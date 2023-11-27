https://ria.ru/20231127/alrosa-1912011257.html

"Алроса" поможет семьям погибших и пострадавших на руднике в Якутии

"Алроса" поможет семьям погибших и пострадавших на руднике в Якутии - РИА Новости, 27.11.2023

"Алроса" поможет семьям погибших и пострадавших на руднике в Якутии

Компания "Алроса" поможет семьям трех погибших и двух пострадавших работников при выбросе метана на руднике "Удачный" в Якутии, сообщает оперативный штаб... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T04:47

2023-11-27T04:47

2023-11-27T04:47

якутск

павел маринычев

алроса

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

происшествия

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ЯКУТСК, 27 ноя - РИА Новости. Компания "Алроса" поможет семьям трех погибших и двух пострадавших работников при выбросе метана на руднике "Удачный" в Якутии, сообщает оперативный штаб республики. Ранее на руднике "Удачный" алмазодобывающей компании "Алроса" на глубине 580 метров произошел выброс метана. В результате ЧП погибли три человека, еще два пострадали. Все работники рудника эвакуированы. Работу на объекте возобновят после замеров концентрации метана. Отмечается, что газовая обстановка на производственном объекте в настоящее время в пределах нормы. К пострадавшим направлены врачи из Якутска. На место происшествия вылетел генеральный директор "Алроса" Павел Маринычев. "Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибших, их семьям будет в полном объеме оказана материальная помощь, детям будет назначена негосударственная пенсия. Пострадавшим будет оказана материальная поддержка для восстановления здоровья", - приводятся слова Маринычева. По данным оперштаба, обстоятельство произошедшего будет расследовать комиссия с участием представителей Ростехнадзора.

https://ria.ru/20230915/obrushenie-1896494721.html

https://ria.ru/20230703/zoloto-1881816842.html

якутск

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якутск, павел маринычев, алроса, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), происшествия