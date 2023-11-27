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Российские военные на Купянском направлении уничтожили две бронемашины ВСУ
Российские военные на Купянском направлении уничтожили две бронемашины ВСУ - РИА Новости, 27.11.2023
Российские военные на Купянском направлении уничтожили две бронемашины ВСУ
Войска Украины за сутки потеряли на купянском и краснолиманском направлениях около 310 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T15:00
2023-11-27T15:00
2023-11-27T15:19
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на купянском и краснолиманском направлениях около 310 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.На купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 43-й, 57-й механизированных бригад противника в районах населенных пунктов Ивановка и Синьковка Харьковской области."Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сказали в ведомстве.На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражена атака штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики. Кроме того, нанесено огневое поражение живой силе и технике 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Белогоровка."Потери противника составили до 280 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля", - отметили в министерстве.
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Российские военные на Купянском направлении уничтожили две бронемашины ВСУ
Российские военные на Купянском направлении уничтожили две бронемашины ВСУ
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на купянском и краснолиманском направлениях около 310 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
На купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 43-й, 57-й механизированных бригад противника в районах населенных пунктов Ивановка и Синьковка Харьковской области.
«
"Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сказали в ведомстве.
На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражена атака штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики. Кроме того, нанесено огневое поражение живой силе и технике 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Белогоровка.
"Потери противника составили до 280 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля", - отметили в министерстве.