В аквариуме-музее в Севастополе погибли более 500 морских животных
В аквариуме-музее Севастополя погибли животные, проживавшие там десятки лет
CC BY-SA 4.0 / Wadco2 / Институт биологии южных морей имени А. О. Ковалевского РАНИнститут биологии южных морей имени А. О. Ковалевского РАН
Институт биологии южных морей имени А. О. Ковалевского РАН. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя — РИА Новости. В Севастопольском аквариуме-музее погибли более 500 морских животных, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале.
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"В Севастопольском морском аквариуме-музее затопило третий зал — погибли свыше 500 морских животных" , — написал глава региона.
Как рассказали РИА Новости в аквариуме Севастополя, штормовые волны хлынули в музей через вентиляцию на крыше — здание расположено на первой линии набережной: "Залило крышу и зал морскими волнами".
Директор аквариума Юрий Кравцов уточнил в беседе с агентством, что пресноводные тропические животные погибли из-за термального удара после того, как в аквариумы попала холодная морская вода. Среди погибших особей — 11 панцирных щук, которые жили в аквариуме 20 лет, а также большие пираньи — они провели там 15 лет.
Севастопольский морской аквариум-музей — один из старейших публичных аквариумов в Европе, первый морской аквариум Российской империи, основан в 1897 году при Севастопольской биологической станции. Находится в историческом здании на первой линии, у кромки Севастопольской бухты, на Приморском бульваре.
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