https://ria.ru/20231126/zelenskiy-1911924678.html

"Неизбежно": в США сделали шокирующее заявление о Зеленском

"Неизбежно": в США сделали шокирующее заявление о Зеленском - РИА Новости, 26.11.2023

"Неизбежно": в США сделали шокирующее заявление о Зеленском

Запад дал четко понять, что ему больше не нужна ни Украина, ни ее президент Владимир Зеленский, заявил экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T13:17

2023-11-26T13:17

2023-11-26T15:21

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дэвид кэмерон

ллойд остин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Запад дал четко понять, что ему больше не нужна ни Украина, ни ее президент Владимир Зеленский, заявил экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Зеленский и Украина больше не нужны, так как они больше не могут продолжать конфликт", — поделился он своим мнением.Джонсон подчеркнул, что, даже если США передадут Украине больше оружия, им никто не сможет воспользоваться, так как в рядах ВСУ заканчиваются солдаты. По его мнению, недавние визиты главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона и главы Пентагона Ллойда Остина в Киев носили лишь формальный характер, поскольку западная поддержка не поможет украинским войскам одержать победу на фронте."Они (Запад и Украина. — Прим. ред.) пытаются отвратить неизбежное", — заключил эксперт.Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.

https://ria.ru/20231126/dialog-1911898520.html

https://ria.ru/20231126/tanki-1911916762.html

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в мире, украина, сша, киев, владимир зеленский, дэвид кэмерон, ллойд остин, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), пентагон