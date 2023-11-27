https://ria.ru/20231127/bespilotnik-1912245426.html

В Рязанской области сбили украинский беспилотник

В Рязанской области сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 27.11.2023

В Рязанской области сбили украинский беспилотник

Средства ПВО уничтожили украинский БПЛА самолетного типа над Рязанской областью, сообщило в понедельник Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства. РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T22:17

2023-11-27T22:17

2023-11-27T22:17

безопасность

рязанская область

россия

пво вс россии

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили украинский БПЛА самолетного типа над Рязанской областью, сообщило в понедельник Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства."Сегодня около 21.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Рязанской области", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20231127/bespilotnik-1912035809.html

рязанская область

россия

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

безопасность, рязанская область, россия, пво вс россии