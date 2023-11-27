https://ria.ru/20231127/bayazitova-1912139864.html

Адвокат Баязитовой рассказала, когда журналистка сможет подать на УДО

Адвокат Баязитовой рассказала, когда журналистка сможет подать на УДО - РИА Новости, 27.11.2023

Адвокат Баязитовой рассказала, когда журналистка сможет подать на УДО

Осужденные за вымогательство журналистка Александра Баязитова и медиатехнолог Ольга Архарова смогут подать документы на условно-досрочное освобождение (УДО)... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T14:58

2023-11-27T14:58

2023-11-27T14:58

происшествия

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Осужденные за вымогательство журналистка Александра Баязитова и медиатехнолог Ольга Архарова смогут подать документы на условно-досрочное освобождение (УДО) примерно через восемь месяцев, следует из комментариев защиты девушек для РИА Новости. "Несмотря на то, что приговор достаточно мягкий, мы будем подавать апелляционную жалобу. С учетом проведенного времени в СИЗО как "день за полтора", на УДО Архарова сможет подать где-то месяцев через восемь", - сказала адвокат Архаровой Елена Федулова. Учитывая, что Баязитова получила срок лишь на полгода больше, чем Архарова, она сможет подать документы на УДО примерно через это же время, хотя ее адвокат Игорь Михеев воздержался от прогноза. Защитник заявил о плане обжаловать приговор и сослался на законодательство: так как преступление относится к особо тяжким, для УДО должно пройти минимум 2/3 от назначенного срока. Басманный суд Москвы ранее в понедельник приговорил Баязитову и Архарову к 5 и 4,5 годам колонии соответственно за вымогательство денег на "блок" негативных публикаций в Telegram о топ-менеджере Промсвязьбанка Александре Ушакове. Суд зачел время, отбытое фигурантками в СИЗО, из расчета "день за полтора" - они были арестованы в августе 2022 года, то есть год и два-три месяца назад. Это первое судебное разбирательство о "блоках" в Telegram, которое дошло до приговора. Процесс проходил в закрытом от общественности режиме. На прениях сторон гособвинитель запросил 14 и 13 лет лишения свободы для Баязитовой и Архаровой соответственно. Несмотря на то, что суд дал подсудимым втрое меньшие сроки, представитель прокуратуры заявила, что довольна приговором и обжаловать его не планирует.

https://ria.ru/20231127/bayazitova-1912137095.html

https://ria.ru/20231127/prigovor-1912139249.html

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