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В Крыму сравнили угрозы Киева с лаем Моськи

В Крыму сравнили угрозы Киева с лаем Моськи - РИА Новости, 26.11.2023

В Крыму сравнили угрозы Киева с лаем Моськи

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель сравнил угрозы киевских властей в отношении Крымского моста РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T15:50

2023-11-26T15:50

2023-11-26T16:20

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель сравнил угрозы киевских властей в отношении Крымского моста с лаем Моськи из басни Крылова. Ранее глава СБУ Василий Малюк в документальном фильме украинского телеканала"1+1" выступил с новыми угрозами "уничтожения Крымского моста" от имени киевского режима и пообещал полуострову "много сюрпризов". "Все угрозы политического и военного руководства Украины сродни лаю Моськи из всем нам хорошо известной басни", - сказал Гемпель РИА Новости. По его словам, сегодня Украина как государство уже ничего из себя не представляет. "Я думаю, что это предсмертная агония руководства Украины. Они потеряли полностью свою государственность. Сегодня ничего не говорит о том, что Украина может выиграть в противостоянии с Россией. Украина может процветать только в составе Российской Федерации", - заявил Гемпель.

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Наталья Макарова

в мире, украина, киев, россия, юрий гемпель, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году