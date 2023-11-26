https://ria.ru/20231126/zelenskiy-1911888974.html

"У нас есть план": Зеленский сделал откровенное признание

"У нас есть план": Зеленский сделал откровенное признание - РИА Новости, 26.11.2023

"У нас есть план": Зеленский сделал откровенное признание

Украина испытывает сложности на границе из-за "политических шагов" соседей, заявил Владимир Зеленский, комментируя ситуацию с блокадой пунктов пропуска... РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T05:41

2023-11-26T05:41

2023-11-26T14:46

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Украина испытывает сложности на границе из-за "политических шагов" соседей, заявил Владимир Зеленский, комментируя ситуацию с блокадой пунктов пропуска польскими перевозчиками, его словам приводит УНИАН."У нас есть сложности на границе. <…> Прежде всего из-за некоторых политических шагов наших соседей. Я считаю, что нам надо иметь очень взвешенную политику. Иметь план действий, которому следовать. У нас есть этот план", — заявил Зеленский на пресс-конференции после прошедшего в Киеве саммита Grain from Ukraine.По его заверению, киевские чиновники работают в этом направлении."Сейчас есть новый вызов на этих границах из-за новых каких-то вопросов. Я думаю, надо дать чуточку времени нашим соседям", — добавил Зеленский, понадеявшись, что ситуация разрешится.Польские перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с восточным соседом с 6 ноября. Они требуют восстановить систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков (с исключениями для гумпомощи и припасов для ВСУ), приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, и провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.Движение грузовиков затруднено на трех пунктах пропуска — "Ягодин", "Краковец" и "Рава-Русская". Переговоры Киева и Варшавы пока ни к чему не привели.На минувшей неделе издание "Клименко.Тайм" со ссылкой на украинскую Ассоциацию международных автоперевозчиков сообщило, что страны начнут судебные разбирательства из-за действий польских протестующих.

https://ria.ru/20231126/obraschenie-1911881224.html

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в мире, украина, владимир зеленский, польша, киев, варшава