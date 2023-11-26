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Напряжение растет. На Украине выдвинули неожиданное требование к Залужному - РИА Новости, 26.11.2023
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19:55 26.11.2023 (обновлено: 23:43 26.11.2023)
https://ria.ru/20231126/trebovanie-1911976265.html
Напряжение растет. На Украине выдвинули неожиданное требование к Залужному
Напряжение растет. На Украине выдвинули неожиданное требование к Залужному - РИА Новости, 26.11.2023
Напряжение растет. На Украине выдвинули неожиданное требование к Залужному
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный должен уйти в отставку из-за отсутствия плана действий на следующий год, заявила заместитель... РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T19:55
2023-11-26T23:43
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный должен уйти в отставку из-за отсутствия плана действий на следующий год, заявила заместитель главы комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны, депутат от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая."Главнокомандующий ВС Украины не смог предоставить план замысла на 2024 год. Ни большой, ни маленький, ни асимметричный, ни симметричный. Военные просто сказали, что им нужно забирать не менее 20 тысяч граждан в месяц", — написала она на своей странице в Facebook*.В парламенте при планировании бюджета на следующий год у военного руководства спрашивали о дальнейшем видении боевых действий, закладывать ли средства на ротацию и демобилизацию, почему создаются новые бригады, а не доукомплектовываются существующие, рассказала Безуглая.По ее словам, эта дискуссия была непубличной, но "напряжение нарастало". Сейчас ситуация сложилась таким образом, что военное руководство, которое не может представить никакой идеи на 2024 год, должно уйти, констатировала Безуглая.По ее словам, недовольство отсутствием каких-либо конкретных планов у Залужного возникло еще летом этого года, когда началось контрнаступление ВСУ.Ранее ряд украинских и западных СМИ писал о вероятном конфликте Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного. Журналисты газеты The Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. К одному из косвенных признаков конфликта между ними журналисты отнесли недавние заявления Залужного о тупике на фронте и невозможности "глубокого и красивого прорыва" украинских войск, от которых постарался отмахнуться Зеленский, заявив об усталости военных.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20231126/trevoga-1911972668.html
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в мире, украина, валерий залужный, вооруженные силы украины, верховная рада украины, страна.ua, политика
В мире, Украина, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Страна.ua, Политика
Напряжение растет. На Украине выдвинули неожиданное требование к Залужному

В партии "Слуга народа" потребовали отставки главкома ВСУ Залужного

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeГлавнокомандующий ВСУ Валерий Залужный
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный должен уйти в отставку из-за отсутствия плана действий на следующий год, заявила заместитель главы комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны, депутат от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая.
"Главнокомандующий ВС Украины не смог предоставить план замысла на 2024 год. Ни большой, ни маленький, ни асимметричный, ни симметричный. Военные просто сказали, что им нужно забирать не менее 20 тысяч граждан в месяц", — написала она на своей странице в Facebook*.
В парламенте при планировании бюджета на следующий год у военного руководства спрашивали о дальнейшем видении боевых действий, закладывать ли средства на ротацию и демобилизацию, почему создаются новые бригады, а не доукомплектовываются существующие, рассказала Безуглая.
По ее словам, эта дискуссия была непубличной, но "напряжение нарастало". Сейчас ситуация сложилась таким образом, что военное руководство, которое не может представить никакой идеи на 2024 год, должно уйти, констатировала Безуглая.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
СМИ узнали об опасениях командования ВСУ из-за хода России в зоне СВО
Вчера, 19:21
По ее словам, недовольство отсутствием каких-либо конкретных планов у Залужного возникло еще летом этого года, когда началось контрнаступление ВСУ.
Ранее ряд украинских и западных СМИ писал о вероятном конфликте Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного. Журналисты газеты The Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. К одному из косвенных признаков конфликта между ними журналисты отнесли недавние заявления Залужного о тупике на фронте и невозможности "глубокого и красивого прорыва" украинских войск, от которых постарался отмахнуться Зеленский, заявив об усталости военных.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
Их освободят. В США раскрыли, что потеряет Украина из-за Зеленского
Вчера, 17:10
 
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