https://ria.ru/20231127/azerbaydzhan-1912061224.html

В Азербайджане загорелся мусорный полигон

В Азербайджане загорелся мусорный полигон - РИА Новости, 27.11.2023

В Азербайджане загорелся мусорный полигон

В городе Сумгайыт, втором по численности в Азербайджане, произошел сильный пожар на полигоне бытовых отходов, сообщает пресс-служба МЧС страны. РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T11:41

2023-11-27T11:41

2023-11-27T11:53

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баку

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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БАКУ, 27 ноя – РИА Новости. В городе Сумгайыт, втором по численности в Азербайджане, произошел сильный пожар на полигоне бытовых отходов, сообщает пресс-служба МЧС страны. "На горячую линию 112 министерства поступила информация о пожаре на полигоне бытовых отходов, расположенном в городе Сумгайыт на 28-м километре автодороги Баку - Губа - государственная граница с Россией. На место происшествия были направлены подразделения государственной службы пожарной охраны МЧС. На данный момент, несмотря на сильный ветер, работы по тушению пожара продолжаются", - говорится в сообщении. В ведомстве пообещали предоставить ​​дополнительную информацию в ближайшее время. Сумгайыт расположен в 35 километрах от Баку.

https://radiosputnik.ru/20231120/peskov-1910556987.html

азербайджан

россия

баку

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в мире, азербайджан, россия, баку, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)