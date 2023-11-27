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Московский суд заочно арестовал пресс-секретаря Meta* - РИА Новости, 27.11.2023
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16:49 27.11.2023 (обновлено: 17:04 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/arest-1912182281.html
Московский суд заочно арестовал пресс-секретаря Meta*
Московский суд заочно арестовал пресс-секретаря Meta* - РИА Новости, 27.11.2023
Московский суд заочно арестовал пресс-секретаря Meta*
Суд в Москве заочно выдал санкцию на арест пресс-секретаря Meta* Энди Стоуна по обвинению в содействии терроризму, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T16:49
2023-11-27T17:04
происшествия
москва
россия
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Суд в Москве заочно выдал санкцию на арест пресс-секретаря Meta* Энди Стоуна по обвинению в содействии терроризму, сообщили РИА Новости в суде."Суд удовлетворил ходатайство следователя о заочном избрании в отношении Стоуна Э.М. меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.По данным суда, ему вменяется часть 2 статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).Ранее МВД объявило его в розыск.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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происшествия, москва, россия, энди стоун
Происшествия, Москва, Россия, Энди Стоун
Московский суд заочно арестовал пресс-секретаря Meta*

Суд заочно арестовал пресс-секретаря Meta, обвиняемого в содействии терроризму

© Фото : Andy Stone/XПресс-секретарь Meta* Энди Стоун
Пресс-секретарь Meta* Энди Стоун - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© Фото : Andy Stone/X
Пресс-секретарь Meta* Энди Стоун. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Суд в Москве заочно выдал санкцию на арест пресс-секретаря Meta* Энди Стоуна по обвинению в содействии терроризму, сообщили РИА Новости в суде.
«
"Суд удовлетворил ходатайство следователя о заочном избрании в отношении Стоуна Э.М. меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.
По данным суда, ему вменяется часть 2 статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).
Ранее МВД объявило его в розыск.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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