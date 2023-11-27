Экс-врач Белого дома заявил об угрозе США из-за состояния Байдена
Экс-врач Белого дома Джексон: Байден не в состоянии исполнять свои обязанности
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден, который недавно отпраздновал 81-летие, не в состоянии исполнять свои обязанности, он "деградировал" за время пребывания на посту и угрожает безопасности США, заявил экс-врач Белого дома и конгрессмен Ронни Джексон.
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"Просто невероятно, насколько он деградировал за время своего пребывания на посту. Мы не можем позволить себе, чтобы этот человек находился у власти до конца этого срока, а затем еще четыре года после этого. Он уже сейчас подвергает нас большому риску", - сказал он в эфире телеканала Fox News.
По словам Джексона, он работал врачом в Белом доме при трех бывших президентах - Джордже Буше, Бараке Обаме и Дональде Трампе - и не понаслышке знает, насколько изнурительна работа президента как морально, так и физически. Он отметил, что Байден каждый день доказывает, что не может выполнять свою работу, и дальше будет только хуже.
Джексон считает, что "враги больше не боятся" США, поскольку в Вашингтоне нет сильного лидера.
"Он физически и умственно больше не пригоден для работы на своем посту, и кто-то из его ближайшего окружения должен дать ему знать об этом, ему нужно двигаться дальше ради безопасности и охраны этой страны", - добавил он.
Байден - старейший президент США, 20 ноября ему исполнился 81 год. Если он выиграет выборы в 2024 году, то на момент вступления в должность ему будет 82, а на момент завершения второго срока - 86. Сам президент США считает свой возраст доказательством опыта и настаивает на отсутствии значимых проблем со здоровьем. При этом в его окружении регулярно принимают превентивные меры, чтобы снизить риск очередного падения на публике или проявления забывчивости.