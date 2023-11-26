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В Анапе отменили занятия в школах и детских садах из-за непогоды
В Анапе отменили занятия в школах и детских садах из-за непогоды - РИА Новости, 26.11.2023
В Анапе отменили занятия в школах и детских садах из-за непогоды
Занятия в школах и детских садах Анапы в понедельник отменены из-за непогоды, власти просят жителей оставаться дома, сообщили в администрации города. РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T22:03
2023-11-26T22:03
2023-11-26T22:03
происшествия
анапа
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 26 ноя - РИА Новости. Занятия в школах и детских садах Анапы в понедельник отменены из-за непогоды, власти просят жителей оставаться дома, сообщили в администрации города. "По прогнозам с 21.00 до 01.00 возможно максимальное усиление ветра – с порывами до 27 метров в секунду, нагонная волна на море. После часа ночи ветер начнет стихать, но порывы будут достигать 24 метров в секунду. В связи со сложными погодными условиями принято решение сделать 27 ноября выходным днем для воспитанников детсадов, школ, учреждений допобразования. Их коллективы будут работать в штатном режиме, оценивая последствия стихии и устраняя их вместе с городскими службами", - говорится в сообщении. Отмечается, что в настоящее время продолжается восстановление повреждений на линиях энергоснабжения. Уже поступило более 60 заявок о поваленных деревьях и сломанных ветках, все они оперативно отработаны. Ответственные службы продолжают работать в режиме повышенной готовности. Власти просят жителей по возможности оставаться дома в понедельник, усилить контроль за детьми. По информации спасателей, даже при снижении силы ветра, возможны падения веток. Отмечается, что завтрашний день городские службы посвятят исследованию зон риска и ликвидации угроз. В Краснодарском крае продолжает действовать штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют до понедельника ливень с грозой и ураганный ветер до 35 метров в секунду. На реках возможны подъемы уровней воды до неблагоприятных отметок. В воскресенье и понедельник на Черноморском побережье, в том числе и в Анапе, ожидаются волны высотой в восемь метров.
https://ria.ru/20231126/shtorm-1911988822.html
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происшествия, анапа, краснодарский край
Происшествия, Анапа, Краснодарский край
В Анапе отменили занятия в школах и детских садах из-за непогоды
В Анапе в понедельник отменили занятия в школах и детских садах из-за шторма
КРАСНОДАР, 26 ноя - РИА Новости. Занятия в школах и детских садах Анапы в понедельник отменены из-за непогоды, власти просят жителей оставаться дома, сообщили в администрации города.
«
"По прогнозам с 21.00 до 01.00 возможно максимальное усиление ветра – с порывами до 27 метров в секунду, нагонная волна на море. После часа ночи ветер начнет стихать, но порывы будут достигать 24 метров в секунду. В связи со сложными погодными условиями принято решение сделать 27 ноября выходным днем для воспитанников детсадов, школ, учреждений допобразования. Их коллективы будут работать в штатном режиме, оценивая последствия стихии и устраняя их вместе с городскими службами", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в настоящее время продолжается восстановление повреждений на линиях энергоснабжения. Уже поступило более 60 заявок о поваленных деревьях и сломанных ветках, все они оперативно отработаны. Ответственные службы продолжают работать в режиме повышенной готовности.
Власти просят жителей по возможности оставаться дома в понедельник, усилить контроль за детьми. По информации спасателей, даже при снижении силы ветра, возможны падения веток. Отмечается, что завтрашний день городские службы посвятят исследованию зон риска и ликвидации угроз.
В Краснодарском крае
продолжает действовать штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют до понедельника ливень с грозой и ураганный ветер до 35 метров в секунду. На реках возможны подъемы уровней воды до неблагоприятных отметок. В воскресенье и понедельник на Черноморском побережье, в том числе и в Анапе, ожидаются волны высотой в восемь метров.
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