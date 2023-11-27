https://ria.ru/20231127/akvarium-1912029785.html

В аквариуме-музее в Севастополе погибли более 500 морских животных

В аквариуме-музее в Севастополе погибли более 500 морских животных - РИА Новости, 27.11.2023

В аквариуме-музее в Севастополе погибли более 500 морских животных

В Севастопольском аквариуме-музее погибли более 500 морских животных, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T09:36

2023-11-27T09:36

2023-11-27T13:19

севастополь

происшествия

республика крым

михаил развожаев

евпатория

сильный шторм на черноморском побережье россии

новости - туризм

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя — РИА Новости. В Севастопольском аквариуме-музее погибли более 500 морских животных, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале."В Севастопольском морском аквариуме-музее затопило третий зал — погибли свыше 500 морских животных" , — написал глава региона.Как рассказали РИА Новости в аквариуме Севастополя, штормовые волны хлынули в музей через вентиляцию на крыше — здание расположено на первой линии набережной: "Залило крышу и зал морскими волнами".Директор аквариума Юрий Кравцов уточнил в беседе с агентством, что пресноводные тропические животные погибли из-за термального удара после того, как в аквариумы попала холодная морская вода. Среди погибших особей — 11 панцирных щук, которые жили в аквариуме 20 лет, а также большие пираньи — они провели там 15 лет.Средиземноморский циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду. Часть местных сел обесточена, повалено множество деревьев, есть повреждения газопроводов, на море сильный шторм, волнами заливает прибрежные районы Евпатории. В республике создали оперативный штаб, идет эвакуация людей из подтопленных домов. Трассу Саки — Евпатория перекрыли и организовали объезд. В Севастополе понедельник объявили нерабочим днем для сотрудников соцсферы, а в Республике Крым — для всех.

https://ria.ru/20231127/razrusheniya-1912035273.html

https://ria.ru/20231127/kuban-1912021015.html

севастополь

республика крым

евпатория

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

севастополь, происшествия, республика крым, михаил развожаев, евпатория, сильный шторм на черноморском побережье россии, новости - туризм, туризм