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В Анапе отменили занятия в школах и детских садах из-за непогоды

В Анапе отменили занятия в школах и детских садах из-за непогоды - РИА Новости, 26.11.2023

В Анапе отменили занятия в школах и детских садах из-за непогоды

Занятия в школах и детских садах Анапы в понедельник отменены из-за непогоды, власти просят жителей оставаться дома, сообщили в администрации города. РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T22:03

2023-11-26T22:03

2023-11-26T22:03

происшествия

анапа

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 26 ноя - РИА Новости. Занятия в школах и детских садах Анапы в понедельник отменены из-за непогоды, власти просят жителей оставаться дома, сообщили в администрации города. "По прогнозам с 21.00 до 01.00 возможно максимальное усиление ветра – с порывами до 27 метров в секунду, нагонная волна на море. После часа ночи ветер начнет стихать, но порывы будут достигать 24 метров в секунду. В связи со сложными погодными условиями принято решение сделать 27 ноября выходным днем для воспитанников детсадов, школ, учреждений допобразования. Их коллективы будут работать в штатном режиме, оценивая последствия стихии и устраняя их вместе с городскими службами", - говорится в сообщении. Отмечается, что в настоящее время продолжается восстановление повреждений на линиях энергоснабжения. Уже поступило более 60 заявок о поваленных деревьях и сломанных ветках, все они оперативно отработаны. Ответственные службы продолжают работать в режиме повышенной готовности. Власти просят жителей по возможности оставаться дома в понедельник, усилить контроль за детьми. По информации спасателей, даже при снижении силы ветра, возможны падения веток. Отмечается, что завтрашний день городские службы посвятят исследованию зон риска и ликвидации угроз. В Краснодарском крае продолжает действовать штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют до понедельника ливень с грозой и ураганный ветер до 35 метров в секунду. На реках возможны подъемы уровней воды до неблагоприятных отметок. В воскресенье и понедельник на Черноморском побережье, в том числе и в Анапе, ожидаются волны высотой в восемь метров.

https://ria.ru/20231126/shtorm-1911988822.html

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анапа

краснодарский край

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происшествия, анапа, краснодарский край