https://ria.ru/20231126/uragan-1911962671.html

На западное побережье Крыма обрушился ураган

На западное побережье Крыма обрушился ураган - РИА Новости, 26.11.2023

На западное побережье Крыма обрушился ураган

Ураганный ветер до 40 метров в секунду бушует на северо-западе Крыма, сообщили РИА Новости в местном гидрометцентре. РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T18:29

2023-11-26T18:29

2023-11-26T19:40

евпатория

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херсонес

республика крым

погода

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя — РИА Новости. Ураганный ветер до 40 метров в секунду бушует на северо-западе Крыма, сообщили РИА Новости в местном гидрометцентре. "Скорость ветра в Севастополе — 26, Херсонес — 25, Евпатория — 25 и Черноморское — ураган 40 метров в секунду", — уточнили специалисты.В свою очередь, глава администрации Евпатории Елена Демидова сообщила РИА Новости, что из-за непогоды подтопило домовладения у побережья. Спасатели эвакуируют порядка 20 семей. Несколько санаториев и пансионатов уже выразили готовность принять их.Кроме того, на подъездах к городу частично затопило междугороднюю трассу из Симферополя. По словам Демидовой, дорогу пришлось перекрыть.В крымском Центре управления регионом уточнили, что пик шторма придется на период с 21.00 до полуночи.Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, из-за ухудшения погоды начал работать оперативный штаб. Сотрудники местного правительства находятся на прямой связи, все службы привели в состояние повышенной готовности. Для экстренного реагирования и ликвидации последствий стихии необходимо звонить по номеру оперативного дежурного МЧС: 8 (3652) 51-01-10.В четверг в Крыму объявили штормовое предупреждение на выходные дни и понедельник из-за приближения средиземноморского циклона. Отмечалось, что на полуострове пройдут сильные дожди с ураганным ветром. Спасатели предостерегли от пребывания в прибрежной зоне Черного и Азовского морей, а также Керченского пролива.

https://ria.ru/20231126/turtsiya-1911926731.html

https://ria.ru/20231126/transport-1911912252.html

евпатория

севастополь

херсонес

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Эвакуация жителей из подтопленных домов в Евпатории Эвакуация жителей из подтопленных домов в Евпатории 2023-11-26T18:29 true PT0M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

евпатория, севастополь, херсонес, республика крым, погода