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В Киевской области отключили магистральные линии электропередачи - РИА Новости, 26.11.2023
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12:13 26.11.2023
https://ria.ru/20231126/ukraina-1911918389.html
В Киевской области отключили магистральные линии электропередачи
В Киевской области отключили магистральные линии электропередачи - РИА Новости, 26.11.2023
В Киевской области отключили магистральные линии электропередачи
Мощные магистральные линии электропередачи отключены в Киевской области на Украине, был риск введения ограничений в энергопотреблении, заявил глава национальной РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T12:13
2023-11-26T12:13
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Мощные магистральные линии электропередачи отключены в Киевской области на Украине, был риск введения ограничений в энергопотреблении, заявил глава национальной энергетикой компании "Укрэнерго" Вадим Кудрицкий. В ночь на воскресенье издание "Страна.ua" сообщало, что в Киевской области Украины звучали взрывы на фоне воздушной тревоги. "Были повреждения в Киевском регионе, в городе Киеве несколько магистральных мощных линий электропередачи, которые питают город и города вокруг Киева, отключились ночью из-за мощной атаки... У нас из-за этого были риски, мы могли ввести некоторые ограничения энергопотребления до восстановления, но нам удалось пройти день без отключений", - сказал Кудрицкий в эфире телеканала "Рада". Он напомнил, что ранее большое количество энергоблоков были выведены в аварийный ремонт, Украина в этой связи запрашивала помощь у соседних стран. Он еще раз призвал сограждан экономить электроэнергию и без надобности ее не включать. Ранее в национальной энергетической компании "Укрэнерго" сообщали, что в энергосистеме Украины фиксируется дефицит электроэнергии. Как сообщал ранее глава "Укрэнерго" Вадим Кудрицкий, многие электростанции, в том числе и тепловые, поврежденные прошлой зимой, до сих пор восстанавливают. Он назвал наращивание объемов генерации главной задачей для украинских энергетиков. Премьер Украины Денис Шмыгаль неоднократно заявлял, что предстоящая зима будет сложной для энергосистемы страны. По его словам, Украина получила средства для вхождения в отопительный сезон, а "Укрэнерго" сообщала, что до начала отопительного сезона планируется отремонтировать рекордное число блоков электростанций.
https://ria.ru/20230826/lep-1892352523.html
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в мире, украина, киевская область, киев, денис шмыгаль, укрэнерго
В мире, Украина, Киевская область, Киев, Денис Шмыгаль, Укрэнерго
В Киевской области отключили магистральные линии электропередачи

"Укрэнерго": в Киевской области отключили мощные линии электропередачи

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкОбесточенные высоковольтные линии электропередачи
Обесточенные высоковольтные линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Обесточенные высоковольтные линии электропередачи. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Мощные магистральные линии электропередачи отключены в Киевской области на Украине, был риск введения ограничений в энергопотреблении, заявил глава национальной энергетикой компании "Укрэнерго" Вадим Кудрицкий.
В ночь на воскресенье издание "Страна.ua" сообщало, что в Киевской области Украины звучали взрывы на фоне воздушной тревоги.
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"Были повреждения в Киевском регионе, в городе Киеве несколько магистральных мощных линий электропередачи, которые питают город и города вокруг Киева, отключились ночью из-за мощной атаки... У нас из-за этого были риски, мы могли ввести некоторые ограничения энергопотребления до восстановления, но нам удалось пройти день без отключений", - сказал Кудрицкий в эфире телеканала "Рада".
Он напомнил, что ранее большое количество энергоблоков были выведены в аварийный ремонт, Украина в этой связи запрашивала помощь у соседних стран. Он еще раз призвал сограждан экономить электроэнергию и без надобности ее не включать.
Ранее в национальной энергетической компании "Укрэнерго" сообщали, что в энергосистеме Украины фиксируется дефицит электроэнергии.
Как сообщал ранее глава "Укрэнерго" Вадим Кудрицкий, многие электростанции, в том числе и тепловые, поврежденные прошлой зимой, до сих пор восстанавливают. Он назвал наращивание объемов генерации главной задачей для украинских энергетиков.
Премьер Украины Денис Шмыгаль неоднократно заявлял, что предстоящая зима будет сложной для энергосистемы страны. По его словам, Украина получила средства для вхождения в отопительный сезон, а "Укрэнерго" сообщала, что до начала отопительного сезона планируется отремонтировать рекордное число блоков электростанций.
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