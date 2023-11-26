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"Неизбежно": в США сделали шокирующее заявление о Зеленском - РИА Новости, 26.11.2023
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13:17 26.11.2023 (обновлено: 15:21 26.11.2023)
https://ria.ru/20231126/zelenskiy-1911924678.html
"Неизбежно": в США сделали шокирующее заявление о Зеленском
"Неизбежно": в США сделали шокирующее заявление о Зеленском - РИА Новости, 26.11.2023
"Неизбежно": в США сделали шокирующее заявление о Зеленском
Запад дал четко понять, что ему больше не нужна ни Украина, ни ее президент Владимир Зеленский, заявил экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T13:17
2023-11-26T15:21
в мире
украина
сша
киев
владимир зеленский
дэвид кэмерон
ллойд остин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Запад дал четко понять, что ему больше не нужна ни Украина, ни ее президент Владимир Зеленский, заявил экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Зеленский и Украина больше не нужны, так как они больше не могут продолжать конфликт", — поделился он своим мнением.Джонсон подчеркнул, что, даже если США передадут Украине больше оружия, им никто не сможет воспользоваться, так как в рядах ВСУ заканчиваются солдаты. По его мнению, недавние визиты главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона и главы Пентагона Ллойда Остина в Киев носили лишь формальный характер, поскольку западная поддержка не поможет украинским войскам одержать победу на фронте."Они (Запад и Украина. — Прим. ред.) пытаются отвратить неизбежное", — заключил эксперт.Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
https://ria.ru/20231126/dialog-1911898520.html
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украина
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в мире, украина, сша, киев, владимир зеленский, дэвид кэмерон, ллойд остин, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), пентагон
В мире, Украина, США, Киев, Владимир Зеленский, Дэвид Кэмерон, Ллойд Остин, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Пентагон
"Неизбежно": в США сделали шокирующее заявление о Зеленском

Джонсон: Западу не нужен Зеленский, так как он не может продолжать конфликт

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Запад дал четко понять, что ему больше не нужна ни Украина, ни ее президент Владимир Зеленский, заявил экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Зеленский и Украина больше не нужны, так как они больше не могут продолжать конфликт", — поделился он своим мнением.
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Джонсон подчеркнул, что, даже если США передадут Украине больше оружия, им никто не сможет воспользоваться, так как в рядах ВСУ заканчиваются солдаты. По его мнению, недавние визиты главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона и главы Пентагона Ллойда Остина в Киев носили лишь формальный характер, поскольку западная поддержка не поможет украинским войскам одержать победу на фронте.
"Они (Запад и Украина. — Прим. ред.) пытаются отвратить неизбежное", — заключил эксперт.
Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
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В миреУкраинаСШАКиевВладимир ЗеленскийДэвид КэмеронЛлойд ОстинВооруженные силы УкраиныЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Пентагон
 
 
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