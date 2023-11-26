https://ria.ru/20231126/udar-1911990473.html

"У Зеленского истерика". В Киеве забили тревогу из-за удара по Украине

"У Зеленского истерика". В Киеве забили тревогу из-за удара по Украине - РИА Новости, 26.11.2023

"У Зеленского истерика". В Киеве забили тревогу из-за удара по Украине

Новое правительство Нидерландов может отказаться поставлять Украине самолеты F-16, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале. РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T22:07

2023-11-26T22:07

2023-11-26T22:07

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Новое правительство Нидерландов может отказаться поставлять Украине самолеты F-16, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале."Нидерланды потеряны. Значит, не будет этих самолетов, скорее всего. Зеленский будет в истерике сейчас биться. Все потеряно", — посетовал политологПо его словам, пришедшая к власти крайне правая Партия свободы откажется помогать Киеву и поставлять ВСУ желанные истребители F-16. Соскин также указал, что для правительства Зеленского, постоянно совершающего ошибки на мировой арене, ближайшее время будет довольно печальным, поскольку все больше союзников Украины будут от нее отворачиваться, а их поддержка либо сокращаться, либо полностью прекращаться."Все идет по самым худшим сценариям. Зеленский, Ермак и его компания выбирают самые худшие сценарии, которые только могут быть", — подытожил он.Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.

https://ria.ru/20231126/ugroza-1911979218.html

https://ria.ru/20231126/trebovanie-1911976265.html

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