https://ria.ru/20231127/bank-1912113796.html

Рост доходов банковского сектора в 2024 году снизится, считает глава ВТБ

Рост доходов банковского сектора в 2024 году снизится, считает глава ВТБ - РИА Новости, 27.11.2023

Рост доходов банковского сектора в 2024 году снизится, считает глава ВТБ

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что ожидает снижения роста доходов банковского сектора России в 2024 году, в том числе ВТБ. РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T13:51

2023-11-27T13:51

2023-11-27T13:58

экономика

россия

андрей костин (банкир)

втб

владимир путин

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что ожидает снижения роста доходов банковского сектора России в 2024 году, в том числе ВТБ. "Но надо сказать, что в следующем году все-таки мы ожидаем снижение роста банковского сектора и наших доходов, потому что Центральный банк принял антиинфляционные меры: повышение ставки, ограничение кредитования, в том числе потребительского", - сказал банкир на встрече с президентом России Владимиром Путиным.В этом году, по его словам, ВТБ серьезно компенсировал убытки, понесенные в 2022 году. "Восстанавливаем капитальную базу и выходим на рекордную прибыль – где-то в 420 миллиардов рублей, что, конечно, очень существенно", - отметил Костин. Ранее в ноябре первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов сообщал, что прибыль за весь 2023 год превысит 430 миллиардов рублей.Также Костин на встрече с Путиным рассказал, что филиал ВТБ в Шанхае "за год удвоит оборот своей деятельности".

https://ria.ru/20231016/minfin-1902992042.html

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Кирилл Волков

экономика, россия, андрей костин (банкир), втб, владимир путин