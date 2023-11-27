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Француженка победила на детском Евровидении с песней о травле в школе - РИА Новости, 27.11.2023
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
10:46 27.11.2023 (обновлено: 11:01 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/bulling-1912046080.html
Француженка победила на детском Евровидении с песней о травле в школе
Француженка победила на детском Евровидении с песней о травле в школе - РИА Новости, 27.11.2023
Француженка победила на детском Евровидении с песней о травле в школе
Французская девочка Зоэ Клозюр с песней "Сердце" (Cœur) победила на конкурсе детское Евровидение, прошедшем в воскресенье в Ницце. РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T10:46
2023-11-27T11:01
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Французская девочка Зоэ Клозюр с песней "Сердце" (Cœur) победила на конкурсе детское Евровидение, прошедшем в воскресенье в Ницце. Юная испанка Сандра Валеро заняла второе место, на третьем – девичий коллектив из Армении Yan Girls. &quot;Поздравляем заслуженную победительницу конкурса Зоэ Клозюр из Франции, выдающееся выступление которой покорило зрителей по всему миру и стало олицетворением духа детского Евровидения - говорится в коммюнике на сайте конкурса.В интервью изданию Ouest France за несколько дней до конкурса 13-летняя Зоэ сообщила, что ее песня "Сердце" посвящена издевательствам в школе, жертвами которых она становилась. При этом в тексте песни нет прямых указаний на школьную проблематику. Детское "Евровидение" в нынешнем году состоялось в Ницце, так как в конкурсе 2022 года в Ереване победила французская исполнительница Лисандро.
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ницца, армения, франция, детское "евровидение", в мире, новости шоу-бизнеса, знаменитости
Ницца, Армения, Франция, Детское "Евровидение", В мире, Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости
Француженка победила на детском Евровидении с песней о травле в школе

Француженка победила на детском Евровидении с песней о буллинге в школе

© Фото : Junior EurovisionПобедительница "Детского Евровидения 2023" Зои Клозу
Победительница Детского Евровидения 2023 Зои Клозу - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© Фото : Junior Eurovision
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Французская девочка Зоэ Клозюр с песней "Сердце" (Cœur) победила на конкурсе детское Евровидение, прошедшем в воскресенье в Ницце.
Юная испанка Сандра Валеро заняла второе место, на третьем – девичий коллектив из Армении Yan Girls.
«

"Поздравляем заслуженную победительницу конкурса Зоэ Клозюр из Франции, выдающееся выступление которой покорило зрителей по всему миру и стало олицетворением духа детского Евровидения - говорится в коммюнике на сайте конкурса.

В интервью изданию Ouest France за несколько дней до конкурса 13-летняя Зоэ сообщила, что ее песня "Сердце" посвящена издевательствам в школе, жертвами которых она становилась. При этом в тексте песни нет прямых указаний на школьную проблематику.
Детское "Евровидение" в нынешнем году состоялось в Ницце, так как в конкурсе 2022 года в Ереване победила французская исполнительница Лисандро.
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