https://ria.ru/20231126/vykhodnoy-1911984347.html

В Крыму понедельник объявили выходным днем из-за шторма

В Крыму понедельник объявили выходным днем из-за шторма - РИА Новости, 27.11.2023

В Крыму понедельник объявили выходным днем из-за шторма

Глава Крыма Сергей Аксенов объявил 27 ноября нерабочим днем из-за шторма. РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-26T21:12

2023-11-26T21:12

2023-11-27T00:04

республика крым

сергей аксенов (политик)

евпатория

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов объявил 27 ноября нерабочим днем из-за шторма."В связи с погодными условиями понедельник, 27 ноября, в Республике Крым объявлен выходным днем", — написал он в Telegram-канале.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что понедельник станет выходным днем для сотрудников учреждений соцсферы, допобразования и спорта, а также детских садов и школ. Работодателям и вузам рекомендовали принять аналогичное решение в отношении работников и студентов.В свою очередь, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо также объявил понедельник выходным днем. Как заявил ранее Сергей Аксенов, из-за ухудшения погоды в Крыму начал работать оперативный штаб. Сотрудники местного правительства находятся на прямой связи, все службы привели в состояние повышенной готовности. Для экстренного реагирования и ликвидации последствий стихии необходимо звонить по номеру оперативного дежурного МЧС: 8 (3652) 51-01-10.В четверг в Крыму объявили штормовое предупреждение на выходные дни и понедельник из-за приближения средиземноморского циклона. Отмечалось, что на полуострове пройдут сильные дожди с ураганным ветром. Спасатели предостерегли от пребывания в прибрежной зоне Черного и Азовского морей, а также Керченского пролива.В результате разгула стихии многие населенные пункты в Крыму остались без электричества, повалены деревья, повреждения получили газопроводы. На море бушует сильный шторм, волнами заливает прибрежные районы Евпатории. Сейчас людей эвакуируют из подтопленных домовладений. К месту происшествия направили аэромобильную группу МЧС — 15 специалистов и три единицы техники с двумя плавсредствами и двумя мотопомпами. В готовность привели два пункта временного размещения.Кроме того, из-за подтопления перекрыли трассу Саки — Евпатория, организован объезд. Также пришлось приостановить движение троллейбусов на междугородней горной дороге Симферополь — Ялта. Людей с трассы вывозят автобусами.

https://ria.ru/20231126/poezda-1911990847.html

республика крым

евпатория

севастополь

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республика крым, сергей аксенов (политик), евпатория, севастополь