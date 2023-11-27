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Российские военные на Купянском направлении уничтожили две бронемашины ВСУ - РИА Новости, 27.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:00 27.11.2023 (обновлено: 15:19 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/bronemashiny-1912140447.html
Российские военные на Купянском направлении уничтожили две бронемашины ВСУ
Российские военные на Купянском направлении уничтожили две бронемашины ВСУ - РИА Новости, 27.11.2023
Российские военные на Купянском направлении уничтожили две бронемашины ВСУ
Войска Украины за сутки потеряли на купянском и краснолиманском направлениях около 310 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T15:00
2023-11-27T15:19
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на купянском и краснолиманском направлениях около 310 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.На купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 43-й, 57-й механизированных бригад противника в районах населенных пунктов Ивановка и Синьковка Харьковской области."Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сказали в ведомстве.На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражена атака штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики. Кроме того, нанесено огневое поражение живой силе и технике 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Белогоровка."Потери противника составили до 280 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля", - отметили в министерстве.
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Российские военные на Купянском направлении уничтожили две бронемашины ВСУ

Российские военные на Купянском направлении уничтожили две бронемашины ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" в зоне спецоперации
Боевая работа РСЗО Град в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Боевая работа РСЗО "Град" в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на купянском и краснолиманском направлениях около 310 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
На купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 43-й, 57-й механизированных бригад противника в районах населенных пунктов Ивановка и Синьковка Харьковской области.
«
"Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сказали в ведомстве.
На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражена атака штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики. Кроме того, нанесено огневое поражение живой силе и технике 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Белогоровка.
"Потери противника составили до 280 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля", - отметили в министерстве.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
26 ноября, 16:23
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 26.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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