https://ria.ru/20231127/boytsy-1912244512.html
Три тысячи чеченских бойцов готовы отправиться в зону СВО, заявил Кадыров
Три тысячи чеченских бойцов готовы отправиться в зону СВО, заявил Кадыров - РИА Новости, 27.11.2023
Три тысячи чеченских бойцов готовы отправиться в зону СВО, заявил Кадыров
Три тысячи чеченских бойцов из новых подразделений Минобороны и Росгвардии готовы выехать в зону спецоперации на Украине, сообщил глава республики Рамзан... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T22:02
2023-11-27T22:02
2023-11-27T22:23
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
рамзан кадыров
шейх мансур
владимир путин
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893782732_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_809a326a2c922c2d6525cf330e6f86a3.jpg
ГРОЗНЫЙ, 27 ноя — РИА Новости. Три тысячи чеченских бойцов из новых подразделений Минобороны и Росгвардии готовы выехать в зону спецоперации на Украине, сообщил глава республики Рамзан Кадыров."Бойцы уже готовы выехать в зону СВО для противодействия нацистской и натовской агрессии. С учетом их высокой боевой подготовки, оснащения, твердой и нерушимой мотивации ребята способны выполнить приказ любой сложности", — написал он в Telegram-канале.Как уточняется, речь идет о полках "Ахмат-Россия" и "Ахмат-Чечня", а также батальонах имени Шейха Мансура и Байсангура Беноевского. По словам Кадырова, для решения задач, поставленных Верховным главнокомандующим, республика не пожалеет никаких сил и средств, его позицию разделяют еще три тысячи бойцов этих подразделений. Глава Чечни отметил, что лично убедился в этом во время построения личного состава новых полков и батальонов.Кадыров также сообщил, что большая часть этих бойцов уже участвовала в спецоперации, каждый из них прошел подготовку у лучших инструкторов в Российском университете спецназа.
https://ria.ru/20231119/konkurs-1910403938.html
https://ria.ru/20231123/spetsoperatsiya-1911359278.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893782732_71:0:2800:2047_1920x0_80_0_0_987044ecdc1edebb03d3f6b87b3d4f14.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, украина, рамзан кадыров, шейх мансур, владимир путин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Рамзан Кадыров, Шейх Мансур, Владимир Путин, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Три тысячи чеченских бойцов готовы отправиться в зону СВО, заявил Кадыров
Кадыров: три тысячи чеченских бойцов готовы отправиться на спецоперацию