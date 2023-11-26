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Ураганы и штормы в Турции ослабеют в понедельник - РИА Новости, 26.11.2023
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23:48 26.11.2023
https://ria.ru/20231126/uragany-1911997238.html
Ураганы и штормы в Турции ослабеют в понедельник
Ураганы и штормы в Турции ослабеют в понедельник - РИА Новости, 26.11.2023
Ураганы и штормы в Турции ослабеют в понедельник
Ураганы и штормы, как ожидается, покинут значительную часть территории Турции в понедельник, "желтый" уровень угрозы объявлен лишь в 28 провинциях из 81 - в... РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T23:48
2023-11-26T23:48
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СТАМБУЛ, 26 ноя – РИА Новости. Ураганы и штормы, как ожидается, покинут значительную часть территории Турции в понедельник, "желтый" уровень угрозы объявлен лишь в 28 провинциях из 81 - в основном на побережье Черного моря. Предпоследний "оранжевый" уровень угрозы был объявлен турецкими властями на воскресенье в 47 провинциях из 81, "желтый" уровень был объявлен еще в 29 провинциях из-за неблагоприятных погодных условий. Из-за урагана в Измире на западе Турции море вышло из берегов и подтопило несколько районов. Стихия не обошла стороной и курортную Анталью: во многих районах курорта вырвало с корнем деревья, повреждены автомобили и магазины, в районе Кепез вышли из берегов каналы. По данным властей, за выходные два человека погибли, еще десять пострадали в результате обрушившейся на страну непогоды с ураганами и ливнями, спасены почти 200 человек. В Стамбуле температура снизилась сразу на 10 градусов - до плюс 8, в ряде районов шли дожди. В ночь на понедельник температура достигнет почти ноля, осадков нет, синоптики считают, что угрозы жителям города нет. Согласно прогнозу Генерального департамента метеорологии, в 28 провинциях Турции объявлен "желтый" уровень угрозы из-за ураганов и ливней, в ряде районов, в основном в горах, ожидается снегопад. Так, сильный ливень ожидается в черноморских провинциях Гиресун и Трабзон, "очень мощный" ливень будет в провинциях Ризе и Артвин, а в горных районах перечисленных провинций на высотах от 800 метров над уровнем моря прогнозируют снег с дождем и снегопад. Ожидаются и гололед, наводнения, сход селей и другие последствия осадков. Также синоптики предупредили о западном ветре, местами до 80 километров в час, в провинциях Дюздже, Зонгулдак, Бартын, Кастамону и Синоп на Черном море. "Напоминаем о необходимости принять меры в связи с возможными отравлениями газом из-за утечки из печек, ветер может срывать крыши и вырывать деревья с корнем, возможны перебои с транспортом", - отметили метеорологи. Также в зону опасности включены провинции Адана и Хатай на юге, а также почти весь восток страны из-за ливней и ураганов.
https://ria.ru/20231119/sukhogruz-1910418661.html
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в мире, турция, черное море, измир
В мире, Турция, Черное море, Измир
Ураганы и штормы в Турции ослабеют в понедельник

Ураганы в Турции ослабеют в понедельник, угрозу объявили в 28 из 71 провинциях

© AP PhotoПрохожие во время урагана в Стамбуле, Турция
Прохожие во время урагана в Стамбуле, Турция - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© AP Photo
Прохожие во время урагана в Стамбуле, Турция. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 26 ноя – РИА Новости. Ураганы и штормы, как ожидается, покинут значительную часть территории Турции в понедельник, "желтый" уровень угрозы объявлен лишь в 28 провинциях из 81 - в основном на побережье Черного моря.
Предпоследний "оранжевый" уровень угрозы был объявлен турецкими властями на воскресенье в 47 провинциях из 81, "желтый" уровень был объявлен еще в 29 провинциях из-за неблагоприятных погодных условий.
Из-за урагана в Измире на западе Турции море вышло из берегов и подтопило несколько районов. Стихия не обошла стороной и курортную Анталью: во многих районах курорта вырвало с корнем деревья, повреждены автомобили и магазины, в районе Кепез вышли из берегов каналы. По данным властей, за выходные два человека погибли, еще десять пострадали в результате обрушившейся на страну непогоды с ураганами и ливнями, спасены почти 200 человек.
В Стамбуле температура снизилась сразу на 10 градусов - до плюс 8, в ряде районов шли дожди. В ночь на понедельник температура достигнет почти ноля, осадков нет, синоптики считают, что угрозы жителям города нет.
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Согласно прогнозу Генерального департамента метеорологии, в 28 провинциях Турции объявлен "желтый" уровень угрозы из-за ураганов и ливней, в ряде районов, в основном в горах, ожидается снегопад.
Так, сильный ливень ожидается в черноморских провинциях Гиресун и Трабзон, "очень мощный" ливень будет в провинциях Ризе и Артвин, а в горных районах перечисленных провинций на высотах от 800 метров над уровнем моря прогнозируют снег с дождем и снегопад. Ожидаются и гололед, наводнения, сход селей и другие последствия осадков.
Также синоптики предупредили о западном ветре, местами до 80 километров в час, в провинциях Дюздже, Зонгулдак, Бартын, Кастамону и Синоп на Черном море. "Напоминаем о необходимости принять меры в связи с возможными отравлениями газом из-за утечки из печек, ветер может срывать крыши и вырывать деревья с корнем, возможны перебои с транспортом", - отметили метеорологи.
Также в зону опасности включены провинции Адана и Хатай на юге, а также почти весь восток страны из-за ливней и ураганов.
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