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Суд признал Баязитову и Архарову виновными по делу о вымогательстве - РИА Новости, 27.11.2023
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13:22 27.11.2023 (обновлено: 14:11 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/bayazitova-1912100482.html
Суд признал Баязитову и Архарову виновными по делу о вымогательстве
Суд признал Баязитову и Архарову виновными по делу о вымогательстве - РИА Новости, 27.11.2023
Суд признал Баязитову и Архарову виновными по делу о вымогательстве
Басманный суд Москвы приговорил к реальным срокам заключения журналистку Александру Баязитову и медиатехнолога Ольгу Архарову по делу о вымогательстве, сообщил... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T13:22
2023-11-27T14:11
происшествия
александра баязитова
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Басманный суд Москвы приговорил к реальным срокам заключения журналистку Александру Баязитову и медиатехнолога Ольгу Архарову по делу о вымогательстве, сообщил корреспондент РИА Новости из зала заседаний."Назначить Баязитовой &lt;...&gt; пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", — огласила решение судья Елена Ленская.Архарову суд приговорил к 4,5 года колонии.Гособвинитель запрашивал 14 и 13 лет лишения свободы для Баязитовой и Архаровой соответственно. Таким образом, суд назначил наказание ниже низшего предела, чем предусматривает санкция статьи. Кроме того, им зачтут время, проведенное в СИЗО, из расчета "день за полтора".Суд снял арест с автомобиля Архаровой Porsche Macan, однако технику — ноутбук Lenovo и телефоны — постановил хранить в вещдоках, пока не будет вынесено решение по делу, выделенному в отдельное производство — "в отношении неустановленных лиц".Это первое подобное разбирательство, которое дошло до приговора. Процесс проходил в закрытом режиме.Следствие установило, что Баязитова, Архарова и Инна Чурилова вымогали крупные суммы денег за так называемый блок на негатив — отсутствие критических публикаций в телеграм-каналах. Дело возбудили по заявлению топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова.Как рассказывала РИА Новости адвокат Архаровой Елена Федулова, Ушаков принял извинения ее клиента и просил не лишать подсудимых свободы.Защита настаивала на невиновности.Третья фигурантка дела — Инна Чурилова — пошла на сделку со следствием, дала показания, летом суд приговорил ее к четырем годам условно.Федулова не раз заявляла РИА Новости, что установка "блока" — это заключение договора на оказание услуги в рамках гражданско-правовых отношений. Защитник подчеркнула, что в показаниях Чуриловой и Архаровой нет признания вины, они дали подробные и последовательные показания по фактическим обстоятельствам дела.
https://ria.ru/20221004/vymogatelstvo-1821404392.html
https://ria.ru/20230517/zaderzhanie-1872396751.html
https://ria.ru/20231109/vymogatelstvo-1908486235.html
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происшествия, александра баязитова
Происшествия, Александра Баязитова
Суд признал Баязитову и Архарову виновными по делу о вымогательстве

Суд приговорил Баязитову и Архарову к пяти и 4,5 года колонии за вымогательство

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЖурналистка Александра Баязитова
Журналистка Александра Баязитова - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Журналистка Александра Баязитова. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Басманный суд Москвы приговорил к реальным срокам заключения журналистку Александру Баязитову и медиатехнолога Ольгу Архарову по делу о вымогательстве, сообщил корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
"Назначить Баязитовой <...> пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", — огласила решение судья Елена Ленская.
Архарову суд приговорил к 4,5 года колонии.
Гособвинитель запрашивал 14 и 13 лет лишения свободы для Баязитовой и Архаровой соответственно. Таким образом, суд назначил наказание ниже низшего предела, чем предусматривает санкция статьи. Кроме того, им зачтут время, проведенное в СИЗО, из расчета "день за полтора".
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Суд снял арест с автомобиля Архаровой Porsche Macan, однако технику — ноутбук Lenovo и телефоны — постановил хранить в вещдоках, пока не будет вынесено решение по делу, выделенному в отдельное производство — "в отношении неустановленных лиц".
Это первое подобное разбирательство, которое дошло до приговора. Процесс проходил в закрытом режиме.
Следствие установило, что Баязитова, Архарова и Инна Чурилова вымогали крупные суммы денег за так называемый блок на негатив — отсутствие критических публикаций в телеграм-каналах. Дело возбудили по заявлению топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова.
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17 мая, 14:36
Как рассказывала РИА Новости адвокат Архаровой Елена Федулова, Ушаков принял извинения ее клиента и просил не лишать подсудимых свободы.
Защита настаивала на невиновности.
Третья фигурантка дела — Инна Чурилова — пошла на сделку со следствием, дала показания, летом суд приговорил ее к четырем годам условно.
Федулова не раз заявляла РИА Новости, что установка "блока" — это заключение договора на оказание услуги в рамках гражданско-правовых отношений. Защитник подчеркнула, что в показаниях Чуриловой и Архаровой нет признания вины, они дали подробные и последовательные показания по фактическим обстоятельствам дела.
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