https://ria.ru/20231127/aviazavod-1912014282.html

Стратегический авиазавод в Киеве попал под ракетный удар, сообщило подполье

Стратегический авиазавод в Киеве попал под ракетный удар, сообщило подполье - РИА Новости, 27.11.2023

Стратегический авиазавод в Киеве попал под ракетный удар, сообщило подполье

Под российский ракетный удар попал авиазавод в Киеве, на котором производят беспилотники для ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T06:34

2023-11-27T06:34

2023-11-27T09:17

специальная военная операция на украине

в мире

киев

украина

сергей лебедев

вооруженные силы украины

укроборонпром

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ДОНЕЦК, 27 ноя — РИА Новости. Под российский ракетный удар попал авиазавод в Киеве, на котором производят беспилотники для ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, предоставив видео атаки.По стратегическому предприятию ударили ночью 24 ноября, некоторое время у подпольщиков ушло на подтверждение результатов."По военным объектам, которые находятся в Киеве, столице Украины, была нанесена серия ударов. <… > Это район Жуляны — попадания пришлись по "Заводу 410", известному как завод гражданской авиации. По свидетельству наших агентов, там производили беспилотные летательные аппараты для нужд ВСУ", — сказал собеседник агентства.На опубликованных кадрах сначала слышны звуки работы зенитной установки украинской ПВО, после чего видны яркие вспышки и раздаются звуки взрывов."Прилет был хороший и качественный. По словам людей, передавших видео, была детонация, было очень громко", — добавил подпольщик.Государственное предприятие "Завод 410 гражданской авиации" занимается диагностикой, ремонтом, техобслуживанием и модернизацией самолетов, вертолетов и авиадвигателей и включен в перечень предприятий стратегического значения, утверждаемый правительством Украины. Предприятие с 2015 года входит в военный госконцерн "Укроборонпром".

https://ria.ru/20231124/mo-1911643687.html

https://ria.ru/20231125/vzryvy-1911780271.html

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Ракетный удар по авиазаводу в Киеве Авиазавод в Киеве, в районе аэропорта Жуляны, попал под российский ракетный удар. Об этом РИА Новости сообщил координатор пророссийского Николаевского подполья Сергей Лебедев, сославшись на данные своих киевских товарищей и предоставив видеокадры взрывов. Сам удар был ночью 24 ноября. На видео сперва слышны звуки работы зенитной установки украинских сил ПВО, после чего происходят яркие вспышки, раздаются звуки взрывов. Речь идет о ГП "Завод 410 гражданской авиации", он входит в перечень предприятий стратегического значения, а с 2015-го года - в украинский военный госконцерн "Укроборонпром". 2023-11-27T06:34 true PT0M51S

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в мире, киев, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины, укроборонпром