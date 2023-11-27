https://ria.ru/20231127/blinken-1912243419.html

Источник сообщил о возможной встрече Блинкена и Аббаса в Рамалле

Источник сообщил о возможной встрече Блинкена и Аббаса в Рамалле - РИА Новости, 27.11.2023

Источник сообщил о возможной встрече Блинкена и Аббаса в Рамалле

Госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг может посетить Рамаллу и встретиться с президентом Палестины для обсуждения ситуации вокруг сектора Газа, сообщил РИА... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T21:51

2023-11-27T21:51

2023-11-27T21:52

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РАМАЛЛА, 27 ноя - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг может посетить Рамаллу и встретиться с президентом Палестины для обсуждения ситуации вокруг сектора Газа, сообщил РИА новости источник в канцелярии Махмуда Аббаса. "Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Рамаллу в следующий четверг и встретится с президентом Махмудом Аббасом в рамках совместного обсуждения и координации (по ситуации - ред.) продолжающегося конфликтом в секторе Газа", - сказал источник. Ранее Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 16 тысяч человек, пострадали свыше 35 тысяч. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20231105/ssha-1907600347.html

https://ria.ru/20231105/gaza-1907592668.html

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сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, россия, сша, энтони блинкен, махмуд аббас, владимир путин, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году