https://ria.ru/20231127/azerbaydzhan-1912061224.html
В Азербайджане загорелся мусорный полигон
В Азербайджане загорелся мусорный полигон - РИА Новости, 27.11.2023
В Азербайджане загорелся мусорный полигон
В городе Сумгайыт, втором по численности в Азербайджане, произошел сильный пожар на полигоне бытовых отходов, сообщает пресс-служба МЧС страны. РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T11:41
2023-11-27T11:41
2023-11-27T11:53
в мире
азербайджан
россия
баку
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1b/1912065564_0:0:2170:1220_1920x0_80_0_0_68c7c620d4c3dc0f17a2257069eec132.png
БАКУ, 27 ноя – РИА Новости. В городе Сумгайыт, втором по численности в Азербайджане, произошел сильный пожар на полигоне бытовых отходов, сообщает пресс-служба МЧС страны. "На горячую линию 112 министерства поступила информация о пожаре на полигоне бытовых отходов, расположенном в городе Сумгайыт на 28-м километре автодороги Баку - Губа - государственная граница с Россией. На место происшествия были направлены подразделения государственной службы пожарной охраны МЧС. На данный момент, несмотря на сильный ветер, работы по тушению пожара продолжаются", - говорится в сообщении. В ведомстве пообещали предоставить дополнительную информацию в ближайшее время. Сумгайыт расположен в 35 километрах от Баку.
https://radiosputnik.ru/20231120/peskov-1910556987.html
азербайджан
россия
баку
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1b/1912065564_63:0:1690:1220_1920x0_80_0_0_bcc2f1814c0821fe1c4f4d4b67c44a5f.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, азербайджан, россия, баку, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В мире, Азербайджан, Россия, Баку, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Азербайджане загорелся мусорный полигон
В Азербайджане загорелся мусорный полигон, ветер затрудняет работу пожарных