https://ria.ru/20231127/biolaboratoriya-1912201346.html
Сеть американских биолабораторий угрожает интересам России, заявил Медведев
Сеть американских биолабораторий угрожает интересам России, заявил Медведев - РИА Новости, 27.11.2023
Сеть американских биолабораторий угрожает интересам России, заявил Медведев
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что масштабная сеть биолабораторий США на постсоветском пространстве представляет собой серьезный риск для... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T17:44
2023-11-27T17:44
2023-11-27T18:37
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что масштабная сеть биолабораторий США на постсоветском пространстве представляет собой серьезный риск для национальных интересов России.Медведев провел заседание комиссии по противодействию современным угрозам биологической безопасности. "Серьезный риск для наших национальных интересов представляет масштабная сеть биолабораторий США в странах постсоветского пространства. Ответом на эти угрозы должны стать новые действенные меры, в том числе по линии различных ведомств, включая специальные службы", - сказал он.Медведев также заявил, что власти продолжат уделять развитию современных биотехнологий в России самое пристальное внимание. Он уточнил, что сейчас в РФ реализуются федеральные научно-технические программы в области экологии, климатических изменений, развития сельского хозяйства, генетических технологий, разрабатываются или уже утверждены инновационные проекты в сфере климата, энергетики, фармацевтики, медицины."Все эти вопросы и соответствующие документы тесно увязаны с обеспечением биологической безопасности, включая предупреждение и предотвращение опасной техногенной деятельности. Здесь нужно быть готовыми ко всему комплексу вызовов в этой сфере, опираться на мировой опыт и, конечно, на данные нашей собственной экспертизы", - подчеркнул зампред Совбеза.
https://ria.ru/20230116/ssha-1845030038.html
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россия, сша, дмитрий медведев, безопасность, совет безопасности рф
Россия, США, Дмитрий Медведев, Безопасность, Совет Безопасности РФ
Сеть американских биолабораторий угрожает интересам России, заявил Медведев
Медведев: сеть биолабораторий США представляет риск для интересов России
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что масштабная сеть биолабораторий США на постсоветском пространстве представляет собой серьезный риск для национальных интересов России.
Медведев провел заседание комиссии по противодействию современным угрозам биологической безопасности.
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"Серьезный риск для наших национальных интересов представляет масштабная сеть биолабораторий США в странах постсоветского пространства. Ответом на эти угрозы должны стать новые действенные меры, в том числе по линии различных ведомств, включая специальные службы", - сказал он.
Медведев также заявил, что власти продолжат уделять развитию современных биотехнологий в России самое пристальное внимание. Он уточнил, что сейчас в РФ реализуются федеральные научно-технические программы в области экологии, климатических изменений, развития сельского хозяйства, генетических технологий, разрабатываются или уже утверждены инновационные проекты в сфере климата, энергетики, фармацевтики, медицины.
"Все эти вопросы и соответствующие документы тесно увязаны с обеспечением биологической безопасности, включая предупреждение и предотвращение опасной техногенной деятельности. Здесь нужно быть готовыми ко всему комплексу вызовов в этой сфере, опираться на мировой опыт и, конечно, на данные нашей собственной экспертизы", - подчеркнул зампред Совбеза.
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