Зима пришла рано. В США раскрыли неожиданную угрозу для Зеленского
Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: украинцы потребуют отставки Зеленского этой зимой
© AP Photo / Fermin RodriguezПрезидент Украины Владимир Зеленский во время саммита Европейского политсообщества в Гранаде
© AP Photo / Fermin Rodriguez
Президент Украины Владимир Зеленский во время саммита Европейского политсообщества в Гранаде. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Сильные морозы этой зимой могут оказаться причиной того, что украинцы не захотят больше мириться с постоянными отключениями тепла и света и потребуют отставки Зеленского, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.
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"Я думаю, что следующие несколько недель будут очень показательны с точки зрения морального духа украинцев. Потому что, как вы видите, зима пришла рано, и она пришла с определенной силой. Очень холодно, а ведь еще только ноябрь, даже еще не декабрь. И электростанции, и системы отопления на Украине, скорее всего, не смогут выдержать нагрузки. У тех, чья жизнь шла нормально, без каких-либо жертв, этот период закончится, и когда украинцы начнут страдать, то на Зеленского будет расти давление, чтобы он ушел", — указал эксперт.
Он также указал, что в декабре может снова вспыхнуть конфликт между украинским лидером и его военной верхушкой за власть в стране.
Ранее в октябре министр энергетики Украины Герман Галущенко призвал население страны приготовиться к возможным отключениям электроэнергии, усилив автономные системы отопления и закупив генераторы. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также неоднократно заявлял, что предстоящая зима будет сложной для энергосистемы страны.