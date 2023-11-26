https://ria.ru/20231126/vdv-1911908135.html

ВДВ привлекли гражданских инструкторов к занятиям по медицине

ВДВ привлекли гражданских инструкторов к занятиям по медицине - РИА Новости, 26.11.2023

ВДВ привлекли гражданских инструкторов к занятиям по медицине

Подразделения Воздушно-десантных войск впервые привлекли гражданских инструкторов по тактической медицине к подготовке личного состава передовых медицинских... РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T10:28

2023-11-26T10:28

2023-11-26T10:28

специальная военная операция на украине

россия

луганская народная республика

безопасность

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ЛУГАНСК, 26 ноя - РИА Новости. Подразделения Воздушно-десантных войск впервые привлекли гражданских инструкторов по тактической медицине к подготовке личного состава передовых медицинских эвакуационных групп в зоне проведения спецоперации, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. "На одном из полигонов в тыловом районе зоны проведения СВО в Луганской Народной Республике постоянно проходит подготовка личного состава передовых медицинских эвакуационных групп всех подразделений Воздушно-десантных войск, принимающих участие в специальной военной операции", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что занятия проводятся со штатными медицинскими подразделениями, вышедшими в район восстановления боеспособности после выполнения боевых задач. "Впервые к таким занятиям привлечены гражданские инструкторы по тактической медицине, прошедшие обучение по стандартам Минобороны России в Военно-медицинской академии", - сообщили в Минобороны. По данным ведомства, в ходе проведения специальных тренировок по тактической медицине основной акцент сделан на практические занятия в условиях, максимально приближенных к боевым.

https://ria.ru/20231113/vdv-1909046631.html

https://ria.ru/20231016/pvo-1902969763.html

россия

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, луганская народная республика, безопасность