https://ria.ru/20231126/ukraina-1911911589.html

Проблема Киева не в количестве войск, а в их качестве, заявил эксперт

Проблема Киева не в количестве войск, а в их качестве, заявил эксперт - РИА Новости, 26.11.2023

Проблема Киева не в количестве войск, а в их качестве, заявил эксперт

Проблема Украины не в количестве войск, а в их "качестве" и способности управлять масштабными операциями, пишет газета Financial Times со ссылкой на сотрудника... РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T11:03

2023-11-26T11:03

2023-11-26T11:04

россия

украина

киев

владимир путин

валерий залужный

вооруженные силы украины

нато

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908685876_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4daa627feffbf2f3968a9420ba8abe7b.jpg

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Проблема Украины не в количестве войск, а в их "качестве" и способности управлять масштабными операциями, пишет газета Financial Times со ссылкой на сотрудника британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Джека Уотлинга. "Проблема заключается не в количестве войск, а в "качестве и способности управлять масштабными операциями", - говорится в сообщении издания со ссылкой на Уотлинга. Ранее главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный в статье для Economist писал, что возможности по подготовке резервов на территории Украины ограничены, в законодательстве есть пробелы, которые позволяют гражданам уклонятся от обязанностей. Майор украинских войск Виктор Кисиль ранее заявлял телеканалу CNN о дефиците военных кадров в ВСУ, который иногда достигает критического масштаба. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20231126/zima-1911907876.html

https://ria.ru/20231126/dezertir-1911846460.html

россия

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, киев, владимир путин, валерий залужный, вооруженные силы украины, нато, в мире