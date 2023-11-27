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Рост доходов банковского сектора в 2024 году снизится, считает глава ВТБ
Рост доходов банковского сектора в 2024 году снизится, считает глава ВТБ - РИА Новости, 27.11.2023
Рост доходов банковского сектора в 2024 году снизится, считает глава ВТБ
Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что ожидает снижения роста доходов банковского сектора России в 2024 году, в том числе ВТБ. РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T13:51
2023-11-27T13:51
2023-11-27T13:58
экономика
россия
андрей костин (банкир)
втб
владимир путин
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что ожидает снижения роста доходов банковского сектора России в 2024 году, в том числе ВТБ. "Но надо сказать, что в следующем году все-таки мы ожидаем снижение роста банковского сектора и наших доходов, потому что Центральный банк принял антиинфляционные меры: повышение ставки, ограничение кредитования, в том числе потребительского", - сказал банкир на встрече с президентом России Владимиром Путиным.В этом году, по его словам, ВТБ серьезно компенсировал убытки, понесенные в 2022 году. "Восстанавливаем капитальную базу и выходим на рекордную прибыль – где-то в 420 миллиардов рублей, что, конечно, очень существенно", - отметил Костин. Ранее в ноябре первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов сообщал, что прибыль за весь 2023 год превысит 430 миллиардов рублей.Также Костин на встрече с Путиным рассказал, что филиал ВТБ в Шанхае "за год удвоит оборот своей деятельности".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, андрей костин (банкир), втб, владимир путин
Экономика, Россия, Андрей Костин (банкир), ВТБ, Владимир Путин
Рост доходов банковского сектора в 2024 году снизится, считает глава ВТБ
Костин ждет снижения роста доходов банковского сектора в 2024 году, включая ВТБ
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что ожидает снижения роста доходов банковского сектора России в 2024 году, в том числе ВТБ.
"Но надо сказать, что в следующем году все-таки мы ожидаем снижение роста банковского сектора и наших доходов, потому что Центральный банк принял антиинфляционные меры: повышение ставки, ограничение кредитования, в том числе потребительского", - сказал банкир на встрече с президентом России Владимиром Путиным
.
В этом году, по его словам, ВТБ серьезно компенсировал убытки, понесенные в 2022 году. "Восстанавливаем капитальную базу и выходим на рекордную прибыль – где-то в 420 миллиардов рублей, что, конечно, очень существенно", - отметил Костин. Ранее в ноябре первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов сообщал, что прибыль за весь 2023 год превысит 430 миллиардов рублей.
Также Костин на встрече с Путиным рассказал, что филиал ВТБ в Шанхае "за год удвоит оборот своей деятельности".
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