Проблема Киева не в количестве войск, а в их качестве, заявил эксперт
Эксперт заявил о низком качестве ВСУ и неспособности управлять операциями
© AP Photo / LibkosУкраинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR
© AP Photo / Libkos
Украинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Проблема Украины не в количестве войск, а в их "качестве" и способности управлять масштабными операциями, пишет газета Financial Times со ссылкой на сотрудника британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Джека Уотлинга.
"Проблема заключается не в количестве войск, а в "качестве и способности управлять масштабными операциями", - говорится в сообщении издания со ссылкой на Уотлинга.
Ранее главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный в статье для Economist писал, что возможности по подготовке резервов на территории Украины ограничены, в законодательстве есть пробелы, которые позволяют гражданам уклонятся от обязанностей.
Майор украинских войск Виктор Кисиль ранее заявлял телеканалу CNN о дефиците военных кадров в ВСУ, который иногда достигает критического масштаба.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.