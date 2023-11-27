https://ria.ru/20231127/bayazitova-1912100482.html

Суд признал Баязитову и Архарову виновными по делу о вымогательстве

Суд признал Баязитову и Архарову виновными по делу о вымогательстве - РИА Новости, 27.11.2023

Суд признал Баязитову и Архарову виновными по делу о вымогательстве

Басманный суд Москвы приговорил к реальным срокам заключения журналистку Александру Баязитову и медиатехнолога Ольгу Архарову по делу о вымогательстве, сообщил... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T13:22

2023-11-27T13:22

2023-11-27T14:11

происшествия

александра баязитова

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Басманный суд Москвы приговорил к реальным срокам заключения журналистку Александру Баязитову и медиатехнолога Ольгу Архарову по делу о вымогательстве, сообщил корреспондент РИА Новости из зала заседаний."Назначить Баязитовой <...> пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", — огласила решение судья Елена Ленская.Архарову суд приговорил к 4,5 года колонии.Гособвинитель запрашивал 14 и 13 лет лишения свободы для Баязитовой и Архаровой соответственно. Таким образом, суд назначил наказание ниже низшего предела, чем предусматривает санкция статьи. Кроме того, им зачтут время, проведенное в СИЗО, из расчета "день за полтора".Суд снял арест с автомобиля Архаровой Porsche Macan, однако технику — ноутбук Lenovo и телефоны — постановил хранить в вещдоках, пока не будет вынесено решение по делу, выделенному в отдельное производство — "в отношении неустановленных лиц".Это первое подобное разбирательство, которое дошло до приговора. Процесс проходил в закрытом режиме.Следствие установило, что Баязитова, Архарова и Инна Чурилова вымогали крупные суммы денег за так называемый блок на негатив — отсутствие критических публикаций в телеграм-каналах. Дело возбудили по заявлению топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова.Как рассказывала РИА Новости адвокат Архаровой Елена Федулова, Ушаков принял извинения ее клиента и просил не лишать подсудимых свободы.Защита настаивала на невиновности.Третья фигурантка дела — Инна Чурилова — пошла на сделку со следствием, дала показания, летом суд приговорил ее к четырем годам условно.Федулова не раз заявляла РИА Новости, что установка "блока" — это заключение договора на оказание услуги в рамках гражданско-правовых отношений. Защитник подчеркнула, что в показаниях Чуриловой и Архаровой нет признания вины, они дали подробные и последовательные показания по фактическим обстоятельствам дела.

https://ria.ru/20221004/vymogatelstvo-1821404392.html

https://ria.ru/20230517/zaderzhanie-1872396751.html

https://ria.ru/20231109/vymogatelstvo-1908486235.html

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, александра баязитова