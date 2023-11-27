https://ria.ru/20231127/bayazitova-1912121886.html

Прокуратура не будет обжаловать приговор журналистке Баязитовой

Прокуратура не будет обжаловать приговор журналистке Баязитовой - РИА Новости, 27.11.2023

Прокуратура не будет обжаловать приговор журналистке Баязитовой

Прокуратура считает обоснованным приговор журналистке Александре Баязитовой и медиатехнологу Ольге Архаровой за вымогательство и оспаривать его не будет,... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T14:09

2023-11-27T14:09

2023-11-27T14:15

россия

александра баязитова

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Прокуратура считает обоснованным приговор журналистке Александре Баязитовой и медиатехнологу Ольге Архаровой за вымогательство и оспаривать его не будет, заявила журналистам помощник прокурора ЮВАО Москвы Елена Прокопенко.Сегодня Басманный суд Москвы назначил 5 и 4,5 лет колонии Баязитовой и Архаровой за вымогательство денег на "блок" негативных публикаций в Telegram о топ-менеджере Промсвязьбанка Александре Ушакове. На прениях сторон гособвинитель просил им 14 и 13 лет лишения свободы соответственно."Полагаю, что приговор является обоснованным, в апелляционном порядке обжаловаться не будет", - сказала Прокопенко.Сторона защиты, напротив, намерена оспорить приговор. Так, адвокат Игорь Михеев отметил, что Баязитова хочет "добиваться справедливости", заявив, что потерпевший Ушаков "высказался достаточно резко и жестко" в отношении ее клиентки. Адвокат Архаровой Елена Федулова сообщила РИА Новости, что обжалует приговор.Это первое судебное разбирательство о "блоках" в Telegram, которое дошло до приговора. Процесс проходил в закрытом от общественности режиме. Защита девушек настаивала на том, что они ни в чем не виновны. Вменяемая им часть 3 статьи 163 УК РФ предусматривает до 15 лет.

https://ria.ru/20221004/vymogatelstvo-1821404392.html

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россия, александра баязитова