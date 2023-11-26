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"У нас есть план": Зеленский сделал откровенное признание - РИА Новости, 26.11.2023
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05:41 26.11.2023 (обновлено: 14:46 26.11.2023)
https://ria.ru/20231126/zelenskiy-1911888974.html
"У нас есть план": Зеленский сделал откровенное признание
"У нас есть план": Зеленский сделал откровенное признание - РИА Новости, 26.11.2023
"У нас есть план": Зеленский сделал откровенное признание
Украина испытывает сложности на границе из-за "политических шагов" соседей, заявил Владимир Зеленский, комментируя ситуацию с блокадой пунктов пропуска... РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T05:41
2023-11-26T14:46
в мире
украина
владимир зеленский
польша
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Украина испытывает сложности на границе из-за "политических шагов" соседей, заявил Владимир Зеленский, комментируя ситуацию с блокадой пунктов пропуска польскими перевозчиками, его словам приводит УНИАН."У нас есть сложности на границе. &lt;…&gt; Прежде всего из-за некоторых политических шагов наших соседей. Я считаю, что нам надо иметь очень взвешенную политику. Иметь план действий, которому следовать. У нас есть этот план", — заявил Зеленский на пресс-конференции после прошедшего в Киеве саммита Grain from Ukraine.По его заверению, киевские чиновники работают в этом направлении."Сейчас есть новый вызов на этих границах из-за новых каких-то вопросов. Я думаю, надо дать чуточку времени нашим соседям", — добавил Зеленский, понадеявшись, что ситуация разрешится.Польские перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с восточным соседом с 6 ноября. Они требуют восстановить систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков (с исключениями для гумпомощи и припасов для ВСУ), приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, и провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.Движение грузовиков затруднено на трех пунктах пропуска — "Ягодин", "Краковец" и "Рава-Русская". Переговоры Киева и Варшавы пока ни к чему не привели.На минувшей неделе издание "Клименко.Тайм" со ссылкой на украинскую Ассоциацию международных автоперевозчиков сообщило, что страны начнут судебные разбирательства из-за действий польских протестующих.
https://ria.ru/20231126/obraschenie-1911881224.html
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в мире, украина, владимир зеленский, польша, киев, варшава
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Польша, Киев, Варшава
"У нас есть план": Зеленский сделал откровенное признание

Зеленский заявил о сложностях на границе из-за протеста польских перевозчиков

© AP Photo / Andreea AlexandruВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Украина испытывает сложности на границе из-за "политических шагов" соседей, заявил Владимир Зеленский, комментируя ситуацию с блокадой пунктов пропуска польскими перевозчиками, его словам приводит УНИАН.
"У нас есть сложности на границе. <…> Прежде всего из-за некоторых политических шагов наших соседей. Я считаю, что нам надо иметь очень взвешенную политику. Иметь план действий, которому следовать. У нас есть этот план", — заявил Зеленский на пресс-конференции после прошедшего в Киеве саммита Grain from Ukraine.
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По его заверению, киевские чиновники работают в этом направлении.
"Сейчас есть новый вызов на этих границах из-за новых каких-то вопросов. Я думаю, надо дать чуточку времени нашим соседям", — добавил Зеленский, понадеявшись, что ситуация разрешится.
Польские перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с восточным соседом с 6 ноября. Они требуют восстановить систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков (с исключениями для гумпомощи и припасов для ВСУ), приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, и провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.
Движение грузовиков затруднено на трех пунктах пропуска — "Ягодин", "Краковец" и "Рава-Русская". Переговоры Киева и Варшавы пока ни к чему не привели.
На минувшей неделе издание "Клименко.Тайм" со ссылкой на украинскую Ассоциацию международных автоперевозчиков сообщило, что страны начнут судебные разбирательства из-за действий польских протестующих.
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