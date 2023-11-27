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Российские военные на Купянском направлении уничтожили две бронемашины ВСУ

Российские военные на Купянском направлении уничтожили две бронемашины ВСУ - РИА Новости, 27.11.2023

Российские военные на Купянском направлении уничтожили две бронемашины ВСУ

Войска Украины за сутки потеряли на купянском и краснолиманском направлениях около 310 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T15:00

2023-11-27T15:00

2023-11-27T15:19

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на купянском и краснолиманском направлениях около 310 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.На купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 43-й, 57-й механизированных бригад противника в районах населенных пунктов Ивановка и Синьковка Харьковской области."Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сказали в ведомстве.На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражена атака штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики. Кроме того, нанесено огневое поражение живой силе и технике 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Белогоровка."Потери противника составили до 280 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля", - отметили в министерстве.

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россия, вооруженные силы украины