https://ria.ru/20231127/blokada-1912000053.html

Поляки решили ужесточить блокаду Украины

Поляки решили ужесточить блокаду Украины - РИА Новости, 27.11.2023

Поляки решили ужесточить блокаду Украины

Польские перевозчики с понедельника начнут круглосуточную блокаду пункта пропуска "Медыка — Шегини" на границе Польши и Украины, заявил в эфире украинского... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T00:41

2023-11-27T00:41

2023-11-27T05:33

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украина

польша

андрей демченко

владимир зеленский

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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Польские перевозчики с понедельника начнут круглосуточную блокаду пункта пропуска "Медыка — Шегини" на границе Польши и Украины, заявил в эфире украинского телемарафона представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.До 26 ноября движение на данном пункте пропуска блокировали с десяти утра до девяти вечера.О блокировании польскими перевозчиками движения грузовых транспортных средств перед КПП "Медыка" украинская Госпогранслужба сообщала в минувший четверг, по ее данным, блокада могла продлиться до 26 ноября.Польские перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с восточным соседом с 6 ноября. Они требуют восстановить систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков (с исключениями для гумпомощи и припасов для ВСУ), приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, и провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.Переговоры Киева и Варшавы пока ни к чему не привели. В субботу Владимир Зеленский признал, что Украина испытывает сложности на западной границе из-за "политических шагов" соседей, при этом он выразил надежду, что ситуация разрешится.

https://ria.ru/20231125/postavki-1911872219.html

https://ria.ru/20231123/ukraina-1911297390.html

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в мире, украина, польша, андрей демченко, владимир зеленский