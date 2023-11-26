https://ria.ru/20231126/transport-1911912252.html

В Севастополе приостановили работу морского транспорта

В Севастополе приостановили работу морского транспорта - РИА Новости, 26.11.2023

В Севастополе приостановили работу морского транспорта

Рейд в Севастопольской бухте в воскресенье остается закрытым, паром и катера не осуществляют движение из-за неблагоприятных погодных условий, сообщила дирекция... РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T11:08

2023-11-26T11:08

2023-11-26T11:08

республика крым

севастополь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1e/1827913255_0:114:3076:1844_1920x0_80_0_0_90f3d22179d52f152fd4ebad5ef73b45.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости. Рейд в Севастопольской бухте в воскресенье остается закрытым, паром и катера не осуществляют движение из-за неблагоприятных погодных условий, сообщила дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры региона. Работа морского транспорта в Севастополе была остановлена в субботу в 18.00 из-за неблагоприятных погодных условий. "Из-за неблагоприятных погодных условий морской пассажирский транспорт осуществлять движение не будет",- говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Ранее Гидрометцентр полуострова и МЧС объявили в Крыму и Севастополе штормовое предупреждение на выходные дни и понедельник в связи с сильными дождями и ветром ураганной силы (до 38 метров в секунду).

https://ria.ru/20231125/obrushenie-1911823102.html

республика крым

севастополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика крым, севастополь