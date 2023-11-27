https://ria.ru/20231127/arest-1912182281.html
Московский суд заочно арестовал пресс-секретаря Meta*
Московский суд заочно арестовал пресс-секретаря Meta* - РИА Новости, 27.11.2023
Московский суд заочно арестовал пресс-секретаря Meta*
Суд в Москве заочно выдал санкцию на арест пресс-секретаря Meta* Энди Стоуна по обвинению в содействии терроризму, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T16:49
2023-11-27T16:49
2023-11-27T17:04
происшествия
москва
россия
энди стоун
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1a/1911923105_0:119:400:344_1920x0_80_0_0_d3a5045b1f956a0995d7429bfb78ed69.jpg
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Суд в Москве заочно выдал санкцию на арест пресс-секретаря Meta* Энди Стоуна по обвинению в содействии терроризму, сообщили РИА Новости в суде."Суд удовлетворил ходатайство следователя о заочном избрании в отношении Стоуна Э.М. меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.По данным суда, ему вменяется часть 2 статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).Ранее МВД объявило его в розыск.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20230926/rossiya-1898644458.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1a/1911923105_0:64:401:364_1920x0_80_0_0_29e6edf2f5b1faa238a457bb481d8c89.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, энди стоун
Происшествия, Москва, Россия, Энди Стоун
Московский суд заочно арестовал пресс-секретаря Meta*
Суд заочно арестовал пресс-секретаря Meta, обвиняемого в содействии терроризму
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Суд в Москве заочно выдал санкцию на арест пресс-секретаря Meta* Энди Стоуна по обвинению в содействии терроризму, сообщили РИА Новости в суде.
«
"Суд удовлетворил ходатайство следователя о заочном избрании в отношении Стоуна Э.М. меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.
По данным суда, ему вменяется часть 2 статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).
Ранее МВД объявило его в розыск.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
В Госдуме отреагировали на новое заявление Meta* о России