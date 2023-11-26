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Для центров женского здоровья в Москве подобрали десять локаций - РИА Новости, 26.11.2023
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08:40 26.11.2023
https://ria.ru/20231126/tsentry-1911897281.html
Для центров женского здоровья в Москве подобрали десять локаций
Для центров женского здоровья в Москве подобрали десять локаций - РИА Новости, 26.11.2023
Для центров женского здоровья в Москве подобрали десять локаций
Для новых центров женского здоровья в Москве подобрано уже 10 локаций, кроме того, для пациенток готовится широкий набор цифровых возможностей, среди которых... РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T08:40
2023-11-26T08:40
москва
анастасия ракова
сергей собянин
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Для новых центров женского здоровья в Москве подобрано уже 10 локаций, кроме того, для пациенток готовится широкий набор цифровых возможностей, среди которых анкеты для беременных и дневники самоконтроля, сообщила журналистам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Ракова рассказала, что в Москве разработали новый стандарт акушерско-гинекологической помощи. В рамках нового подхода запланировано открытие полноценных центров женского здоровья. В них женщины будут получать медицинскую помощь от консультаций и обследований до сопровождения во время беременности. "Помимо стандарта оказания помощи, особое внимание мы уделили организации пространства. Ведь центры должны быть современными, комфортными, уютными и формировать позитивное отношение. Там будут зоны обслуживания, ожидания и "школа" будущих родителей, где мужчины и женщины могут получить много полезной и интересной информации. Отмечу, что на сегодняшний день уже подобраны локации для десяти центров. Три здания для размещения центров мы активно ремонтируем", - сказала Ракова. Также она отметила, что для пациенток центров женского здоровья также готовится широкий набор цифровых возможностей. Для них будет создан новый раздел в электронной медкарте "Женское здоровье". Там можно будет найти анкеты для беременных и дневники самоконтроля. Новый цифровой функционал появится и у врачей центров, чтобы они могли лучше и внимательнее вести свою работу. Разработка этих сервисов уже идет, планируется сделать их доступными в следующем году. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый центр женского здоровья и неонатальный центр, которые вошли в состав перинатального центра ГКБ № 31 имени академика Г.М. Савельевой. Первых пациенток новое медицинское учреждение планирует принять 11 декабря.
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москва, анастасия ракова , сергей собянин
Москва, Анастасия Ракова , Сергей Собянин
Для центров женского здоровья в Москве подобрали десять локаций

Ракова: для новых центров женского здоровья в Москве подобрали десять локаций

© iStock.com / YakobchukOlenaУзи во время беременности
Узи во время беременности - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© iStock.com / YakobchukOlena
Узи во время беременности. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Для новых центров женского здоровья в Москве подобрано уже 10 локаций, кроме того, для пациенток готовится широкий набор цифровых возможностей, среди которых анкеты для беременных и дневники самоконтроля, сообщила журналистам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Ракова рассказала, что в Москве разработали новый стандарт акушерско-гинекологической помощи. В рамках нового подхода запланировано открытие полноценных центров женского здоровья. В них женщины будут получать медицинскую помощь от консультаций и обследований до сопровождения во время беременности.
«
"Помимо стандарта оказания помощи, особое внимание мы уделили организации пространства. Ведь центры должны быть современными, комфортными, уютными и формировать позитивное отношение. Там будут зоны обслуживания, ожидания и "школа" будущих родителей, где мужчины и женщины могут получить много полезной и интересной информации. Отмечу, что на сегодняшний день уже подобраны локации для десяти центров. Три здания для размещения центров мы активно ремонтируем", - сказала Ракова.
Также она отметила, что для пациенток центров женского здоровья также готовится широкий набор цифровых возможностей. Для них будет создан новый раздел в электронной медкарте "Женское здоровье". Там можно будет найти анкеты для беременных и дневники самоконтроля. Новый цифровой функционал появится и у врачей центров, чтобы они могли лучше и внимательнее вести свою работу. Разработка этих сервисов уже идет, планируется сделать их доступными в следующем году.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый центр женского здоровья и неонатальный центр, которые вошли в состав перинатального центра ГКБ № 31 имени академика Г.М. Савельевой. Первых пациенток новое медицинское учреждение планирует принять 11 декабря.
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