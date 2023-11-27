https://ria.ru/20231127/bespilotnik-1912035809.html

В Ростовской области сбили беспилотник

В Ростовской области сбили беспилотник - РИА Новости, 27.11.2023

В Ростовской области сбили беспилотник

В Ростовской области сбили беспилотник, сообщил губернатор Василий Голубев в Telegram-канале. РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T10:07

2023-11-27T10:07

2023-11-27T11:01

ростовская область

россия

происшествия

василий голубев

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

киев

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. В Ростовской области сбили беспилотник, сообщил губернатор Василий Голубев в Telegram-канале."В 9:30 в Каменском районе сбит БПЛА. Последствий на земле не установлено. Спасибо военным за выполненную работу", — написал глава региона.Как рассказали позднее в Минобороны, Киев пытался атаковать регион около 9:30 мск при помощи дрона самолетного типа. Российские силы ПВО уничтожили его над территорией области.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России беспилотниками, которые перехватывают средства противовоздушной обороны.В прошлый вторник Вооруженные силы предотвратили атаку украинского дрона на Ростовскую область. Тогда БПЛА сбили в воздухе.

https://ria.ru/20231126/bespilotnik-1911914182.html

ростовская область

россия

киев

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ростовская область, россия, происшествия, василий голубев, вооруженные силы украины, киев