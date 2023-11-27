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"Алроса" поможет семьям погибших и пострадавших на руднике в Якутии - РИА Новости, 27.11.2023
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04:47 27.11.2023
https://ria.ru/20231127/alrosa-1912011257.html
"Алроса" поможет семьям погибших и пострадавших на руднике в Якутии
"Алроса" поможет семьям погибших и пострадавших на руднике в Якутии - РИА Новости, 27.11.2023
"Алроса" поможет семьям погибших и пострадавших на руднике в Якутии
Компания "Алроса" поможет семьям трех погибших и двух пострадавших работников при выбросе метана на руднике "Удачный" в Якутии, сообщает оперативный штаб... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T04:47
2023-11-27T04:47
якутск
павел маринычев
алроса
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
происшествия
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ЯКУТСК, 27 ноя - РИА Новости. Компания "Алроса" поможет семьям трех погибших и двух пострадавших работников при выбросе метана на руднике "Удачный" в Якутии, сообщает оперативный штаб республики. Ранее на руднике "Удачный" алмазодобывающей компании "Алроса" на глубине 580 метров произошел выброс метана. В результате ЧП погибли три человека, еще два пострадали. Все работники рудника эвакуированы. Работу на объекте возобновят после замеров концентрации метана. Отмечается, что газовая обстановка на производственном объекте в настоящее время в пределах нормы. К пострадавшим направлены врачи из Якутска. На место происшествия вылетел генеральный директор "Алроса" Павел Маринычев. "Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибших, их семьям будет в полном объеме оказана материальная помощь, детям будет назначена негосударственная пенсия. Пострадавшим будет оказана материальная поддержка для восстановления здоровья", - приводятся слова Маринычева. По данным оперштаба, обстоятельство произошедшего будет расследовать комиссия с участием представителей Ростехнадзора.
https://ria.ru/20230915/obrushenie-1896494721.html
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якутск, павел маринычев, алроса, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), происшествия
Якутск, Павел Маринычев, Алроса, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), Происшествия
"Алроса" поможет семьям погибших и пострадавших на руднике в Якутии

"Алроса" поможет семьям погибших и пострадавших при выбросе метана на руднике

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОфис компании "Алроса"
Офис компании Алроса - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Офис компании "Алроса". Архивное фото
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ЯКУТСК, 27 ноя - РИА Новости. Компания "Алроса" поможет семьям трех погибших и двух пострадавших работников при выбросе метана на руднике "Удачный" в Якутии, сообщает оперативный штаб республики.
Ранее на руднике "Удачный" алмазодобывающей компании "Алроса" на глубине 580 метров произошел выброс метана. В результате ЧП погибли три человека, еще два пострадали. Все работники рудника эвакуированы. Работу на объекте возобновят после замеров концентрации метана.
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Отмечается, что газовая обстановка на производственном объекте в настоящее время в пределах нормы. К пострадавшим направлены врачи из Якутска.
На место происшествия вылетел генеральный директор "Алроса" Павел Маринычев.
"Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибших, их семьям будет в полном объеме оказана материальная помощь, детям будет назначена негосударственная пенсия. Пострадавшим будет оказана материальная поддержка для восстановления здоровья", - приводятся слова Маринычева.
По данным оперштаба, обстоятельство произошедшего будет расследовать комиссия с участием представителей Ростехнадзора.
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ЯкутскПавел МаринычевАлросаФедеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)Происшествия
 
 
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