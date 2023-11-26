https://ria.ru/20231126/vsu-1911919234.html

"Русские воспользуются": Зеленскому сообщили плохие новости с фронта

"Русские воспользуются": Зеленскому сообщили плохие новости с фронта - РИА Новости, 26.11.2023

"Русские воспользуются": Зеленскому сообщили плохие новости с фронта

Командование ВСУ не дает солдатам никаких пауз для отдыха, поскольку предоставление военным отпуска означает новую волну мобилизации, заявили в эфире немецкого... РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T12:23

2023-11-26T12:23

2023-11-26T13:30

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Командование ВСУ не дает солдатам никаких пауз для отдыха, поскольку предоставление военным отпуска означает новую волну мобилизации, заявили в эфире немецкого канала Welt."Этим мужчинам и женщинам (солдаты ВСУ. — Прим. ред.), сидящим в холодных окопах в грязи, не давали никаких пауз уже несколько месяцев. Это огромная проблема сейчас: крайнее изнеможение войск. <…> В ВСУ боятся, что, если бойцам дадут отпуск, выведут их с линии фронта, возникнут дыры в обороне, которыми могут воспользоваться русские", — отметили в репортаже.Такая ситуация создает серьезные проблемы для президента Украины Владимира Зеленского, поскольку вынуждает снова усиливать мобилизацию, чем, безусловно, недовольно население страны, говорится в материале."Это тяжелая ситуация. Я думаю, что давление на войска и гражданское население очень сильное", — подытожили в репортаже.Киев ранее анонсировал новый комплексный план по вопросам мобилизации в республике. При этом Зеленский не назвал точного числа предполагаемых к мобилизации граждан Украины.При этом, по данным СВР России, западные страны требуют от киевских властей активизировать мобилизационные мероприятия для восполнения больших потерь после провального контрнаступления ВСУ.В спецслужбе добавили, что Вашингтон и Лондон рекомендуют Киеву снизить до 17 лет и повысить до 70 лет призывной возраст, провести дополнительную мобилизацию женщин, число которых в рядах ВСУ уже перевалило за 40 тысяч.

https://ria.ru/20231126/dialog-1911898520.html

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в мире, украина, киев, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, welt, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)