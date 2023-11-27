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Три тысячи чеченских бойцов готовы отправиться в зону СВО, заявил Кадыров - РИА Новости, 27.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:02 27.11.2023 (обновлено: 22:23 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/boytsy-1912244512.html
Три тысячи чеченских бойцов готовы отправиться в зону СВО, заявил Кадыров
Три тысячи чеченских бойцов готовы отправиться в зону СВО, заявил Кадыров - РИА Новости, 27.11.2023
Три тысячи чеченских бойцов готовы отправиться в зону СВО, заявил Кадыров
Три тысячи чеченских бойцов из новых подразделений Минобороны и Росгвардии готовы выехать в зону спецоперации на Украине, сообщил глава республики Рамзан... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T22:02
2023-11-27T22:23
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
рамзан кадыров
шейх мансур
владимир путин
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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ГРОЗНЫЙ, 27 ноя — РИА Новости. Три тысячи чеченских бойцов из новых подразделений Минобороны и Росгвардии готовы выехать в зону спецоперации на Украине, сообщил глава республики Рамзан Кадыров.&quot;Бойцы уже готовы выехать в зону СВО для противодействия нацистской и натовской агрессии. С учетом их высокой боевой подготовки, оснащения, твердой и нерушимой мотивации ребята способны выполнить приказ любой сложности&quot;, — написал он в Telegram-канале.Как уточняется, речь идет о полках "Ахмат-Россия" и "Ахмат-Чечня", а также батальонах имени Шейха Мансура и Байсангура Беноевского. По словам Кадырова, для решения задач, поставленных Верховным главнокомандующим, республика не пожалеет никаких сил и средств, его позицию разделяют еще три тысячи бойцов этих подразделений. Глава Чечни отметил, что лично убедился в этом во время построения личного состава новых полков и батальонов.Кадыров также сообщил, что большая часть этих бойцов уже участвовала в спецоперации, каждый из них прошел подготовку у лучших инструкторов в Российском университете спецназа.
https://ria.ru/20231119/konkurs-1910403938.html
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безопасность, россия, украина, рамзан кадыров, шейх мансур, владимир путин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Рамзан Кадыров, Шейх Мансур, Владимир Путин, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Три тысячи чеченских бойцов готовы отправиться в зону СВО, заявил Кадыров

Кадыров: три тысячи чеченских бойцов готовы отправиться на спецоперацию

© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкРамзан Кадыров
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 27 ноя — РИА Новости. Три тысячи чеченских бойцов из новых подразделений Минобороны и Росгвардии готовы выехать в зону спецоперации на Украине, сообщил глава республики Рамзан Кадыров.
«

"Бойцы уже готовы выехать в зону СВО для противодействия нацистской и натовской агрессии. С учетом их высокой боевой подготовки, оснащения, твердой и нерушимой мотивации ребята способны выполнить приказ любой сложности", — написал он в Telegram-канале.

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Как уточняется, речь идет о полках "Ахмат-Россия" и "Ахмат-Чечня", а также батальонах имени Шейха Мансура и Байсангура Беноевского. По словам Кадырова, для решения задач, поставленных Верховным главнокомандующим, республика не пожалеет никаких сил и средств, его позицию разделяют еще три тысячи бойцов этих подразделений. Глава Чечни отметил, что лично убедился в этом во время построения личного состава новых полков и батальонов.
Кадыров также сообщил, что большая часть этих бойцов уже участвовала в спецоперации, каждый из них прошел подготовку у лучших инструкторов в Российском университете спецназа.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаРамзан КадыровШейх МансурВладимир ПутинФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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