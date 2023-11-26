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В Крыму понедельник объявили выходным днем из-за шторма - РИА Новости, 27.11.2023
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21:12 26.11.2023 (обновлено: 00:04 27.11.2023)
https://ria.ru/20231126/vykhodnoy-1911984347.html
В Крыму понедельник объявили выходным днем из-за шторма
В Крыму понедельник объявили выходным днем из-за шторма - РИА Новости, 27.11.2023
В Крыму понедельник объявили выходным днем из-за шторма
Глава Крыма Сергей Аксенов объявил 27 ноября нерабочим днем из-за шторма. РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-26T21:12
2023-11-27T00:04
республика крым
сергей аксенов (политик)
евпатория
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов объявил 27 ноября нерабочим днем из-за шторма.&quot;В связи с погодными условиями понедельник, 27 ноября, в Республике Крым объявлен выходным днем&quot;, — написал он в Telegram-канале.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что понедельник станет выходным днем для сотрудников учреждений соцсферы, допобразования и спорта, а также детских садов и школ. Работодателям и вузам рекомендовали принять аналогичное решение в отношении работников и студентов.В свою очередь, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо также объявил понедельник выходным днем. Как заявил ранее Сергей Аксенов, из-за ухудшения погоды в Крыму начал работать оперативный штаб. Сотрудники местного правительства находятся на прямой связи, все службы привели в состояние повышенной готовности. Для экстренного реагирования и ликвидации последствий стихии необходимо звонить по номеру оперативного дежурного МЧС: 8 (3652) 51-01-10.В четверг в Крыму объявили штормовое предупреждение на выходные дни и понедельник из-за приближения средиземноморского циклона. Отмечалось, что на полуострове пройдут сильные дожди с ураганным ветром. Спасатели предостерегли от пребывания в прибрежной зоне Черного и Азовского морей, а также Керченского пролива.В результате разгула стихии многие населенные пункты в Крыму остались без электричества, повалены деревья, повреждения получили газопроводы. На море бушует сильный шторм, волнами заливает прибрежные районы Евпатории. Сейчас людей эвакуируют из подтопленных домовладений. К месту происшествия направили аэромобильную группу МЧС — 15 специалистов и три единицы техники с двумя плавсредствами и двумя мотопомпами. В готовность привели два пункта временного размещения.Кроме того, из-за подтопления перекрыли трассу Саки — Евпатория, организован объезд. Также пришлось приостановить движение троллейбусов на междугородней горной дороге Симферополь — Ялта. Людей с трассы вывозят автобусами.
https://ria.ru/20231126/poezda-1911990847.html
республика крым
евпатория
севастополь
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республика крым, сергей аксенов (политик), евпатория, севастополь
Республика Крым, Сергей Аксенов (политик), Евпатория, Севастополь
В Крыму понедельник объявили выходным днем из-за шторма

Аксенов объявил понедельник нерабочим днем в Крыму из-за непогоды

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкШторм в Крыму
Шторм в Крыму - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов объявил 27 ноября нерабочим днем из-за шторма.
«

"В связи с погодными условиями понедельник, 27 ноября, в Республике Крым объявлен выходным днем", — написал он в Telegram-канале.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что понедельник станет выходным днем для сотрудников учреждений соцсферы, допобразования и спорта, а также детских садов и школ. Работодателям и вузам рекомендовали принять аналогичное решение в отношении работников и студентов.
В свою очередь, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо также объявил понедельник выходным днем.
Как заявил ранее Сергей Аксенов, из-за ухудшения погоды в Крыму начал работать оперативный штаб. Сотрудники местного правительства находятся на прямой связи, все службы привели в состояние повышенной готовности. Для экстренного реагирования и ликвидации последствий стихии необходимо звонить по номеру оперативного дежурного МЧС: 8 (3652) 51-01-10.
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В четверг в Крыму объявили штормовое предупреждение на выходные дни и понедельник из-за приближения средиземноморского циклона. Отмечалось, что на полуострове пройдут сильные дожди с ураганным ветром. Спасатели предостерегли от пребывания в прибрежной зоне Черного и Азовского морей, а также Керченского пролива.
В результате разгула стихии многие населенные пункты в Крыму остались без электричества, повалены деревья, повреждения получили газопроводы. На море бушует сильный шторм, волнами заливает прибрежные районы Евпатории. Сейчас людей эвакуируют из подтопленных домовладений. К месту происшествия направили аэромобильную группу МЧС — 15 специалистов и три единицы техники с двумя плавсредствами и двумя мотопомпами. В готовность привели два пункта временного размещения.
Кроме того, из-за подтопления перекрыли трассу Саки — Евпатория, организован объезд. Также пришлось приостановить движение троллейбусов на междугородней горной дороге СимферопольЯлта. Людей с трассы вывозят автобусами.
 
Республика КрымСергей Аксенов (политик)ЕвпаторияСевастополь
 
 
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