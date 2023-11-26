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Волны высотой до восьми метров ожидаются на Черноморском побережье - РИА Новости, 26.11.2023
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22:30 26.11.2023 (обновлено: 22:38 26.11.2023)
https://ria.ru/20231126/volny-1911991964.html
Волны высотой до восьми метров ожидаются на Черноморском побережье
Волны высотой до восьми метров ожидаются на Черноморском побережье - РИА Новости, 26.11.2023
Волны высотой до восьми метров ожидаются на Черноморском побережье
Волны высотой восемь метров до 27 ноября ожидаются на Черноморском побережье Анапы, Геленджика, Новороссийска и Туапсинского района, в Азовском море высота волн РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T22:30
2023-11-26T22:38
анапа
геленджик
новороссийск
краснодарский край
туапсе
погода
происшествия
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КРАСНОДАР, 26 ноя - РИА Новости. Волны высотой восемь метров до 27 ноября ожидаются на Черноморском побережье Анапы, Геленджика, Новороссийска и Туапсинского района, в Азовском море высота волн достигнет трех метров. "Сегодня во второй половине дня, а также до конца суток 27 ноября на побережье городов Анапа, Геленджик, Новороссийск и Туапсинский район ожидается сильное волнение моря. Высота волн будет достигать восьми метров (опасное явление), зыбь от юго-запада", - сообщили в краевом министерстве ГО и ЧС. Власти просят жителей и туристов не плавать и не подходить к морю близко. В Азовском море, по данным оперативного штаба Кубани, 26 и 27 ноября возможен сильный ветер. Высота волн в открытой части моря составит до трех метров. Днем 27 ноября на побережье и в порту Ейска ожидается ветровой нагон, уровни воды достигнут опасных отметок.
https://ria.ru/20231126/poezda-1911990847.html
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анапа, геленджик, новороссийск, краснодарский край, туапсе, погода, происшествия
Анапа, Геленджик, Новороссийск, Краснодарский край, Туапсе, Погода, Происшествия
Волны высотой до восьми метров ожидаются на Черноморском побережье

Волны высотой до восьми метров ожидаются на Черноморском побережье до 27 ноября

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкШторм в Сочи
Шторм в Сочи - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© РИА Новости / Артур Лебедев
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КРАСНОДАР, 26 ноя - РИА Новости. Волны высотой восемь метров до 27 ноября ожидаются на Черноморском побережье Анапы, Геленджика, Новороссийска и Туапсинского района, в Азовском море высота волн достигнет трех метров.
«
"Сегодня во второй половине дня, а также до конца суток 27 ноября на побережье городов Анапа, Геленджик, Новороссийск и Туапсинский район ожидается сильное волнение моря. Высота волн будет достигать восьми метров (опасное явление), зыбь от юго-запада", - сообщили в краевом министерстве ГО и ЧС.
Власти просят жителей и туристов не плавать и не подходить к морю близко.
В Азовском море, по данным оперативного штаба Кубани, 26 и 27 ноября возможен сильный ветер. Высота волн в открытой части моря составит до трех метров. Днем 27 ноября на побережье и в порту Ейска ожидается ветровой нагон, уровни воды достигнут опасных отметок.
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