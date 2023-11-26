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ВДВ привлекли гражданских инструкторов к занятиям по медицине - РИА Новости, 26.11.2023
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ВДВ привлекли гражданских инструкторов к занятиям по медицине
ВДВ привлекли гражданских инструкторов к занятиям по медицине - РИА Новости, 26.11.2023
ВДВ привлекли гражданских инструкторов к занятиям по медицине
Подразделения Воздушно-десантных войск впервые привлекли гражданских инструкторов по тактической медицине к подготовке личного состава передовых медицинских... РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T10:28
2023-11-26T10:28
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ЛУГАНСК, 26 ноя - РИА Новости. Подразделения Воздушно-десантных войск впервые привлекли гражданских инструкторов по тактической медицине к подготовке личного состава передовых медицинских эвакуационных групп в зоне проведения спецоперации, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. "На одном из полигонов в тыловом районе зоны проведения СВО в Луганской Народной Республике постоянно проходит подготовка личного состава передовых медицинских эвакуационных групп всех подразделений Воздушно-десантных войск, принимающих участие в специальной военной операции", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что занятия проводятся со штатными медицинскими подразделениями, вышедшими в район восстановления боеспособности после выполнения боевых задач. "Впервые к таким занятиям привлечены гражданские инструкторы по тактической медицине, прошедшие обучение по стандартам Минобороны России в Военно-медицинской академии", - сообщили в Минобороны. По данным ведомства, в ходе проведения специальных тренировок по тактической медицине основной акцент сделан на практические занятия в условиях, максимально приближенных к боевым.
https://ria.ru/20231113/vdv-1909046631.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Безопасность
ВДВ привлекли гражданских инструкторов к занятиям по медицине

Минобороны: ВДВ впервые привлекли гражданских инструкторов по медицине

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкБоевая подготовка военнослужащих ВДВ в зоне СВО
Боевая подготовка военнослужащих ВДВ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Боевая подготовка военнослужащих ВДВ в зоне СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 26 ноя - РИА Новости. Подразделения Воздушно-десантных войск впервые привлекли гражданских инструкторов по тактической медицине к подготовке личного состава передовых медицинских эвакуационных групп в зоне проведения спецоперации, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ.
"На одном из полигонов в тыловом районе зоны проведения СВО в Луганской Народной Республике постоянно проходит подготовка личного состава передовых медицинских эвакуационных групп всех подразделений Воздушно-десантных войск, принимающих участие в специальной военной операции", - сообщили в оборонном ведомстве.
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Уточняется, что занятия проводятся со штатными медицинскими подразделениями, вышедшими в район восстановления боеспособности после выполнения боевых задач.
«
"Впервые к таким занятиям привлечены гражданские инструкторы по тактической медицине, прошедшие обучение по стандартам Минобороны России в Военно-медицинской академии", - сообщили в Минобороны.
По данным ведомства, в ходе проведения специальных тренировок по тактической медицине основной акцент сделан на практические занятия в условиях, максимально приближенных к боевым.
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