https://ria.ru/20231127/aktivy-1912222738.html
Путин разрешил "ПСК - Новые решения" купить российские активы Caterpillar
Путин разрешил "ПСК - Новые решения" купить российские активы Caterpillar - РИА Новости, 27.11.2023
Путин разрешил "ПСК - Новые решения" купить российские активы Caterpillar
Президент РФ Владимир Путин разрешил ООО "ПСК - Новые решения" приобрести российские активы Caterpillar, включая завод в Тосно в Ленинградской области,... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T18:54
2023-11-27T18:54
2023-11-27T18:54
экономика
тосно
ленинградская область
владимир путин
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин разрешил ООО "ПСК - Новые решения" приобрести российские активы Caterpillar, включая завод в Тосно в Ленинградской области, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "... разрешить совершение обществом с ограниченной ответственностью "ПСК - Новые решения" сделок по приобретению 100 процентов долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью "Катерпиллар Тосно" и ""Катерпиллар Файнэншл", - говорится в тексте распоряжения. Для совершения указанных в распоряжении сделок дополнительных разрешений не требуется. Согласно данным ЕГРЮЛ, стопроцентным владельцем "ПСК - Новые решения" является ООО "Ромуальд". Его долями, в свою очередь, владеют бывшие топ-менеджеры Сбербанка Кирилл Полишкин (99%) и Ян Вейцман (1%). Американская компания Caterpillar, занимающаяся производством строительной и горнодобывающей техники, приостановила работу завода в Тосно еще в марте прошлого года, простой был объявлен в связи с логистическими сбоями на фоне санкций после начала СВО.
https://ria.ru/20231122/proizvoditeli-1911069510.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, тосно, ленинградская область, владимир путин, россия, сбербанк россии
Экономика, Тосно, Ленинградская область, Владимир Путин, Россия, Сбербанк России
Путин разрешил "ПСК - Новые решения" купить российские активы Caterpillar
Путин разрешил "ПСК — Новые решения" приобрести российские активы Caterpillar