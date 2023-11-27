https://ria.ru/20231127/biolaboratorii-1912217516.html
США продолжают создавать опасные искусственные патогены, заявил Медведев
США продолжают создавать опасные искусственные патогены, заявил Медведев - РИА Новости, 27.11.2023
США продолжают создавать опасные искусственные патогены, заявил Медведев
Вашингтон, несмотря на обращения России к партнерам по поводу биолабораторий на постсоветском пространстве, продолжает реализацию военно-биологических программ... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T18:30
2023-11-27T18:30
2023-11-27T18:30
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Вашингтон, несмотря на обращения России к партнерам по поводу биолабораторий на постсоветском пространстве, продолжает реализацию военно-биологических программ по созданию особо опасных искусственных патогенов, по сути, речь идет о получении компонентов биологического оружия, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Серьезную опасность для наших национальных интересов, как известно, представляет масштабная сеть биолабораторий в странах постсоветского пространства. Мы об этом с вами неоднократно тоже говорили, обращались и к нашим партнерам по этому поводу. Но, тем не менее, Вашингтон продолжает реализацию военно-биологических программ, которые направлены на создание особо опасных искусственных патогенов и микроорганизмов. По сути, речь идет о получении компонентов биологического оружия", - заявил Медведев на заседании межведомственной комиссии Совбеза РФ по противодействию угрозам биологической безопасности. Ответом на эти угрозы, по его словам, являются действенные меры по линии правительственных структур и специальных служб. "Кроме того, необходимо вести работу по формированию механизмов контроля за исследовательской деятельностью в этих биолабораториях, использовать для этого международные площадки, привлекать к инициативе России всех заинтересованных партнеров, у нас их тоже немало", - отметил Медведев.
https://ria.ru/20231104/biolaboratorii-1907446385.html
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дмитрий медведев, россия, в мире, сша
Дмитрий Медведев, Россия, В мире, США
США продолжают создавать опасные искусственные патогены, заявил Медведев
Медведев: США в лабораториях пытаются получить компоненты биологического оружия
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Вашингтон, несмотря на обращения России к партнерам по поводу биолабораторий на постсоветском пространстве, продолжает реализацию военно-биологических программ по созданию особо опасных искусственных патогенов, по сути, речь идет о получении компонентов биологического оружия, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Серьезную опасность для наших национальных интересов, как известно, представляет масштабная сеть биолабораторий в странах постсоветского пространства. Мы об этом с вами неоднократно тоже говорили, обращались и к нашим партнерам по этому поводу. Но, тем не менее, Вашингтон продолжает реализацию военно-биологических программ, которые направлены на создание особо опасных искусственных патогенов и микроорганизмов. По сути, речь идет о получении компонентов биологического оружия", - заявил Медведев на заседании межведомственной комиссии Совбеза РФ по противодействию угрозам биологической безопасности.
Ответом на эти угрозы, по его словам, являются действенные меры по линии правительственных структур и специальных служб.
"Кроме того, необходимо вести работу по формированию механизмов контроля за исследовательской деятельностью в этих биолабораториях, использовать для этого международные площадки, привлекать к инициативе России всех заинтересованных партнеров, у нас их тоже немало", - отметил Медведев.
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