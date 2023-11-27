https://ria.ru/20231127/arest-1912182281.html

Московский суд заочно арестовал пресс-секретаря Meta*

Московский суд заочно арестовал пресс-секретаря Meta* - РИА Новости, 27.11.2023

Московский суд заочно арестовал пресс-секретаря Meta*

Суд в Москве заочно выдал санкцию на арест пресс-секретаря Meta* Энди Стоуна по обвинению в содействии терроризму, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T16:49

2023-11-27T16:49

2023-11-27T17:04

происшествия

москва

россия

энди стоун

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1a/1911923105_0:119:400:344_1920x0_80_0_0_d3a5045b1f956a0995d7429bfb78ed69.jpg

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Суд в Москве заочно выдал санкцию на арест пресс-секретаря Meta* Энди Стоуна по обвинению в содействии терроризму, сообщили РИА Новости в суде."Суд удовлетворил ходатайство следователя о заочном избрании в отношении Стоуна Э.М. меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.По данным суда, ему вменяется часть 2 статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).Ранее МВД объявило его в розыск.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20230926/rossiya-1898644458.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, россия, энди стоун