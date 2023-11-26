Рейтинг@Mail.ru
В Анапе отменили занятия в школах и детских садах из-за непогоды - РИА Новости, 26.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:03 26.11.2023
https://ria.ru/20231126/zanyatiya-1911989755.html
В Анапе отменили занятия в школах и детских садах из-за непогоды
В Анапе отменили занятия в школах и детских садах из-за непогоды - РИА Новости, 26.11.2023
В Анапе отменили занятия в школах и детских садах из-за непогоды
Занятия в школах и детских садах Анапы в понедельник отменены из-за непогоды, власти просят жителей оставаться дома, сообщили в администрации города. РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T22:03
2023-11-26T22:03
происшествия
анапа
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1910991447_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d36f263597dd7c61afd19e2eecf80fe9.jpg
КРАСНОДАР, 26 ноя - РИА Новости. Занятия в школах и детских садах Анапы в понедельник отменены из-за непогоды, власти просят жителей оставаться дома, сообщили в администрации города. "По прогнозам с 21.00 до 01.00 возможно максимальное усиление ветра – с порывами до 27 метров в секунду, нагонная волна на море. После часа ночи ветер начнет стихать, но порывы будут достигать 24 метров в секунду. В связи со сложными погодными условиями принято решение сделать 27 ноября выходным днем для воспитанников детсадов, школ, учреждений допобразования. Их коллективы будут работать в штатном режиме, оценивая последствия стихии и устраняя их вместе с городскими службами", - говорится в сообщении. Отмечается, что в настоящее время продолжается восстановление повреждений на линиях энергоснабжения. Уже поступило более 60 заявок о поваленных деревьях и сломанных ветках, все они оперативно отработаны. Ответственные службы продолжают работать в режиме повышенной готовности. Власти просят жителей по возможности оставаться дома в понедельник, усилить контроль за детьми. По информации спасателей, даже при снижении силы ветра, возможны падения веток. Отмечается, что завтрашний день городские службы посвятят исследованию зон риска и ликвидации угроз. В Краснодарском крае продолжает действовать штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют до понедельника ливень с грозой и ураганный ветер до 35 метров в секунду. На реках возможны подъемы уровней воды до неблагоприятных отметок. В воскресенье и понедельник на Черноморском побережье, в том числе и в Анапе, ожидаются волны высотой в восемь метров.
https://ria.ru/20231126/shtorm-1911988822.html
https://ria.ru/20231126/gruppirovka-1911984787.html
анапа
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1910991447_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_74e36d357c1c48553f85666fbdce36eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, анапа, краснодарский край
Происшествия, Анапа, Краснодарский край
В Анапе отменили занятия в школах и детских садах из-за непогоды

В Анапе в понедельник отменили занятия в школах и детских садах из-за шторма

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкШторм
Шторм - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в медиабанк
Шторм . Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 26 ноя - РИА Новости. Занятия в школах и детских садах Анапы в понедельник отменены из-за непогоды, власти просят жителей оставаться дома, сообщили в администрации города.
«
"По прогнозам с 21.00 до 01.00 возможно максимальное усиление ветра – с порывами до 27 метров в секунду, нагонная волна на море. После часа ночи ветер начнет стихать, но порывы будут достигать 24 метров в секунду. В связи со сложными погодными условиями принято решение сделать 27 ноября выходным днем для воспитанников детсадов, школ, учреждений допобразования. Их коллективы будут работать в штатном режиме, оценивая последствия стихии и устраняя их вместе с городскими службами", - говорится в сообщении.
Набережная во время шторма на Черном море - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
В Крыму шторм сорвал десять крыш и повалил десятки деревьев
Вчера, 21:52
Отмечается, что в настоящее время продолжается восстановление повреждений на линиях энергоснабжения. Уже поступило более 60 заявок о поваленных деревьях и сломанных ветках, все они оперативно отработаны. Ответственные службы продолжают работать в режиме повышенной готовности.
Власти просят жителей по возможности оставаться дома в понедельник, усилить контроль за детьми. По информации спасателей, даже при снижении силы ветра, возможны падения веток. Отмечается, что завтрашний день городские службы посвятят исследованию зон риска и ликвидации угроз.
В Краснодарском крае продолжает действовать штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют до понедельника ливень с грозой и ураганный ветер до 35 метров в секунду. На реках возможны подъемы уровней воды до неблагоприятных отметок. В воскресенье и понедельник на Черноморском побережье, в том числе и в Анапе, ожидаются волны высотой в восемь метров.
Спасатели МЧС России - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
Аэромобильную группировку МЧС направили в подтопленный район Евпатории
Вчера, 21:17
 
ПроисшествияАнапаКраснодарский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала