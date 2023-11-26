https://ria.ru/20231126/trolleybusy-1911993889.html

На горной трассе Симферополь-Ялта остановили движение троллейбусов

На горной трассе Симферополь-Ялта остановили движение троллейбусов - РИА Новости, 26.11.2023

На горной трассе Симферополь-Ялта остановили движение троллейбусов

Движение троллейбусов на междугородней горной трассе Симферополь–Ялта остановлено, людей с трассы вывозят автобусами, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков... РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T22:55

2023-11-26T22:55

2023-11-26T22:55

евпатория

происшествия

симферополь

саки (крым)

олег крючков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости. Движение троллейбусов на междугородней горной трассе Симферополь–Ялта остановлено, людей с трассы вывозят автобусами, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram–канале. "Движение троллейбусов на трассе Симферополь-Ялта и в г. Симферополь приостановлено. Минтранс Крыма начинает вывозить людей с трассы автобусами", - сообщил Крючков.Средиземноморский циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы (до 40 метров в секунду). Многие села Крыма обесточены, повалено много деревьев, есть повреждения газопроводов, на море сильный шторм, волнами заливает прибрежные районы Евпатории. Идет эвакуация людей из подтопленных домовладений. Трасса Саки - Евпатория перекрыта из-за подтопления, организован объезд. Создан и работает оперативный республиканский штаб. В Севастополе из-за штормовой погоды понедельник объявлен нерабочим днем для работников соцсферы, в Крыму выходной объявлен для всех.

https://ria.ru/20231126/volny-1911991964.html

евпатория

симферополь

саки (крым)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

евпатория, происшествия, симферополь, саки (крым), олег крючков