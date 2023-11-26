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В Севастополе приостановили работу морского транспорта - РИА Новости, 26.11.2023
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11:08 26.11.2023
https://ria.ru/20231126/transport-1911912252.html
В Севастополе приостановили работу морского транспорта
В Севастополе приостановили работу морского транспорта - РИА Новости, 26.11.2023
В Севастополе приостановили работу морского транспорта
Рейд в Севастопольской бухте в воскресенье остается закрытым, паром и катера не осуществляют движение из-за неблагоприятных погодных условий, сообщила дирекция... РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T11:08
2023-11-26T11:08
республика крым
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости. Рейд в Севастопольской бухте в воскресенье остается закрытым, паром и катера не осуществляют движение из-за неблагоприятных погодных условий, сообщила дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры региона. Работа морского транспорта в Севастополе была остановлена в субботу в 18.00 из-за неблагоприятных погодных условий. "Из-за неблагоприятных погодных условий морской пассажирский транспорт осуществлять движение не будет",- говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Ранее Гидрометцентр полуострова и МЧС объявили в Крыму и Севастополе штормовое предупреждение на выходные дни и понедельник в связи с сильными дождями и ветром ураганной силы (до 38 метров в секунду).
https://ria.ru/20231125/obrushenie-1911823102.html
республика крым
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республика крым, севастополь
Республика Крым, Севастополь
В Севастополе приостановили работу морского транспорта

В Севастополе приостановили работу морского транспорта из-за плохой погоды

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкВид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета
Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости. Рейд в Севастопольской бухте в воскресенье остается закрытым, паром и катера не осуществляют движение из-за неблагоприятных погодных условий, сообщила дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры региона.
Работа морского транспорта в Севастополе была остановлена в субботу в 18.00 из-за неблагоприятных погодных условий.
"Из-за неблагоприятных погодных условий морской пассажирский транспорт осуществлять движение не будет",- говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Ранее Гидрометцентр полуострова и МЧС объявили в Крыму и Севастополе штормовое предупреждение на выходные дни и понедельник в связи с сильными дождями и ветром ураганной силы (до 38 метров в секунду).
Частичное разрушение подпорной стены на автодороге Ливадия-Симеиз в Крыму - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
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25 ноября, 15:51
 
Республика КрымСевастополь
 
 
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