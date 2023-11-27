https://ria.ru/20231127/aborty-1912146946.html

Татарстан опроверг введение запрета на аборты для частных клиник

Татарстан опроверг введение запрета на аборты для частных клиник - РИА Новости, 27.11.2023

Татарстан опроверг введение запрета на аборты для частных клиник

Татарстан не вводил запрет на проведение абортов частными медцентрами, но около трети из них уже отказались от лицензии на данный вид деятельности, сообщил РИА... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T15:14

2023-11-27T15:14

2023-11-27T15:21

россия

калининградская область

курская область

глеб никитин

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КАЗАНЬ, 27 ноя - РИА Новости. Татарстан не вводил запрет на проведение абортов частными медцентрами, но около трети из них уже отказались от лицензии на данный вид деятельности, сообщил РИА Новости представитель минздрава республики. Ранее СМИ опубликовали данные об ограничении абортов в России, назвав Татарстан в числе регионов, где частные клиники перестали делать аборты. "Запрета для частных клиник нет, но все медучреждения должны строго соблюдать требования федерального законодательства. За последние два месяца в Татарстане количество частных клиник, отказывающихся от проведения абортов, существенно не изменилось, но на сегодня около трети из них отказались от лицензии на проведение абортов", - сказал собеседник агентства. Представитель регионального минздрава отметил, что, к сожалению, отмечаются случаи осложнений после проведения данной процедуры в условиях частных медучреждений. Пациентки впоследствии направляются для оказания специализированной помощи в государственные больницы. По его словам, проблема находится на контроле министерства здравоохранения Татарстана. Работа в части усиления контроля за проведением абортов в частных клиниках продолжается во взаимодействии с другими ведомствами, которые ведут надзорную деятельность. "Независимо от формы собственности, все медучреждения должны соблюдать установленный порядок проведения абортов, который включает психологическое консультирование, консультации социальных работников и других специалистов, проведение мотивационного анкетирования. Также предусмотрена "неделя тишины" - время, которое дается женщине для обдумывания своего решения. Эти рекомендации направляются в частные клиники", - пояснил собеседник агентства. Ранее Мордовия, Тверская и Калининградская области приняли региональные законы о запрете склонения к аборту. В Курской области и Крыму частные клиники добровольно отказались от оказания услуг по прерыванию беременности. Заксобрание Нижегородской области в ближайшее время планирует рассмотреть региональный закон о запрете на склонение беременных к аборту и проект изменений в федеральный закон, предлагающий запретить частным клиникам производить искусственное прерывание беременности, инициированные губернатором области Глебом Никитиным.

https://ria.ru/20230930/abort-1899645919.html

https://ria.ru/20231107/gd-1907814169.html

https://ria.ru/20231122/zakon-1911145628.html

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россия, калининградская область, курская область, глеб никитин