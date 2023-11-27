https://ria.ru/20231127/blokada-1912140748.html
Польские фермеры начали блокаду погранперехода с Украиной
Польские фермеры начали блокаду погранперехода с Украиной - РИА Новости, 27.11.2023
Польские фермеры начали блокаду погранперехода с Украиной
Польские фермеры в понедельник начали блокаду погранперехода с Украиной, которая продлится до начала января, сообщило польское информационное агентство PAP. РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T15:02
2023-11-27T15:02
2023-11-27T15:02
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ВАРШАВА, 27 ноя – РИА Новости. Польские фермеры в понедельник начали блокаду погранперехода с Украиной, которая продлится до начала января, сообщило польское информационное агентство PAP. "Польские фермеры в понедельник начали блокаду погранперехода в Медыке в Подкарпадском воеводстве на границе с Украиной, акция продлится до 3 января 2024 года", - говорится в сообщении. Также было отмечено, что пропуск легковых автомобилей, автобусов и грузовиков разрешен, каждый час будут пропускать два грузовика, но только с гуманитарной помощью. Как сообщил PAP организатор акции Роман Кондров из объединения "Обманутая деревня", фермеры возмущены словами мэра Львова Андрея Садового, который ранее разместил на польском языке на своей странице в соцсети претензии к польской стороне. "Если политики с другой стороны не образумятся, мы усилим протест", - сказал Кондров. Как заявил мэр Львова, "польские друзья должны вернуться к реальности", добавив, что "весь ваш гигантский вклад в победу Украины" "сводится на нет "группой маргиналов", которые блокируют поставки гуманитарных товаров". Ранее польские перевозчики уже неоднократно блокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.
https://ria.ru/20231123/postavka-1911461788.html
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в мире, украина, польша
Польские фермеры начали блокаду погранперехода с Украиной
Польские фермеры начали пятинедельную блокаду погранперехода с Украиной в Медыке
ВАРШАВА, 27 ноя – РИА Новости.
Польские фермеры в понедельник начали блокаду погранперехода с Украиной, которая продлится до начала января, сообщило польское информационное агентство PAP.
"Польские фермеры в понедельник начали блокаду погранперехода в Медыке в Подкарпадском воеводстве на границе с Украиной, акция продлится до 3 января 2024 года", - говорится в сообщении. Также было отмечено, что пропуск легковых автомобилей, автобусов и грузовиков разрешен, каждый час будут пропускать два грузовика, но только с гуманитарной помощью.
СМИ: польские перевозчики перекрыли поставку военных грузов Украине
Как сообщил PAP организатор акции Роман Кондров из объединения "Обманутая деревня", фермеры возмущены словами мэра Львова Андрея Садового
, который ранее разместил на польском языке на своей странице в соцсети претензии к польской стороне. "Если политики с другой стороны не образумятся, мы усилим протест", - сказал Кондров.
Как заявил мэр Львова, "польские друзья должны вернуться к реальности", добавив, что "весь ваш гигантский вклад в победу Украины" "сводится на нет "группой маргиналов", которые блокируют поставки гуманитарных товаров".
Ранее польские перевозчики уже неоднократно блокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.
Кулеба заявил, что Украина не настроена на конфликт с Польшей