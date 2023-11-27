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В аквариуме-музее в Севастополе погибли более 500 морских животных - РИА Новости, 27.11.2023
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09:36 27.11.2023 (обновлено: 13:19 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/akvarium-1912029785.html
В аквариуме-музее в Севастополе погибли более 500 морских животных
В аквариуме-музее в Севастополе погибли более 500 морских животных - РИА Новости, 27.11.2023
В аквариуме-музее в Севастополе погибли более 500 морских животных
В Севастопольском аквариуме-музее погибли более 500 морских животных, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T09:36
2023-11-27T13:19
севастополь
происшествия
республика крым
михаил развожаев
евпатория
сильный шторм на черноморском побережье россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя — РИА Новости. В Севастопольском аквариуме-музее погибли более 500 морских животных, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале.&quot;В Севастопольском морском аквариуме-музее затопило третий зал — погибли свыше 500 морских животных&quot; , — написал глава региона.Как рассказали РИА Новости в аквариуме Севастополя, штормовые волны хлынули в музей через вентиляцию на крыше — здание расположено на первой линии набережной: "Залило крышу и зал морскими волнами".Директор аквариума Юрий Кравцов уточнил в беседе с агентством, что пресноводные тропические животные погибли из-за термального удара после того, как в аквариумы попала холодная морская вода. Среди погибших особей — 11 панцирных щук, которые жили в аквариуме 20 лет, а также большие пираньи — они провели там 15 лет.Средиземноморский циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду. Часть местных сел обесточена, повалено множество деревьев, есть повреждения газопроводов, на море сильный шторм, волнами заливает прибрежные районы Евпатории. В республике создали оперативный штаб, идет эвакуация людей из подтопленных домов. Трассу Саки — Евпатория перекрыли и организовали объезд. В Севастополе понедельник объявили нерабочим днем для сотрудников соцсферы, а в Республике Крым — для всех.
https://ria.ru/20231127/razrusheniya-1912035273.html
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В аквариуме-музее в Севастополе погибли более 500 морских животных

В аквариуме-музее Севастополя погибли животные, проживавшие там десятки лет

CC BY-SA 4.0 / Wadco2 / Институт биологии южных морей имени А. О. Ковалевского РАНИнститут биологии южных морей имени А. О. Ковалевского РАН
Институт биологии южных морей имени А. О. Ковалевского РАН - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
CC BY-SA 4.0 / Wadco2 / Институт биологии южных морей имени А. О. Ковалевского РАН
Институт биологии южных морей имени А. О. Ковалевского РАН. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя — РИА Новости. В Севастопольском аквариуме-музее погибли более 500 морских животных, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале.
«

"В Севастопольском морском аквариуме-музее затопило третий зал — погибли свыше 500 морских животных" , — написал глава региона.

Как рассказали РИА Новости в аквариуме Севастополя, штормовые волны хлынули в музей через вентиляцию на крыше — здание расположено на первой линии набережной: "Залило крышу и зал морскими волнами".
Директор аквариума Юрий Кравцов уточнил в беседе с агентством, что пресноводные тропические животные погибли из-за термального удара после того, как в аквариумы попала холодная морская вода. Среди погибших особей — 11 панцирных щук, которые жили в аквариуме 20 лет, а также большие пираньи — они провели там 15 лет.
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Севастопольский морской аквариум-музей — один из старейших публичных аквариумов в Европе, первый морской аквариум Российской империи, основан в 1897 году при Севастопольской биологической станции. Находится в историческом здании на первой линии, у кромки Севастопольской бухты, на Приморском бульваре.

Средиземноморский циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду. Часть местных сел обесточена, повалено множество деревьев, есть повреждения газопроводов, на море сильный шторм, волнами заливает прибрежные районы Евпатории. В республике создали оперативный штаб, идет эвакуация людей из подтопленных домов. Трассу Саки — Евпатория перекрыли и организовали объезд. В Севастополе понедельник объявили нерабочим днем для сотрудников соцсферы, а в Республике Крым — для всех.
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