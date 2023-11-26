https://ria.ru/20231126/volny-1911991964.html

Волны высотой до восьми метров ожидаются на Черноморском побережье

Волны высотой до восьми метров ожидаются на Черноморском побережье - РИА Новости, 26.11.2023

Волны высотой до восьми метров ожидаются на Черноморском побережье

Волны высотой восемь метров до 27 ноября ожидаются на Черноморском побережье Анапы, Геленджика, Новороссийска и Туапсинского района, в Азовском море высота волн РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T22:30

2023-11-26T22:30

2023-11-26T22:38

анапа

геленджик

новороссийск

краснодарский край

туапсе

погода

происшествия

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КРАСНОДАР, 26 ноя - РИА Новости. Волны высотой восемь метров до 27 ноября ожидаются на Черноморском побережье Анапы, Геленджика, Новороссийска и Туапсинского района, в Азовском море высота волн достигнет трех метров. "Сегодня во второй половине дня, а также до конца суток 27 ноября на побережье городов Анапа, Геленджик, Новороссийск и Туапсинский район ожидается сильное волнение моря. Высота волн будет достигать восьми метров (опасное явление), зыбь от юго-запада", - сообщили в краевом министерстве ГО и ЧС. Власти просят жителей и туристов не плавать и не подходить к морю близко. В Азовском море, по данным оперативного штаба Кубани, 26 и 27 ноября возможен сильный ветер. Высота волн в открытой части моря составит до трех метров. Днем 27 ноября на побережье и в порту Ейска ожидается ветровой нагон, уровни воды достигнут опасных отметок.

https://ria.ru/20231126/poezda-1911990847.html

анапа

геленджик

новороссийск

краснодарский край

туапсе

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

анапа, геленджик, новороссийск, краснодарский край, туапсе, погода, происшествия