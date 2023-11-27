https://ria.ru/20231127/aeroekspress-1912081213.html

В "Аэроэкспрессе" рассказали о графике движения поездов

В "Аэроэкспрессе" рассказали о графике движения поездов - РИА Новости, 27.11.2023

В "Аэроэкспрессе" рассказали о графике движения поездов

Поезда "Аэроэкспресс" на фоне снегопада и непогоды курсируют между Москвой и столичными аэропортами по графику, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T13:34

2023-11-27T13:34

2023-11-27T13:54

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внуково (аэропорт)

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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Поезда "Аэроэкспресс" на фоне снегопада и непогоды курсируют между Москвой и столичными аэропортами по графику, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "В условиях продолжающегося снегопада в Москве и Московской области поезда "Аэроэкспресс" в аэропорты "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково" курсируют по расписанию", – сообщили в "Аэроэкспрессе". В компании напомнили, что ежегодно перед началом зимнего сезона проводится подготовка подвижного состава и терминалов к работе в условиях низких температур и осадков. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал РИА Новости, что в воскресенье вечером в Москве поднимется "черная" метель, порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду, за сутки может выпасть до 26,5 миллиметра осадков, 50 процентов от месячной нормы.

https://ria.ru/20231001/aeroporty-1899552909.html

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новости - туризм, туризм, туристы, аэроэкспресс, внуково (аэропорт), шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт)