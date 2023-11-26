На горной трассе Симферополь-Ялта остановили движение троллейбусов
Движение троллейбусов на горной трассе Симферополь-Ялта остановили из-за шторма
© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкАвтомобили на трассе Симферополь - Ялта в районе горы Демерджи
Автомобили на трассе Симферополь - Ялта в районе горы Демерджи. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости. Движение троллейбусов на междугородней горной трассе Симферополь–Ялта остановлено, людей с трассы вывозят автобусами, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram–канале.
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"Движение троллейбусов на трассе Симферополь-Ялта и в г. Симферополь приостановлено. Минтранс Крыма начинает вывозить людей с трассы автобусами", - сообщил Крючков.
Средиземноморский циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы (до 40 метров в секунду). Многие села Крыма обесточены, повалено много деревьев, есть повреждения газопроводов, на море сильный шторм, волнами заливает прибрежные районы Евпатории. Идет эвакуация людей из подтопленных домовладений. Трасса Саки - Евпатория перекрыта из-за подтопления, организован объезд. Создан и работает оперативный республиканский штаб.
В Севастополе из-за штормовой погоды понедельник объявлен нерабочим днем для работников соцсферы, в Крыму выходной объявлен для всех.