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Зима пришла рано. В США раскрыли неожиданную угрозу для Зеленского - РИА Новости, 26.11.2023
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20:28 26.11.2023
https://ria.ru/20231126/ugroza-1911979218.html
Зима пришла рано. В США раскрыли неожиданную угрозу для Зеленского
Зима пришла рано. В США раскрыли неожиданную угрозу для Зеленского - РИА Новости, 26.11.2023
Зима пришла рано. В США раскрыли неожиданную угрозу для Зеленского
Сильные морозы этой зимой могут оказаться причиной того, что украинцы не захотят больше мириться с постоянными отключениями тепла и света и потребуют отставки... РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T20:28
2023-11-26T20:28
в мире
украина
центральное разведывательное управление (цру)
герман галущенко
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Сильные морозы этой зимой могут оказаться причиной того, что украинцы не захотят больше мириться с постоянными отключениями тепла и света и потребуют отставки Зеленского, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.&quot;Я думаю, что следующие несколько недель будут очень показательны с точки зрения морального духа украинцев. Потому что, как вы видите, зима пришла рано, и она пришла с определенной силой. Очень холодно, а ведь еще только ноябрь, даже еще не декабрь. И электростанции, и системы отопления на Украине, скорее всего, не смогут выдержать нагрузки. У тех, чья жизнь шла нормально, без каких-либо жертв, этот период закончится, и когда украинцы начнут страдать, то на Зеленского будет расти давление, чтобы он ушел&quot;, — указал эксперт.Он также указал, что в декабре может снова вспыхнуть конфликт между украинским лидером и его военной верхушкой за власть в стране.Ранее в октябре министр энергетики Украины Герман Галущенко призвал население страны приготовиться к возможным отключениям электроэнергии, усилив автономные системы отопления и закупив генераторы. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также неоднократно заявлял, что предстоящая зима будет сложной для энергосистемы страны.
https://ria.ru/20231126/trevoga-1911972668.html
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в мире, украина, центральное разведывательное управление (цру), герман галущенко, денис шмыгаль, владимир зеленский, политика, сша
В мире, Украина, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Герман Галущенко, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Политика, США
Зима пришла рано. В США раскрыли неожиданную угрозу для Зеленского

Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: украинцы потребуют отставки Зеленского этой зимой

© AP Photo / Fermin RodriguezПрезидент Украины Владимир Зеленский во время саммита Европейского политсообщества в Гранаде
Президент Украины Владимир Зеленский во время саммита Европейского политсообщества в Гранаде - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© AP Photo / Fermin Rodriguez
Президент Украины Владимир Зеленский во время саммита Европейского политсообщества в Гранаде. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Сильные морозы этой зимой могут оказаться причиной того, что украинцы не захотят больше мириться с постоянными отключениями тепла и света и потребуют отставки Зеленского, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.
«

"Я думаю, что следующие несколько недель будут очень показательны с точки зрения морального духа украинцев. Потому что, как вы видите, зима пришла рано, и она пришла с определенной силой. Очень холодно, а ведь еще только ноябрь, даже еще не декабрь. И электростанции, и системы отопления на Украине, скорее всего, не смогут выдержать нагрузки. У тех, чья жизнь шла нормально, без каких-либо жертв, этот период закончится, и когда украинцы начнут страдать, то на Зеленского будет расти давление, чтобы он ушел", — указал эксперт.

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Он также указал, что в декабре может снова вспыхнуть конфликт между украинским лидером и его военной верхушкой за власть в стране.
Ранее в октябре министр энергетики Украины Герман Галущенко призвал население страны приготовиться к возможным отключениям электроэнергии, усилив автономные системы отопления и закупив генераторы. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также неоднократно заявлял, что предстоящая зима будет сложной для энергосистемы страны.
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В миреУкраинаЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Герман ГалущенкоДенис ШмыгальВладимир ЗеленскийПолитикаСША
 
 
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