https://ria.ru/20231126/trebovanie-1911976265.html

Напряжение растет. На Украине выдвинули неожиданное требование к Залужному

Напряжение растет. На Украине выдвинули неожиданное требование к Залужному - РИА Новости, 26.11.2023

Напряжение растет. На Украине выдвинули неожиданное требование к Залужному

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный должен уйти в отставку из-за отсутствия плана действий на следующий год, заявила заместитель... РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T19:55

2023-11-26T19:55

2023-11-26T23:43

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный должен уйти в отставку из-за отсутствия плана действий на следующий год, заявила заместитель главы комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны, депутат от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая."Главнокомандующий ВС Украины не смог предоставить план замысла на 2024 год. Ни большой, ни маленький, ни асимметричный, ни симметричный. Военные просто сказали, что им нужно забирать не менее 20 тысяч граждан в месяц", — написала она на своей странице в Facebook*.В парламенте при планировании бюджета на следующий год у военного руководства спрашивали о дальнейшем видении боевых действий, закладывать ли средства на ротацию и демобилизацию, почему создаются новые бригады, а не доукомплектовываются существующие, рассказала Безуглая.По ее словам, эта дискуссия была непубличной, но "напряжение нарастало". Сейчас ситуация сложилась таким образом, что военное руководство, которое не может представить никакой идеи на 2024 год, должно уйти, констатировала Безуглая.По ее словам, недовольство отсутствием каких-либо конкретных планов у Залужного возникло еще летом этого года, когда началось контрнаступление ВСУ.Ранее ряд украинских и западных СМИ писал о вероятном конфликте Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного. Журналисты газеты The Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. К одному из косвенных признаков конфликта между ними журналисты отнесли недавние заявления Залужного о тупике на фронте и невозможности "глубокого и красивого прорыва" украинских войск, от которых постарался отмахнуться Зеленский, заявив об усталости военных.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231126/trevoga-1911972668.html

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в мире, украина, валерий залужный, вооруженные силы украины, верховная рада украины, страна.ua, политика