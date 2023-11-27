https://ria.ru/20231127/aktivy-1912222738.html

Путин разрешил "ПСК - Новые решения" купить российские активы Caterpillar

Путин разрешил "ПСК - Новые решения" купить российские активы Caterpillar - РИА Новости, 27.11.2023

Путин разрешил "ПСК - Новые решения" купить российские активы Caterpillar

Президент РФ Владимир Путин разрешил ООО "ПСК - Новые решения" приобрести российские активы Caterpillar, включая завод в Тосно в Ленинградской области,... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T18:54

2023-11-27T18:54

2023-11-27T18:54

экономика

тосно

ленинградская область

владимир путин

россия

сбербанк россии

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин разрешил ООО "ПСК - Новые решения" приобрести российские активы Caterpillar, включая завод в Тосно в Ленинградской области, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "... разрешить совершение обществом с ограниченной ответственностью "ПСК - Новые решения" сделок по приобретению 100 процентов долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью "Катерпиллар Тосно" и ""Катерпиллар Файнэншл", - говорится в тексте распоряжения. Для совершения указанных в распоряжении сделок дополнительных разрешений не требуется. Согласно данным ЕГРЮЛ, стопроцентным владельцем "ПСК - Новые решения" является ООО "Ромуальд". Его долями, в свою очередь, владеют бывшие топ-менеджеры Сбербанка Кирилл Полишкин (99%) и Ян Вейцман (1%). Американская компания Caterpillar, занимающаяся производством строительной и горнодобывающей техники, приостановила работу завода в Тосно еще в марте прошлого года, простой был объявлен в связи с логистическими сбоями на фоне санкций после начала СВО.

https://ria.ru/20231122/proizvoditeli-1911069510.html

тосно

ленинградская область

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, тосно, ленинградская область, владимир путин, россия, сбербанк россии