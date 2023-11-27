Рейтинг@Mail.ru
В Азербайджане загорелся мусорный полигон - РИА Новости, 27.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:41 27.11.2023 (обновлено: 11:53 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/azerbaydzhan-1912061224.html
В Азербайджане загорелся мусорный полигон
В Азербайджане загорелся мусорный полигон - РИА Новости, 27.11.2023
В Азербайджане загорелся мусорный полигон
В городе Сумгайыт, втором по численности в Азербайджане, произошел сильный пожар на полигоне бытовых отходов, сообщает пресс-служба МЧС страны. РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T11:41
2023-11-27T11:53
в мире
азербайджан
россия
баку
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1b/1912065564_0:0:2170:1220_1920x0_80_0_0_68c7c620d4c3dc0f17a2257069eec132.png
БАКУ, 27 ноя – РИА Новости. В городе Сумгайыт, втором по численности в Азербайджане, произошел сильный пожар на полигоне бытовых отходов, сообщает пресс-служба МЧС страны. "На горячую линию 112 министерства поступила информация о пожаре на полигоне бытовых отходов, расположенном в городе Сумгайыт на 28-м километре автодороги Баку - Губа - государственная граница с Россией. На место происшествия были направлены подразделения государственной службы пожарной охраны МЧС. На данный момент, несмотря на сильный ветер, работы по тушению пожара продолжаются", - говорится в сообщении. В ведомстве пообещали предоставить ​​дополнительную информацию в ближайшее время. Сумгайыт расположен в 35 километрах от Баку.
https://radiosputnik.ru/20231120/peskov-1910556987.html
азербайджан
россия
баку
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1b/1912065564_63:0:1690:1220_1920x0_80_0_0_bcc2f1814c0821fe1c4f4d4b67c44a5f.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, азербайджан, россия, баку, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В мире, Азербайджан, Россия, Баку, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Азербайджане загорелся мусорный полигон

В Азербайджане загорелся мусорный полигон, ветер затрудняет работу пожарных

© Фото : Fövqəladə Hallar NazirliyiЛиквидация пожара на полигоне бытовых отходов в Азербайджане. 27 ноября 2023
Ликвидация пожара на полигоне бытовых отходов в Азербайджане. 27 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© Фото : Fövqəladə Hallar Nazirliyi
Ликвидация пожара на полигоне бытовых отходов в Азербайджане. 27 ноября 2023
Читать ria.ru в
БАКУ, 27 ноя – РИА Новости. В городе Сумгайыт, втором по численности в Азербайджане, произошел сильный пожар на полигоне бытовых отходов, сообщает пресс-служба МЧС страны.
«
"На горячую линию 112 министерства поступила информация о пожаре на полигоне бытовых отходов, расположенном в городе Сумгайыт на 28-м километре автодороги Баку - Губа - государственная граница с Россией. На место происшествия были направлены подразделения государственной службы пожарной охраны МЧС. На данный момент, несмотря на сильный ветер, работы по тушению пожара продолжаются", - говорится в сообщении.
В ведомстве пообещали предоставить ​​дополнительную информацию в ближайшее время.
Сумгайыт расположен в 35 километрах от Баку.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
Песков прокомментировал заявление Пашиняна о подготовке Баку к войне
20 ноября, 14:41
 
В миреАзербайджанРоссияБакуМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала