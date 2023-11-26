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Армения вытеснила Испанию из числа крупнейших поставщиков виски в Россию - РИА Новости, 26.11.2023
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08:16 26.11.2023 (обновлено: 21:15 26.11.2023)
https://ria.ru/20231126/viski-1911895083.html
Армения вытеснила Испанию из числа крупнейших поставщиков виски в Россию
Армения вытеснила Испанию из числа крупнейших поставщиков виски в Россию - РИА Новости, 26.11.2023
Армения вытеснила Испанию из числа крупнейших поставщиков виски в Россию
Армения в этом году вытеснила Испанию из числа крупнейших поставщиков виски в Россию, поднявшись с шестого на пятое место с объемом в 5,6 миллиона долларов,... РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T08:16
2023-11-26T21:15
экономика
россия
латвия
армения
ladoga
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Армения в этом году вытеснила Испанию из числа крупнейших поставщиков виски в Россию, поднявшись с шестого на пятое место с объемом в 5,6 миллиона долларов, выяснило РИА Новости, изучив статистику крупнейших импортеров этого напитка в страну в январе — сентябре этого и прошлого годов.Всего за девять месяцев этого года Россия импортировала виски на 262,5 миллиона долларов, что почти вчетверо больше января — сентября прошлого года. Львиная доля всего объема вновь пришлась на Латвию: прибалтийская республика отгрузила продукции на 190,6 миллиона долларов. При этом по сравнению с прошлым годом поставки выросли более чем в шесть раз. Заметно нарастила объемы поставок и расположившаяся на втором месте Литва, отгрузившая в денежном выражении в девять раз больше виски, чем в прошлом году: на 28,9 миллиона долларов.Президент компании Ladoga Вениамин Грабар отмечает, что такие показатели Латвии говорят о том, что идет реэкспорт — страна не является винокурной державой. "Если раньше по документам импорт шел в Россию просто транзитом через Латвию или Литву, то сейчас конечной точкой является Прибалтика, а уже оттуда идет поставка в РФ. Поэтому и для таможенной статистики отправителем являются Прибалтийские страны. По сути, логистическая цепочка не поменялась, изменился немного документооборот. Причина — зачастую зарубежные поставщики не хотят рисковать и указывать Россию в качестве финального пункта доставки", — объясняет он.В пятерку лидеров также вошли Великобритания (10,4 миллиона долларов, снижение по сравнению с прошлым годом на 18%), Франция (семь миллионов долларов, страна нарастила поставки в 1,5 раза) и увеличившая в 2,5 раза отгрузки Армения (5,6 миллиона долларов).Азиатский гамбитИз списка крупнейших поставщиков исчезла Испания, опустившаяся с третьего на седьмое место. В этом году она поставила виски на 30% меньше, чем в январе — сентябре 2022 года: всего на 3,7 миллиона долларов. Китаю при этом удалось ворваться в десятку крупнейших поставщиков: Поднебесная поднялась с 12-го места на девятое. За год страна нарастила поставки более чем впятеро, отгрузив напитка почти на два миллиона долларов, показывают данные национального статведомства. В крупнейшей российской алкогольной компании Luding Group РИА Новости пояснили, что небольшая доля виски из Поднебесной на рынке связана с тем, что это пока молодая и слабоизученная потребителем категория. "Это касается и индийского виски, который выходил с продажами на российский рынок и не завоевал популярность у россиян, несмотря на устойчивый рост спроса на эту категорию на территории РФ", — добавляют в компании. Грабар добавляет, что компания практически не меняла пул поставщиков: возит два бренда виски из Франции, а также китайский — "в качестве эксперимента и подстраховки". Собирается Ladoga привезти и индийский виски — уже в следующем году. "В прошлом году мы прорабатывали пару вариантов из Индии, но подошли к этому вопросу осторожно и взвешенно. Индийского виски завезли очень много, и сейчас мы слышим от остальных игроков рынка, что эта продукция пылится на складах, так как потребителю оказалась не особо и нужна. От наплыва "сограждан" пострадал аутентичный вкусный солодовый индийский виски, который и до этого присутствовал на рынке, покупать перестали и его из-за репутации хлынувших на рынок новинок", — объясняет он.Интересный год для вискиВ целом растущую динамику по импорту виски подтверждают и другие участники рынка. В пресс-службе Simple Group РИА Новости сообщили, что наблюдают сейчас рекордный объем поставок виски: на конец третьего квартала он уже почти сравнялся со всем 2021 годом. "К концу года можно спрогнозировать рекордный рост импорта, такого еще не было", — ожидают в компании по рынку в целом.При этом есть значимые и неожиданные изменения в географии производства ввозимого виски. На полках можно увидеть, кроме китайского, нишевый японский, израильский и даже болгарский виски, отмечают в компании.Доступная статистика крупнейших поставщиков, которую изучило агентство, показывает, что Япония в этом году поставила напитка на 78 тысяч долларов (снижение на 43%), а вот Болгария — в 115 раз больше (на 312 тысяч долларов).
https://ria.ru/20231109/balk-1908530765.html
https://ria.ru/20231116/yaponiya-1909725556.html
https://ria.ru/20231020/import-1904224470.html
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экономика, россия, латвия, армения, ladoga
Экономика, Россия, Латвия, Армения, LADOGA
Армения вытеснила Испанию из числа крупнейших поставщиков виски в Россию

Латвия возглавила список крупнейших поставщиков виски в Россию

© Fotolia / Pavel LosevskyМагазин с алкогольной продукцией
Магазин с алкогольной продукцией - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© Fotolia / Pavel Losevsky
Магазин с алкогольной продукцией. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Армения в этом году вытеснила Испанию из числа крупнейших поставщиков виски в Россию, поднявшись с шестого на пятое место с объемом в 5,6 миллиона долларов, выяснило РИА Новости, изучив статистику крупнейших импортеров этого напитка в страну в январе — сентябре этого и прошлого годов.
Всего за девять месяцев этого года Россия импортировала виски на 262,5 миллиона долларов, что почти вчетверо больше января — сентября прошлого года. Львиная доля всего объема вновь пришлась на Латвию: прибалтийская республика отгрузила продукции на 190,6 миллиона долларов. При этом по сравнению с прошлым годом поставки выросли более чем в шесть раз. Заметно нарастила объемы поставок и расположившаяся на втором месте Литва, отгрузившая в денежном выражении в девять раз больше виски, чем в прошлом году: на 28,9 миллиона долларов.
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Президент компании Ladoga Вениамин Грабар отмечает, что такие показатели Латвии говорят о том, что идет реэкспорт — страна не является винокурной державой. "Если раньше по документам импорт шел в Россию просто транзитом через Латвию или Литву, то сейчас конечной точкой является Прибалтика, а уже оттуда идет поставка в РФ. Поэтому и для таможенной статистики отправителем являются Прибалтийские страны. По сути, логистическая цепочка не поменялась, изменился немного документооборот. Причина — зачастую зарубежные поставщики не хотят рисковать и указывать Россию в качестве финального пункта доставки", — объясняет он.
В пятерку лидеров также вошли Великобритания (10,4 миллиона долларов, снижение по сравнению с прошлым годом на 18%), Франция (семь миллионов долларов, страна нарастила поставки в 1,5 раза) и увеличившая в 2,5 раза отгрузки Армения (5,6 миллиона долларов).
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Азиатский гамбит

Из списка крупнейших поставщиков исчезла Испания, опустившаяся с третьего на седьмое место. В этом году она поставила виски на 30% меньше, чем в январе — сентябре 2022 года: всего на 3,7 миллиона долларов. Китаю при этом удалось ворваться в десятку крупнейших поставщиков: Поднебесная поднялась с 12-го места на девятое. За год страна нарастила поставки более чем впятеро, отгрузив напитка почти на два миллиона долларов, показывают данные национального статведомства.
В крупнейшей российской алкогольной компании Luding Group РИА Новости пояснили, что небольшая доля виски из Поднебесной на рынке связана с тем, что это пока молодая и слабоизученная потребителем категория. "Это касается и индийского виски, который выходил с продажами на российский рынок и не завоевал популярность у россиян, несмотря на устойчивый рост спроса на эту категорию на территории РФ", — добавляют в компании.
Грабар добавляет, что компания практически не меняла пул поставщиков: возит два бренда виски из Франции, а также китайский — "в качестве эксперимента и подстраховки". Собирается Ladoga привезти и индийский виски — уже в следующем году. "В прошлом году мы прорабатывали пару вариантов из Индии, но подошли к этому вопросу осторожно и взвешенно. Индийского виски завезли очень много, и сейчас мы слышим от остальных игроков рынка, что эта продукция пылится на складах, так как потребителю оказалась не особо и нужна. От наплыва "сограждан" пострадал аутентичный вкусный солодовый индийский виски, который и до этого присутствовал на рынке, покупать перестали и его из-за репутации хлынувших на рынок новинок", — объясняет он.
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Интересный год для виски

В целом растущую динамику по импорту виски подтверждают и другие участники рынка. В пресс-службе Simple Group РИА Новости сообщили, что наблюдают сейчас рекордный объем поставок виски: на конец третьего квартала он уже почти сравнялся со всем 2021 годом. "К концу года можно спрогнозировать рекордный рост импорта, такого еще не было", — ожидают в компании по рынку в целом.
При этом есть значимые и неожиданные изменения в географии производства ввозимого виски. На полках можно увидеть, кроме китайского, нишевый японский, израильский и даже болгарский виски, отмечают в компании.
Доступная статистика крупнейших поставщиков, которую изучило агентство, показывает, что Япония в этом году поставила напитка на 78 тысяч долларов (снижение на 43%), а вот Болгария — в 115 раз больше (на 312 тысяч долларов).
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