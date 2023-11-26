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На западное побережье Крыма обрушился ураган - РИА Новости, 26.11.2023
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18:29 26.11.2023 (обновлено: 19:40 26.11.2023)
https://ria.ru/20231126/uragan-1911962671.html
На западное побережье Крыма обрушился ураган
На западное побережье Крыма обрушился ураган - РИА Новости, 26.11.2023
На западное побережье Крыма обрушился ураган
Ураганный ветер до 40 метров в секунду бушует на северо-западе Крыма, сообщили РИА Новости в местном гидрометцентре. РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T18:29
2023-11-26T19:40
евпатория
севастополь
херсонес
республика крым
погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя — РИА Новости. Ураганный ветер до 40 метров в секунду бушует на северо-западе Крыма, сообщили РИА Новости в местном гидрометцентре. &quot;Скорость ветра в Севастополе — 26, Херсонес — 25, Евпатория — 25 и Черноморское — ураган 40 метров в секунду&quot;, — уточнили специалисты.В свою очередь, глава администрации Евпатории Елена Демидова сообщила РИА Новости, что из-за непогоды подтопило домовладения у побережья. Спасатели эвакуируют порядка 20 семей. Несколько санаториев и пансионатов уже выразили готовность принять их.Кроме того, на подъездах к городу частично затопило междугороднюю трассу из Симферополя. По словам Демидовой, дорогу пришлось перекрыть.В крымском Центре управления регионом уточнили, что пик шторма придется на период с 21.00 до полуночи.Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, из-за ухудшения погоды начал работать оперативный штаб. Сотрудники местного правительства находятся на прямой связи, все службы привели в состояние повышенной готовности. Для экстренного реагирования и ликвидации последствий стихии необходимо звонить по номеру оперативного дежурного МЧС: 8 (3652) 51-01-10.В четверг в Крыму объявили штормовое предупреждение на выходные дни и понедельник из-за приближения средиземноморского циклона. Отмечалось, что на полуострове пройдут сильные дожди с ураганным ветром. Спасатели предостерегли от пребывания в прибрежной зоне Черного и Азовского морей, а также Керченского пролива.
https://ria.ru/20231126/turtsiya-1911926731.html
https://ria.ru/20231126/transport-1911912252.html
евпатория
севастополь
херсонес
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Эвакуация жителей из подтопленных домов в Евпатории
Эвакуация жителей из подтопленных домов в Евпатории
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евпатория, севастополь, херсонес, республика крым, погода
Евпатория, Севастополь, Херсонес, Республика Крым, Погода
На западное побережье Крыма обрушился ураган

Ураганный ветер до 40 метров в секунду накрыл западное побережье Крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя — РИА Новости. Ураганный ветер до 40 метров в секунду бушует на северо-западе Крыма, сообщили РИА Новости в местном гидрометцентре.
«

"Скорость ветра в Севастополе — 26, Херсонес — 25, Евпатория — 25 и Черноморское — ураган 40 метров в секунду", — уточнили специалисты.

В свою очередь, глава администрации Евпатории Елена Демидова сообщила РИА Новости, что из-за непогоды подтопило домовладения у побережья. Спасатели эвакуируют порядка 20 семей. Несколько санаториев и пансионатов уже выразили готовность принять их.
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Кроме того, на подъездах к городу частично затопило междугороднюю трассу из Симферополя. По словам Демидовой, дорогу пришлось перекрыть.
В крымском Центре управления регионом уточнили, что пик шторма придется на период с 21.00 до полуночи.
Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, из-за ухудшения погоды начал работать оперативный штаб. Сотрудники местного правительства находятся на прямой связи, все службы привели в состояние повышенной готовности. Для экстренного реагирования и ликвидации последствий стихии необходимо звонить по номеру оперативного дежурного МЧС: 8 (3652) 51-01-10.
В четверг в Крыму объявили штормовое предупреждение на выходные дни и понедельник из-за приближения средиземноморского циклона. Отмечалось, что на полуострове пройдут сильные дожди с ураганным ветром. Спасатели предостерегли от пребывания в прибрежной зоне Черного и Азовского морей, а также Керченского пролива.
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