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Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне - РИА Новости, 26.11.2023
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне
Взрывы снова раздаются в подконтрольном Киеву Херсоне, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T16:16
2023-11-26T16:16
2023-11-26T16:16
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Взрывы снова раздаются в подконтрольном Киеву Херсоне, сообщил украинский телеканал "Общественное". Утром в воскресенье "Общественное" сообщило о мощном взрыве в Херсоне. "В Херсоне снова слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под властью Украины.
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В мире, Херсон, Киев, Херсонская область
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне
Общественное: в подконтрольном Киеву Херсоне снова прозвучали взрывы