https://ria.ru/20231127/boytsy-1912244512.html

Три тысячи чеченских бойцов готовы отправиться в зону СВО, заявил Кадыров

Три тысячи чеченских бойцов готовы отправиться в зону СВО, заявил Кадыров - РИА Новости, 27.11.2023

Три тысячи чеченских бойцов готовы отправиться в зону СВО, заявил Кадыров

Три тысячи чеченских бойцов из новых подразделений Минобороны и Росгвардии готовы выехать в зону спецоперации на Украине, сообщил глава республики Рамзан... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T22:02

2023-11-27T22:02

2023-11-27T22:23

специальная военная операция на украине

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украина

рамзан кадыров

шейх мансур

владимир путин

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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ГРОЗНЫЙ, 27 ноя — РИА Новости. Три тысячи чеченских бойцов из новых подразделений Минобороны и Росгвардии готовы выехать в зону спецоперации на Украине, сообщил глава республики Рамзан Кадыров."Бойцы уже готовы выехать в зону СВО для противодействия нацистской и натовской агрессии. С учетом их высокой боевой подготовки, оснащения, твердой и нерушимой мотивации ребята способны выполнить приказ любой сложности", — написал он в Telegram-канале.Как уточняется, речь идет о полках "Ахмат-Россия" и "Ахмат-Чечня", а также батальонах имени Шейха Мансура и Байсангура Беноевского. По словам Кадырова, для решения задач, поставленных Верховным главнокомандующим, республика не пожалеет никаких сил и средств, его позицию разделяют еще три тысячи бойцов этих подразделений. Глава Чечни отметил, что лично убедился в этом во время построения личного состава новых полков и батальонов.Кадыров также сообщил, что большая часть этих бойцов уже участвовала в спецоперации, каждый из них прошел подготовку у лучших инструкторов в Российском университете спецназа.

https://ria.ru/20231119/konkurs-1910403938.html

https://ria.ru/20231123/spetsoperatsiya-1911359278.html

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безопасность, россия, украина, рамзан кадыров, шейх мансур, владимир путин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)