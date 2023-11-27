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"Пугают даже исследователей": юг США заполонили жуткие артефакты
"Пугают даже исследователей": юг США заполонили жуткие артефакты - РИА Новости, 27.11.2023
"Пугают даже исследователей": юг США заполонили жуткие артефакты
Пляжи на юге США заполонили "ведьмины бутылки", наполненные различными предметами и предназначенные для "погребения злых духов", сообщает Fox News. РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T03:34
2023-11-27T03:34
2023-11-27T03:34
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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Пляжи на юге США заполонили "ведьмины бутылки", наполненные различными предметами и предназначенные для "погребения злых духов", сообщает Fox News.Как отмечается в сюжете, "жуткие" находки, которые попадаются на побережье Мексиканского залива, "пугают даже исследователей", а пляжникам следует "проявлять осторожность" и "лучше всего" оставлять эти бутылки надежно закупоренными."Они меня не пугают, но я и не собираюсь их открывать. Я имею в виду, что в них должны быть заклинания и прочее – зачем рисковать?", - заявил Fox Digital исследователь Джейс Таннелл.В указанных бутылках могут быть волосы, травы, растения, ногти или даже "человеческие жидкости", традиционно они использовались в Великобритании, где, по данным отдела науки и общества Университета Макгилла, в 16-17 веках существовала сильная вера в ведьм и их способность вызывать болезни с помощью заклинания. При этом для отражения "чар" как раз и использовались так называемые "ведьмины бутылки".По мнению Таннела, нынешние находки вряд ли родом из самих США, исследователь предположил, что их изготавливают в странах Карибского бассейна или Южной Америки.
https://ria.ru/20231125/ssha-1911768367.html
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в мире, сша, мексиканский залив
В мире, США, Мексиканский залив
"Пугают даже исследователей": юг США заполонили жуткие артефакты
Fox: на пляжах на юге США находят "ведьмины бутылки"