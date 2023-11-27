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Француженка победила на детском Евровидении с песней о травле в школе
Француженка победила на детском Евровидении с песней о травле в школе - РИА Новости, 27.11.2023
Француженка победила на детском Евровидении с песней о травле в школе
Французская девочка Зоэ Клозюр с песней "Сердце" (Cœur) победила на конкурсе детское Евровидение, прошедшем в воскресенье в Ницце. РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T10:46
2023-11-27T10:46
2023-11-27T11:01
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Французская девочка Зоэ Клозюр с песней "Сердце" (Cœur) победила на конкурсе детское Евровидение, прошедшем в воскресенье в Ницце. Юная испанка Сандра Валеро заняла второе место, на третьем – девичий коллектив из Армении Yan Girls. "Поздравляем заслуженную победительницу конкурса Зоэ Клозюр из Франции, выдающееся выступление которой покорило зрителей по всему миру и стало олицетворением духа детского Евровидения - говорится в коммюнике на сайте конкурса.В интервью изданию Ouest France за несколько дней до конкурса 13-летняя Зоэ сообщила, что ее песня "Сердце" посвящена издевательствам в школе, жертвами которых она становилась. При этом в тексте песни нет прямых указаний на школьную проблематику. Детское "Евровидение" в нынешнем году состоялось в Ницце, так как в конкурсе 2022 года в Ереване победила французская исполнительница Лисандро.
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Ницца, Армения, Франция, Детское "Евровидение", В мире, Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости
Француженка победила на детском Евровидении с песней о травле в школе
Француженка победила на детском Евровидении с песней о буллинге в школе
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Французская девочка Зоэ Клозюр с песней "Сердце" (Cœur) победила на конкурсе детское Евровидение, прошедшем в воскресенье в Ницце.
Юная испанка Сандра Валеро заняла второе место, на третьем – девичий коллектив из Армении Yan Girls.
«
"Поздравляем заслуженную победительницу конкурса Зоэ Клозюр из Франции, выдающееся выступление которой покорило зрителей по всему миру и стало олицетворением духа детского Евровидения - говорится в коммюнике на сайте конкурса.
В интервью изданию Ouest France за несколько дней до конкурса 13-летняя Зоэ сообщила, что ее песня "Сердце" посвящена издевательствам в школе, жертвами которых она становилась. При этом в тексте песни нет прямых указаний на школьную проблематику.
Детское "Евровидение" в нынешнем году состоялось в Ницце, так как в конкурсе 2022 года в Ереване победила французская исполнительница Лисандро.
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