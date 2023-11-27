https://ria.ru/20231127/blokada-1912000053.html
Поляки решили ужесточить блокаду Украины
Поляки решили ужесточить блокаду Украины - РИА Новости, 27.11.2023
Поляки решили ужесточить блокаду Украины
Польские перевозчики с понедельника начнут круглосуточную блокаду пункта пропуска "Медыка — Шегини" на границе Польши и Украины, заявил в эфире украинского... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T00:41
2023-11-27T00:41
2023-11-27T05:33
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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Польские перевозчики с понедельника начнут круглосуточную блокаду пункта пропуска "Медыка — Шегини" на границе Польши и Украины, заявил в эфире украинского телемарафона представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.До 26 ноября движение на данном пункте пропуска блокировали с десяти утра до девяти вечера.О блокировании польскими перевозчиками движения грузовых транспортных средств перед КПП "Медыка" украинская Госпогранслужба сообщала в минувший четверг, по ее данным, блокада могла продлиться до 26 ноября.Польские перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с восточным соседом с 6 ноября. Они требуют восстановить систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков (с исключениями для гумпомощи и припасов для ВСУ), приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, и провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.Переговоры Киева и Варшавы пока ни к чему не привели. В субботу Владимир Зеленский признал, что Украина испытывает сложности на западной границе из-за "политических шагов" соседей, при этом он выразил надежду, что ситуация разрешится.
https://ria.ru/20231125/postavki-1911872219.html
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в мире, украина, польша, андрей демченко, владимир зеленский
В мире, Украина, Польша, Андрей Демченко, Владимир Зеленский
Поляки решили ужесточить блокаду Украины
На Украине сообщили о планах поляков блокировать КПП "Медыка" круглосуточно