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"Русские воспользуются": Зеленскому сообщили плохие новости с фронта - РИА Новости, 26.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:23 26.11.2023 (обновлено: 13:30 26.11.2023)
https://ria.ru/20231126/vsu-1911919234.html
"Русские воспользуются": Зеленскому сообщили плохие новости с фронта
"Русские воспользуются": Зеленскому сообщили плохие новости с фронта - РИА Новости, 26.11.2023
"Русские воспользуются": Зеленскому сообщили плохие новости с фронта
Командование ВСУ не дает солдатам никаких пауз для отдыха, поскольку предоставление военным отпуска означает новую волну мобилизации, заявили в эфире немецкого... РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T12:23
2023-11-26T13:30
в мире
украина
киев
россия
владимир зеленский
вооруженные силы украины
welt
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Командование ВСУ не дает солдатам никаких пауз для отдыха, поскольку предоставление военным отпуска означает новую волну мобилизации, заявили в эфире немецкого канала Welt."Этим мужчинам и женщинам (солдаты ВСУ. — Прим. ред.), сидящим в холодных окопах в грязи, не давали никаких пауз уже несколько месяцев. Это огромная проблема сейчас: крайнее изнеможение войск. &lt;…&gt; В ВСУ боятся, что, если бойцам дадут отпуск, выведут их с линии фронта, возникнут дыры в обороне, которыми могут воспользоваться русские", — отметили в репортаже.Такая ситуация создает серьезные проблемы для президента Украины Владимира Зеленского, поскольку вынуждает снова усиливать мобилизацию, чем, безусловно, недовольно население страны, говорится в материале."Это тяжелая ситуация. Я думаю, что давление на войска и гражданское население очень сильное", — подытожили в репортаже.Киев ранее анонсировал новый комплексный план по вопросам мобилизации в республике. При этом Зеленский не назвал точного числа предполагаемых к мобилизации граждан Украины.При этом, по данным СВР России, западные страны требуют от киевских властей активизировать мобилизационные мероприятия для восполнения больших потерь после провального контрнаступления ВСУ.В спецслужбе добавили, что Вашингтон и Лондон рекомендуют Киеву снизить до 17 лет и повысить до 70 лет призывной возраст, провести дополнительную мобилизацию женщин, число которых в рядах ВСУ уже перевалило за 40 тысяч.
https://ria.ru/20231126/dialog-1911898520.html
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в мире, украина, киев, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, welt, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Украина, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Welt, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Специальная военная операция на Украине
"Русские воспользуются": Зеленскому сообщили плохие новости с фронта

Welt: командование не дает отпуска солдатам ВСУ из-за боязни дыр в обороне

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Командование ВСУ не дает солдатам никаких пауз для отдыха, поскольку предоставление военным отпуска означает новую волну мобилизации, заявили в эфире немецкого канала Welt.
«
"Этим мужчинам и женщинам (солдаты ВСУ. — Прим. ред.), сидящим в холодных окопах в грязи, не давали никаких пауз уже несколько месяцев. Это огромная проблема сейчас: крайнее изнеможение войск. <…> В ВСУ боятся, что, если бойцам дадут отпуск, выведут их с линии фронта, возникнут дыры в обороне, которыми могут воспользоваться русские", — отметили в репортаже.
Такая ситуация создает серьезные проблемы для президента Украины Владимира Зеленского, поскольку вынуждает снова усиливать мобилизацию, чем, безусловно, недовольно население страны, говорится в материале.
"Это тяжелая ситуация. Я думаю, что давление на войска и гражданское население очень сильное", — подытожили в репортаже.
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Киев ранее анонсировал новый комплексный план по вопросам мобилизации в республике. При этом Зеленский не назвал точного числа предполагаемых к мобилизации граждан Украины.
При этом, по данным СВР России, западные страны требуют от киевских властей активизировать мобилизационные мероприятия для восполнения больших потерь после провального контрнаступления ВСУ.
В спецслужбе добавили, что Вашингтон и Лондон рекомендуют Киеву снизить до 17 лет и повысить до 70 лет призывной возраст, провести дополнительную мобилизацию женщин, число которых в рядах ВСУ уже перевалило за 40 тысяч.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевРоссияВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныWeltСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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