Оренбургской области
. В 1979 году окончил Актюбинское высшее летное училище гражданской авиации по специальности "Эксплуатация воздушного транспорта". В 2015 году окончил ФГБОУ ВПО "Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ)" по специальности "Юриспруденция".
Работал вторым пилотом, командиром воздушного судна, пилотом-инструктором.
В 2010-2011 годах занимал должность заместителя генерального директора − директор департамента производства полетов ОАО "Аэрофлот
". В 2011−2021 годах был заместителем генерального директора — летным директором "Аэрофлота". С 18 января 2021 года занимал должность заместителя министра транспорта РФ.
Титов стал новым замминистра сельского хозяйства