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В Ростовской области сбили беспилотник - РИА Новости, 27.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:07 27.11.2023 (обновлено: 11:01 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/bespilotnik-1912035809.html
В Ростовской области сбили беспилотник
В Ростовской области сбили беспилотник - РИА Новости, 27.11.2023
В Ростовской области сбили беспилотник
В Ростовской области сбили беспилотник, сообщил губернатор Василий Голубев в Telegram-канале. РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T10:07
2023-11-27T11:01
ростовская область
россия
происшествия
василий голубев
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
киев
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. В Ростовской области сбили беспилотник, сообщил губернатор Василий Голубев в Telegram-канале.&quot;В 9:30 в Каменском районе сбит БПЛА. Последствий на земле не установлено. Спасибо военным за выполненную работу&quot;, — написал глава региона.Как рассказали позднее в Минобороны, Киев пытался атаковать регион около 9:30 мск при помощи дрона самолетного типа. Российские силы ПВО уничтожили его над территорией области.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России беспилотниками, которые перехватывают средства противовоздушной обороны.В прошлый вторник Вооруженные силы предотвратили атаку украинского дрона на Ростовскую область. Тогда БПЛА сбили в воздухе.
https://ria.ru/20231126/bespilotnik-1911914182.html
ростовская область
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ростовская область, россия, происшествия, василий голубев, вооруженные силы украины, киев
Ростовская область, Россия, Происшествия, Василий Голубев, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Киев
В Ростовской области сбили беспилотник

В Ростовской области сбили беспилотник, последствий на земле не установлено

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. В Ростовской области сбили беспилотник, сообщил губернатор Василий Голубев в Telegram-канале.
«

"В 9:30 в Каменском районе сбит БПЛА. Последствий на земле не установлено. Спасибо военным за выполненную работу", — написал глава региона.

Как рассказали позднее в Минобороны, Киев пытался атаковать регион около 9:30 мск при помощи дрона самолетного типа. Российские силы ПВО уничтожили его над территорией области.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России беспилотниками, которые перехватывают средства противовоздушной обороны.
В прошлый вторник Вооруженные силы предотвратили атаку украинского дрона на Ростовскую область. Тогда БПЛА сбили в воздухе.
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Специальная военная операция на УкраинеРостовская областьРоссияПроисшествияВасилий ГолубевВооруженные силы УкраиныКиев
 
 
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